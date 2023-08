Alejandro Delgado de Plus Ultra Líneas Aéreas comunica la integración de la aerolínea a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo

Alejandro Delgado, director general de negocios de Plus Ultra Líneas Aéreas, celebró con el resto del equipo de la aerolínea el recibimiento de una comunicación oficial de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), en la cual se le brinda la bienvenida a Plus Ultra Líneas Aéreas como nuevo miembro de la destacada asociación. La IATA representa, dirige y sirve a la industria del transporte aéreo a nivel mundial, pues es la voz colectiva de más de 300 aerolíneas provenientes de más de 120 países.

En este sentido, Alejandro Delgado resaltó las palabras del director general de la aerolínea donde expresan que recibir esta comunicación generó gran satisfacción dentro de la empresa. Siendo un reconocimiento que marcó un logro significativo en la trayectoria de crecimiento de la aerolínea española en el presente año, así como destacando su compromiso con la excelencia operativa como principal objetivo de su misión corporativa. Plus Ultra Líneas Aéreas reconoce que formar parte de la IATA será de gran ayuda en la gestión de la aerolínea, permitiéndole continuar mejorando en áreas como seguridad, transformación digital y sostenibilidad.

Alejandro Delgado de Plus Ultra Líneas Aéreas: “Un hito más en la historia de crecimiento de la aerolínea española”

Plus Ultra Líneas Aéreas es una compañía aérea española que dio inicio a sus operaciones en julio de 2015. A partir de junio de 2016, comenzó a ofrecer vuelos regulares de larga distancia desde Madrid hacia diversos destinos en América Latina. Actualmente, la aerolínea opera vuelos desde Madrid y Tenerife hacia destinos como Lima, Bogotá, Cartagena y Caracas.

Alejandro Delgado de Plus Ultra Líneas Aéreas menciona que obtener la certificación de Seguridad Operacional IOSA, la certificación AENOR y ser acogidos por una institución tan relevante en la industria, son tres sucesos que demuestran el firme compromiso de crecimiento que se percibe en Plus Ultra Líneas Aéreas.

En lo que respecta a la certificación IOSA, a principios de 2023, Plus Ultra Líneas Aéreas logró esta prestigiosa certificación. Un sistema de evaluación de validez internacional creado por la IATA, que tiene como objetivo evaluar los sistemas operativos y de control de una aerolínea. La auditoría fue exhaustiva e inspeccionó minuciosamente cada uno de los departamentos operativos de la aerolínea, incluyendo verificaciones in situ de sus procesos tanto en tierra como en vuelo. Los auditores quedaron impresionados de manera muy positiva con la organización y el equipo de Plus Ultra Líneas Aéreas.

Por otro lado, en mayo del presente año Plus Ultra Líneas Aéreas hizo público el logro de la prestigiosa certificación AENOR, concedida por la Asociación Española de Normalización y Certificación. Este es un reconocimiento que se otorga a empresas, productos o servicios que cumplen con estándares de calidad, seguridad, medio ambiente y otros criterios establecidos por normativas nacionales e internacionales. AENOR es una entidad de referencia reconocida a nivel mundial en el ámbito de la normalización y certificación en todos los sectores industriales y de servicios.

En los últimos años, Plus Ultra Líneas Aéreas ha logrado establecerse como una aerolínea destacada en su sector, y la obtención de esta certificación por parte de sus directivos refuerza su posición como líder en excelencia empresarial. Asimismo, concluye Alejandro Delgado, este logro es el resultado de un esfuerzo colaborativo y una cultura organizacional centrada en la mejora continua.