Dynamics 365 Sales: el ecosistema de Microsoft que todas las empresas estaban esperando

El mundo avanza vertiginosamente y con ello la tecnología. Si echamos la vista atrás, en cuestión de 10 años todo ha cambiado. La forma de comunicarnos, de interactuar con otras personas y entidades y también la forma de gestionar las empresas. Aunque muchas veces nos resistamos, es necesario estar a la última en cuanto a la tecnología se refiere. Las empresas más punteras están al día en las últimas tendencias, ya que está comprobado que quedarse atrás es una opción muy arriesgada. Así pues, también las empresas líderes en tecnología están al tanto de las necesidades que tienen las pequeñas, medianas y grandes empresas. Gestionar una empresa es algo muy complejo, y requiere de método y organización para llevarlo todo al día y de forma clara. Es por esto que Microsoft ha creado Dynamics 365 Sales, y en ARBENTIA – partner de Microsoft experto en transformación digital– lo tienes muy fácil para acceder a esta nueva plataforma. Si eres de los que piensa que digitalizar tu negocio es la mejor opción, ponte cómodo que enseguida te lo contamos todo.

Pero, ¿qué es Dynamics 365 Sales y para qué sirve?

Buena pregunta. El mercado está literalmente abarrotado de aplicaciones que te prometen milagros. Es por ello que debes buscar referencias y comprobar de la mano de quién vienen esas plataformas para averiguar si es oro todo lo que reluce. En este caso, Microsoft lleva entre nosotros los años suficientes como para que confiemos en ella, ya que nos ha aportado mucha y muy buena tecnología que nos ha hecho la vida más fácil.



En este caso, Dynamics 365 Sales es una solución de gestión de relaciones con clientes que se enfoca en ayudar a las empresas a administrar y mejorar sus actividades de ventas y marketing. Proporciona herramientas para rastrear clientes potenciales, oportunidades de venta, seguimiento de clientes, análisis de datos y automatización de procesos de ventas, entre otras funciones relacionadas con la gestión de clientes y el ciclo de ventas.

Las aplicaciones que están conectadas entre sí mejoran el rendimiento y la eficiencia en el trabajo

Esto es así. ¿Cuántas veces te has vuelto loco saltando entre softwares independientes e intentando sincronizar datos? Lo sabemos, muchas más de las que deberías. Manejar softwares independientes para un mismo fin es una auténtica pérdida de tiempo y finalmente suelen haber fallos por no tener la información sincronizada. Esto es historia gracias a Dynamics 365, ya que podrás saltar de una aplicación a otra sin que el intento acabe en caos. Esto claramente mejorará la productividad del usuario, ahorra costes de mantenimiento de aplicaciones que no tienen nada que ver entre sí, y además - por si fuera poco- te da una mayor y mejor visión de futuro.

En definitiva, la transformación digital ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Lo analógico suena muy bien, pero no es efectivo. Las empresas necesitan transformar sus recursos en productividad real, necesitan resultados. Para ello, subirse al carro de la digitalización es una opción inteligente que solo puede acarrear beneficios. Ahora ya puedes trabajar desde cualquier sitio con un ecosistema brillante que te ayudará a alcanzar los resultados que esperas.