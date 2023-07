​Las plantas de Stellantis en Vigo, Zaragoza y Madrid han producido a lo largo de su historia más de trece millones de Citroën

Citroën es, desde hace más de 60 años, una marca “made in Spain”. Con más de 13,2 millones de vehículos producidos en las plantas de Madrid, Vigo y Zaragoza y una presencia comercial iniciada con la creación de la Sociedad Española de Automóviles Citroën en 1925, el “Doble Chevrón” es protagonista de la historia del automóvil en España. Varios de los 37 modelos fabricados en nuestro país ya forman parte del paisaje y de la memoria colectiva, entre ellos la versión furgoneta del Citroën 2CV con la que se inició esta saga.



Actualmente, Citroën es la única marca automovilística que produce vehículos en tres plantas diferentes en España: Madrid, Vigo y Zaragoza. Cinco modelos estratégicos para la marca, pertenecientes a segmentos muy diversos y que representan seis de cada diez matriculaciones del Doble Chevrón en el mercado español:

• La berlina media con rasgos estéticos y prestaciones innovadoras está encarnada por el Citroën C4 y su versión eléctrica, el Citroën ë-C4.

• La elegancia, el espacio interior y la polivalencia tienen su mejor valedor en los Citroën C4 X y ë-C4 X. Ambos modelos se fabrican en el Centro de Madrid.

• Los SUV, el segmento de moda, tienen su representante en el Citroën C3 Aircross, producido en Zaragoza.

• Los vehículos comerciales y polivalentes tienen un referente en el Citroën Berlingo, sinónimo de confort, innovación y capacidad de carga con acento gallego desde hace casi cuarto de siglo.

• Clave en la internacionalización de la Marca, el Citroën C-Elysée, que también se ensambla en Vigo.



Todos estos modelos, referentes en sus respectivos segmentos, son una de las grandes bazas del liderazgo industrial de Stellantis en España, con 851.661 vehículos producidos en 2022, un 38,4% de los automóviles fabricados en nuestro país. Unas cifras que se traducen en empleos, tecnología, como demuestran las 112.768 unidades 100% eléctricas producidas, riqueza y exportación de la “Marca España” a los cinco continentes.

Estas cifras son llamativas, y además ocultan un papel aún más relevante de Citroën en la economía española. Más de la mitad de los elementos que forman parte de los Citroën “Made in Spain” son también “Made in Spain”, una proporción que alcanza su máximo nivel en el 67% de las piezas del Citroën C4 X. Una apuesta por el producto y el saber hacer español en el que participan más de 300 empresas ubicadas en 14 comunidades autónomas. Cada Citroën producido en España lleva un poquito de Galicia, Aragón, Madrid, Cantabria, Asturias, Andalucía, Extremadura, País Vasco, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

El Citroën C3 Aircross, fabricado en Zaragoza en exclusiva para Europa desde hace más de 5 años, tiene como puntos fuertes la personalización, con hasta 70 combinaciones posibles en el exterior, el confort y la tecnología, con nada menos que 12 funciones de ayuda a la conducción.

El espacio interior y la polivalencia son dos de las grandes bazas de este SUV. Incorpora, con 520 litros, el maletero más espacioso de su categoría. Sumado a su modularidad y a su capacidad para adaptarse a terrenos muy diversos, convierte al nuevo Citroën C3 Aircross en un automóvil que se abre a infinitas posibilidades, tanto en la vida diaria como en los momentos de ocio.

El segmento C se sitúa en el centro del mercado del automóvil en Europa. Es una categoría dominada tradicionalmente por las berlinas de gama media, un tipo de vehículo en el que Citroën no ha dejado de innovar y de apostar por una estética y unas prestaciones únicas, como el Citroën C4, que sale a las carreteras de todo el mundo desde las líneas de producción del Centro de Madrid de Stellantis desde 2020.



El Citroën C4 plantea una nueva forma de ver las berlinas, con guiños, estéticos y técnicos, a modelos clásicos de la marca, como el Citroën GS. Una visión innovadora que ha encontrado un gran apoyo entre los automovilistas españoles, como demuestra su liderazgo en su categoría, con 7.156 matriculaciones. Este vehículo conjuga la elegancia y el dinamismo que caracterizan a las berlinas con la versatilidad y el espíritu aventurero encarnados por los SUV. La nueva generación del C4 se convierte en un embajador de primer nivel del programa exclusivo “Citroën Advanced Comfort”, al aunar innovaciones como los asientos Advanced Comfort o la suspensión de amortiguadores progresivos hidráulicos con el silencio y la fluidez de la movilidad eléctrica, en el Citroën ë-C4. En el apartado tecnológico, este nuevo modelo cuenta con 20 funciones de ayuda a la conducción, entre las que destacan: Highway Driver Assist (conducción autónoma de nivel 2) y head up display, un referente en confort visual.

También producido en Stellantis Madrid, el Citroën C4 X se atreve a desafiar las definiciones tradicionales de las carrocerías compactas para ofrecer algo innovador y distintivo: un diseño que combina la elegante silueta de un fastback con el aspecto moderno de un SUV, así como el refinamiento atemporal y el espacio a bordo de un sedán de 4 puertas. Una nueva forma, confortable, práctica y “Made in Spain” de disfrutar del automóvil.

Como no podía ser menos en un Citroën, el confort se ha cuidado hasta el mínimo detalle. Gracias a las ventajas de su diseño único, el Nuevo Citroën C4 X es líder de su segmento en cotas tan importantes para las personas que viajan en los asientos traseros como el espacio para las rodillas y los codos. Además de viajar con amplitud y comodidad también podrán trasladar su equipaje sin tener que renunciar a nada, gracias a un maletero de 510 litros con un acceso muy ancho para que cargarlo y descargarlo no sea un problema. En la fila delantera, conductor y copiloto pueden disfrutar de asientos delanteros con función masaje, para superar viajes kilométricos sin problemas de espalda.

Fabricado en Vigo desde el lanzamiento de su primera generación en 1996, el Citroën Berlingo está diseñado con todo el confort y las prestaciones de un turismo, con especial atención a la modularidad y al espacio interior. Unas características que se pueden disfrutar tanto en propuestas enfocadas hacia el ocio o un uso familiar, incluida una versión camper, y otra Berlingo Van, que se adapta a todos los usos profesionales gracias a una gran variedad de tamaños, acabados, opciones y siluetas. Es el vehículo comercial líder en España durante el primer semestre del año, con 13.101 matriculaciones y un 17,9% de cuota de mercado.

La frase del Campeón del Mundo “Ganar lo es todo. Si acabas segundo, sólo lo recuerdan tu mujer y el perro”, Damon Hill.