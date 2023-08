"Hardcore", "punk", "metal", "techno" o electro regresarán este verano al Parque de Santa Margarita con una nueva edición de los festivales FIRC y FEC

La cita veraniega con la escena musical alternativa en el marco de las fiestas de María Pita ya tiene fecha. Estilos como el como el hardcore, punk, metal, techno o electro se podrán escuchar en el anfiteatro del parque de Santa Margarita los días 18 y 19 de agosto: regresan el Festival Independiente Rock Coruñés (FIRC) y del Festival Electrónica Coruñés (FEC). Ambas propuestas, impulsadas por Fanzine Project, cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y con el patrocinio de SON Estrella Galicia.



FIRC y FEC apostarán, un año más, por una programación que ponga en valor el talento de la escena coruñesa: figuras de talla estatal e internacional -poco habituales en el circuito de salas o festivales gallegos- compartirán escenario con bandas o solistas de ámbito local. Así, leyendas del techno, como James Ruskin, o bandas que giran por todo el mundo, como Angelus Apatrida, estarán en Santa Margarita con artistas emergentes como Leftlovers o Cintia Martis.

La primera de las citas llegará el viernes 18 de agosto. A las 20:00 horas comenzará una nueva edición del FIRC, encabezado por la banda de metal española Angelus Apatrida, que se encuentra inmersa en su gira europea Summer of Justice Tour. A la ciudad coruñesa llegarán tras visitar República Checa, Alemania, Bélgica o Francia, entre otros países. Con ellos estarán bandas locales emergentes (Leftlovers) y otras ya consolidadas, como es el caso de Black Panda y Morgen.



Al día siguiente, el sábado 19 de agosto, tendrá lugar la cita del verano coruñés con la electrónica. El FEC, que se celebrará desde las 17:00 hasta las 03:00 horas, contará como cabezas de cartel con una de las leyendas y pioneros del techno, el británico James Ruskin; además de una de las referencias del electro europeo, que visitará por primera vez la ciudad: el productor alemán The Exaltics. Ambos compartirán escenario con figuras emergentes como la DJ Cintia Martis o el VJ Baldo, además de nombres reconocidos de la escena gallega: Isaac Peces, Sergio Amaro, Roi, The Panic Room, VJ Caskbel o una coruñesa pionera en las cabinas, Alisha Rose.