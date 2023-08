​Qué son y para qué sirven las plantillas de Excel

Las plantillas de Excel cada vez son más necesarias para realizar todo tipo de contabilidad y registro en diferentes ámbitos y sectores como el hogar y la salud, empresas, recursos humanos, finanzas, educación, deportes, entre otros.



Por ello, hoy en día las plantillas de excel gratis para descargar se han convertido en pieza clave para llevar un mayor control de todos y cada uno de los datos personales y financieros.

¿Qué es una plantilla de Excel?

Una plantilla de Excel se considera un documento compuesto por hojas de cálculo prediseñadas, con el fin de organizar facturas, horarios, flujos de casa, control de glucosa, consumo de energía y muchas cosas más.

¿Dónde y cómo descargar plantillas de Excel?

Para encontrar en Internet todo tipo de plantillas de Excel basta ir al buscador de Google y poner “plantillas de Excel gratis para descargar” e inmediatamente remitirse al sitio web Tu Plantilla Excel donde se encontrarán más de 100 plantillas de Excel para organizar el día a día.

Ahora bien, para descargar cualquier plantilla de Excel es necesario seguir tres sencillos pasos:

1. Buscar la plantilla de Excel por las distintas categorías o directamente en el buscador de Tu Plantilla Excel

2. Descargar la plantilla de Excel de manera gratuita sin la necesidad de registrarse

3. Editar la plantilla de Excel siguiendo las indicaciones de uso en la web o directamente en el archivo.

Luego de saber qué es y cómo descargar una plantilla de Excel de forma gratuita, a continuación, se mencionan las ventajas de usar diferentes plantillas de Excel:

1. Contabilidad Las plantillas de Excel son de gran ayuda para mantener los ingresos y gastos controlados, es decir tener un seguimiento de las finanzas para asegurar que todo está en orden, especialmente cuando son pequeñas y medianas empresas (Pymes) que están comenzando en el mundo de los negocios.

2. Hogar y salud Este tipo de plantilla permite controlar muchas tareas y gastos domésticos: consumo de energía, menú semanal, entrenamiento personal. Asimismo, llevar control de la glucosa que hoy en día es punto importante en la salud de muchas personas.

3. Calendarios Disponer de un calendario es fundamental para no perder ninguna cita o compromiso importante. Organizar la agenda desde una plantilla de Excel, fácil y rápido sin la necesidad de descargar programas o aplicaciones poco útiles y prácticas.

4. Empresas y autónomos Ya sea empresa o autónomo, las plantillas de Excel gratis para descargar permiten controlar el IVA, facturas, clientes, ingresos y gastos. Es decir, gracias a plantillas de finanzas, ventas y recibos, se ahorrará tiempo y dará consistencia al trabajo.

5. Inventario y Stock Hacer un inventario de cada artículo que hay en el stock, controlar y gestionar el almacén, bodega, entre otros, ahora es más fácil mediante las plantillas de Excel para inventario y stock. De esta manera, se evitará tener que pagar costosos softwares de inventario y stock.

6. Presupuestos Nada mejor que contar con plantillas de Excel gratis para tener un control exhausto del presupuesto anual, mensual o semanal con el que se cuenta y, de esta manera, gozar de una excelente salud financiera.

7. Deportes El mundo de los deportes no se queda atrás gracias a las plantillas de Excel que permiten llevar control de eventos deportivos, campeonatos, calendarios y, así, estar al tanto de todo lo relacionado con el rendimiento de jugadores y equipos en general.

8. Finanzas Gestionar las finanzas personales y realizar análisis financiero ahora es más fácil mediante las plantillas de Excel que permiten tener un control de cada situación financiera. Además, ahorrar tiempo y garantizar una mayor precisión al momento de recopilar y analizar documentos financieros importantes.

9. Planificación y turnos Para alcanzar el éxito nada mejor que contar con plantillas de Excel para programar turnos, gestionar empleados, actividades, horas extras, remuneraciones, viajes, empleado del año, etc. Todo en uno y lo mejor: gratis.