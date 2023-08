La importancia de usar productos naturales específicos para las pieles sensibles y delicadas. La opinión del dermatólogo recogida por DOCTOR KLEIN, cosmética natural

De acuerdo a varios estudios, para el año 2050 existirá un incremento de hasta el 50 % en el número de personas que presentan piel sensible, como resultado de la contaminación y el uso de sustancias irritantes.

Por esta razón, la marca de productos naturales específicos para piel sensible y delicada DOCTOR KLEIN ofrece una amplia variedad de productos específicos para el cuidado integral de las pieles sensibles y delicadas, con base en principios activos de origen natural. A través de una serie de entrevistas a médicos especialistas, la empresa busca informar sobre la importancia de utilizar productos específicos para este tipo de piel.

La importancia de utilizar cosméticos naturales específicos cuando se tiene piel sensible Para dar a conocer la importancia de los cosméticos naturales en pieles sensibles, la marca especializada DOCTOR KLEIN ha realizado varias entrevistas a médicos generalistas y dermatólogos con experiencia. En ese sentido, la marca ha determinado que la barrera cutánea de la piel requiere un cuidado especial para no verse afectada por agentes externos.

Por ello, los productos elaborados con ingredientes naturales son una excelente alternativa para las pieles sensibles, debido a que contienen principios activos que recuperan el equilibrio de la barrera cutánea. Al contener conservantes orgánicos que no irritan la piel, estos cosméticos no son perjudiciales para la salud humana o el medioambiente.

A diferencia de otras marcas convencionales, la línea de productos naturales para pieles sensibles de DOCTOR KLEIN aporta las vitaminas y antioxidantes necesarios para garantizar su cuidado. La ventaja de la marca es que cuenta con el know how de un laboratorio propio, con trayectoria de más de 15 años en cosmética y que investiga, desarrolla, produce y distribuye sus fórmulas especialmente para pieles sensibles y delicadas.

DOCTOR KLEIN, la marca de confianza En vista de que existen varios factores que producen la irritación de las pieles sensibles, la marca DOCTOR KLEIN argumenta, con una serie de entrevistas a profesionales, la importancia de elegir adecuadamente los productos de cuidado personal. Con más de 15 años de experiencia, la marca barcelonesa se enfoca en crear fórmulas originales a partir de ingredientes cuidadosamente seleccionados en su propio laboratorio, muchos de los cuales son de km 0.

Este es uno de los motivos por los que la empresa especializada en cosmética natural para pieles sensibles se ha convertido en una alternativa de confianza, gracias a su amplio catálogo de productos seguros y eficaces, todos dermatológicamente testados. De esa manera, las personas con pieles sensibles e irritables pueden incorporar, en su rutina diaria, los ingredientes naturales necesarios para proteger, hidratar y nutrir su piel sensible.

Como resultado de las entrevistas que lleva a cabo el equipo de DOCTOR KLEIN a especialistas en dermatología y medicina general, la marca espera contribuir en asesorar sus clientes informándoles sobre los avances en el cuidado de las pieles sensibles y delicadas. Para consultar la gama completa de productos naturales disponibles y mejorar su rutina de cuidado diario de la piel, los clientes pueden acceder al catálogo online de la marca y pedir asesoramiento personalizado.