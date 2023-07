Protección de cilindros hidráulicos con Fuelles; ahorro en mantenimiento y mayor vida útil

Los cilindros hidráulicos son componentes de maquinarias de movimiento de tierra de gran importancia, ya que su fuerza permite levantar y mover gran variedad de materiales pesados con mucha facilidad y rapidez.

Por ello, es necesario garantizar la protección de esta parte de la maquinaria.

Fuelles es una empresa especializada en la protección de cilindros hidráulicos, ayudando a sus clientes a alcanzar los objetivos de mantenimiento y productividad de sus equipos y maquinaria, reduciendo en un 40% sus costes de mantenimiento y aumentando la vida útil de las máquinas en un 60%.

Las ventajas de la protección de cilindros hidráulicos con fuelles Fuelles es una de las soluciones más rápidas ante eventos de contaminación, ya que permite ahorrar no solo tiempo en mantenimiento, sino también esfuerzos y dinero. Los cilindros hidráulicos ayudan a levantar, empujar y tirar diversos tipos de cargas, con diferentes tamaños y pesos, ahí radica su relevancia.

Por ello, es de vital importancia conocer las aplicaciones claramente para poder darle un adecuado uso a cada cilindro hidráulico, Pero, pese a ello, las fallas de funcionamiento son inevitables debido a las condiciones a las que constantemente son expuestos los cilindros, como la humedad, la salinidad, los golpes o las sustancias químicas.

Debido a ello, Fuelles brinda una solución eficiente para proteger los cilindros hidráulicos. Sus fuelles protectores son diseñados con un material altamente resistente y ajustado a la medida de cada cilindro, logrando evitar daños, minimizar su mantenimiento y alargar su vida útil.

¿Qué tipos de fuelles existen? Los fuelles de protección son una especie de fundas con pliegues que se adaptan al movimiento del cilindro hidráulico, expandiéndose y contrayéndose. No obstante, antes de decidir qué fuelle utilizar, es necesario considerar el tipo de ambiente en el que se utilizará.

El Extreme Dust es un tipo de fuelle utilizado para movimientos de tierra, obras viales, operaciones mineras a rajo abierto, canteras y explotación; para la minería subterránea, el Extreme Resistance es la mejor opción; el fuelle Extreme Acid se usa en pilas de lixiviación y en las plantas productoras de ácido; el protector de cilindros hidráulicos Extreme Salt se implementa en operaciones de movimientos de tierra de la minería no metálica, operaciones portuarias e industrias instaladas en bordes costeros; y, por último, el Extreme Temp se utiliza en la generación eléctrica y fundiciones.

Fuelles cuenta con diversas protecciones de cilindros hidráulicos a la medida, en ambientes extremos, para maquinarias como bulldozer, cargadores frontales, motoniveladoras, excavadoras, camiones de extracción y grúas Rough terrain. Por ello, son la solución más amplia y rápida de implementación para enfrentar eventos de contaminación.