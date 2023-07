Los beneficios de instalar césped artificial en el jardín, por Eurocesped

Hoy en día, cada vez son más los individuos que optan por usar césped artificial como elemento decorativo en sus jardines debido a que es un material fácil de cuidar, además de tener la misma apariencia y función decorativa del césped natural, entre sus muchos otros beneficios.

Eurocesped es una reconocida marca dedicada al diseño, desarrollo y fabricación de césped artificial a nivel internacional, siguiendo el objetivo de innovar y revolucionar el sector teniendo como prioridad la satisfacción de sus distribuidores para complacer las necesidades del cliente.

Ventajas de instalar césped artificial Instalar césped artificial en los jardines tiene numerosos beneficios para el usuario y para el medio ambiente. En primer lugar, el césped artificial puede instalarse sobre cualquier superficie, de manera fácil y rápida, es apto para todo tipo de clima y respetuoso con el medio ambiente. También favorece el ahorro de agua, debido a que no necesita regarse constantemente, y requiere de un mantenimiento sencillo, ya que no utiliza abonos, fertilizantes o herbicidas.

Por otra parte, el césped artificial ofrece un acabado natural y profesional y, en algunos ejemplares, son resistentes a los rayos ultravioleta, evitando que su decoloración a causa de los rayos del sol y manteniendo su tonalidad verde. De igual forma, es resistente al calor y al fuego, además de ser antialérgico.

Por último, este tipo de césped reduce el mantenimiento necesario para que el jardín siga luciendo impecable, lo que supone un ahorro significativo en gran cantidad de recursos que generan un importante ahorro.

Cómo instalar el césped artificial El proceso de instalación del césped artificial es sumamente sencillo y rápido. Lo primero que debe hacer el usuario es preparar el terreno, retirando las hierbas y cualquier otro tipo de vegetación, piedras y escombros que haya en la superficie. Posteriormente, se añade grava y arena para mejorar el drenaje y lograr el perfecto asentamiento de la moqueta, para después compactar los materiales y dejar una superficie equilibrada.

Antes de colocar el césped artificial, se tiene que cubrir la superficie con un malla antihierbas, la cual se encarga de separar, filtrar, drenar y proteger al césped. Seguidamente, se extiende el rollo de césped artificial todo lo posible, para prevenir la aparición de pliegues o dobleces y se eliminan las partes sobrantes que hayan podido quedar.

Lo siguiente es revisar que el rollo de césped artificial cubra en su totalidad la extensión del área deseada, ajustando o recortando en las zonas que sean necesarias, para luego pegar las piezas, utilizando adhesivos de poliuretano, diseñados y elaborados especialmente para tipo de instalaciones.

Por último, si el tipo de césped artificial no incluye arena de sílice, se debe cubrir con ella toda la superficie para asentar bien la instalación de césped artificial, levantar las fibras sintéticas y que se mantengan erguidas. Eurocesped dispone no solo de los mejores equipos de profesionales para el diseño de césped artificial, sino que también cuenta con los mejores instaladores de la zona, capaces de realizar su instalación en menos de una semana y garantizando un perfecto acabado.