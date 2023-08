¿Dónde encontrar una agencia cuidado de niños en Madrid? SelectiaHome

Debido a que hay que estar seguros de que la persona que se quedará con sus hijos tenga la experiencia necesaria para cuidarlos, la contratación de una cuidadora es una decisión que muchos padres no se toman a la ligera.

Encontrar una persona cualificada y sobre todo responsable, parece ser una tarea difícil para los padres y madres, generando en ellos una gran incertidumbre al respecto. Sin embargo, existen empresas especializadas en ofrecer la seguridad y confianza que necesitan estas personas que contratan este tipo de servicios.

La agencia de cuidado de niños en Madrid llamada SelectiaHome cuenta con la experiencia y el equipo necesario para que todo el grupo familiar se sienta seguro y respaldado. Esta empresa dispone de profesionales con experiencia, servicios de cuidado para niños a precios asequibles y atención personalizada en todo momento.

SelectiaHome, especialistas en cuidado de niños SelectiaHome es una agencia de cuidado de niños en Madrid especializada en el cuidado infantil, acompañamiento de mayores y ayudas domésticas en el hogar.

Esta es reconocida en la capital porque se encarga de que cada uno de sus servicios tengan los más altos estándares de calidad, rapidez, eficiencia y cercanía que, junto a unas tarifas competitivas, la convierten en la primera elección de los padres en el momento de dejar a sus pequeños en casa cuando salen a trabajar o se van de vacaciones.

La empresa de atención y cuidado madrileña cuenta con profesionales que se adaptan a las necesidades de cada cliente. Además, cada una de sus cuidadoras pasan por un proceso de selección riguroso y personalizado, considerando sus cualidades, perfil psicológico, certificado de delitos, referencias personales y profesionales, etc. antes de formar parte de la plantilla de la agencia.

Cuidadoras de régimen interno y externo de la agencia de cuidado de niños en Madrid La empresa se ha convertido en una de las agencias de cuidado de niños de referencia en Madrid gracias a su amplia red de cuidadoras, las cuales están capacitadas para prestar servicios de primera y personalizados, en cualquier situación, día y momento.

Por tal razón, SelectiaHome cuenta con un equipo en régimen interno preparado para cuidar a niños de cualquier edad, incluso recién nacidos. Trabajan la jornada completa semanal y se adaptan a las costumbres y los valores de las familias para las que trabajan, centrándose siempre en el bienestar, felicidad y desarrollo educativo del niño.

Por otro lado, la agencia también tiene cuidadoras en régimen externo, quienes trabajan generalmente de lunes a viernes, en los horarios acordados con el empleador. Cabe destacar, que ambos perfiles se encargan de cuidar a los niños, incluso cuando están enfermos, bañarlos, recogerlos en la escuela, ayudarlos con sus actividades extraescolares y más.

Los que contratan los servicios de esta empresa tienen un periodo de garantía de seis meses. Durante este tiempo, la agencia de cuidado de niños en Madrid se encarga de buscar un profesional de reemplazo de manera ágil, en caso de ser necesario.

SelectiaHome no es el empleador, la relación laboral la establece la familia y el profesional calificado. Sin embargo, esta ofrece acompañamiento a las dos partes en todo momento, velando que las cuidadoras ofrezcan un servicio de atención integral y eficiente, cuidando la condición física y el desarrollo emocional de los niños.