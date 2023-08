Jordi Badia Llorens, CEO de EMIN Capital, afirma que el sector hotelero de lujo se adapta para responder a los nuevos requisitos de sus clientes

En un mundo en constante cambio, la industria hotelera de lujo ha demostrado su capacidad de adaptación para satisfacer las demandas cambiantes de los clientes exigentes. Como experto en esta industria, Jordi Badia Llorens, CEO de EMIN Capital, ha resaltado la importancia de la evolución continua y la innovación para mantenerse a la vanguardia en un mercado altamente competitivo.

El sector hotelero de lujo siempre se ha caracterizado por ofrecer experiencias inolvidables, y en la actualidad, los clientes buscan algo más que simples comodidades de cinco estrellas. Con el auge de la tecnología y las nuevas tendencias de viaje, los viajeros de lujo esperan una experiencia personalizada y única que se adapte a sus necesidades y preferencias individuales.

En este sentido, Jordi Badia Llorens añade que, además de la tecnología, el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad se han convertido en pilares fundamentales para el sector hotelero de lujo. La creciente conciencia ambiental entre los viajeros ha llevado a EMIN Capital y otras empresas a adoptar prácticas sostenibles y reducir su huella de carbono. Desde la implementación de sistemas de energía renovable hasta la reducción del uso de plásticos de un solo uso, estas iniciativas reflejan la dedicación del sector a proteger el entorno en el que opera. Asimismo, el sector hotelero de lujo ha entendido que el bienestar del cliente es una prioridad absoluta. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la necesidad de brindar un entorno seguro y limpio para los huéspedes.

De este modo, Jordi Badia Llorens, como CEO de EMIN Capital, ha subrayado que el sector hotelero de lujo está en constante evolución para satisfacer las expectativas cambiantes de los clientes. La tecnología, la sostenibilidad, la inclusividad y la seguridad son algunos de los pilares fundamentales que guían esta adaptación. La industria hotelera de lujo continuará reinventándose para ofrecer experiencias excepcionales que sorprendan a sus clientes, superando las expectativas y estableciendo nuevos estándares en la hospitalidad de lujo.

Jordi Badia Llorens reflexiona sobre las exigencias del nuevo turista

Jordi Badia Llorens, el CEO de Emin Capital, ha hablado sobre las exigencias del nuevo turista, enfocándose particularmente en el sector de lujo. “Los huéspedes de lujo dedican un presupuesto seis veces mayor que el de los viajeros habituales y viajan el doble. Este hecho permite a los hoteles centrados en este nicho destinar desde el principio grandes inversiones a que los alojamientos de lujo sean los más sostenibles, se integren completamente en el entorno y generen una conexión real con la naturaleza”, añade el CEO de Emin Capital.

Un claro ejemplo de esta visión es el próximo Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, situado a una hora del aeropuerto de Palma de Mallorca. Este lujoso establecimiento será reconocido por ofrecer una experiencia para todo tipo de público a través de su variada oferta culinaria, instalaciones de spa para relajarse y actividades exclusivas junto al mar, siendo una de las únicas propiedades en la zona con acceso directo a la playa.

El turismo de lujo, según Badia Llorens, se ha convertido en un gran aliado para la industria turística, abriendo un nuevo camino hacia la creación de experiencias innovadoras en torno al viaje. Este cambio de paradigma ha enseñado que nuestras acciones tienen un impacto en el planeta, y cada vez más turistas buscan opciones más sostenibles y responsables.

En el panorama actual, asegura Jordi Badia Llorens, “Ya no es un hecho aislado encontrarnos con un turista que además de descanso, demande nuestros servicios más sostenibles, apuesten por lo local y busquen experiencias inmersivas y basadas en la slow-life”.