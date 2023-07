Activistas coaccionadas en Morella por grabar cómo un toro se desplomaba durante un festejo

El pasado sábado comenzaba el concurso de emboladores en Morella (Castellón) y como es lógico, la crueldad y la barbarie volvían a ser protagonistas como en todos y cada uno de los festejos que utilizan animales por la mera diversión de una minoría sin compasión.

Al festejo, acudieron activistas de Animanaturalis las cuales fueron testigos directas de la crueldad habitual captando con las cámaras el momento en el que un toro cayó desplomado mientras se les coaccionaba posteriormente para que eso no siguiera grabándose y evitar que salga a la luz (que es lo que pasa en cualquiera de los festejos taurinos y si no hay alguien infiltrado, nunca sale todo el sadismo).

ACOSO Y SEÑALAMIENTO TAURINO

Desde los primeros minutos, las activistas que iban a grabar el evento fueron señaladas por el animador, quien a través de la megafonía indicó cómo iban vestidas y comenzó el acoso contra ellas por el uso de las cámaras.

“Hemos estado presentes durante años para ser testigos de estas tradiciones crueles en los pueblos y tener evidencias del maltrato y sufrimiento de los animales. Sin embargo, nunca nos podremos acostumbrar al acoso y agresión con que se nos amenaza en algunos de estos espectáculos”, explica Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.

La situación más tensa del evento se produjo después de embolarse el segundo animal. La cuerda con la que se le rodean las astas no se cortó correctamente, y el toro empezó a correr despavorido con ella aún enganchada. Una vez se libró del embolador que iba agarrado a su cola, el toro salió disparado hasta golpearse fuertemente en la cabeza con un cajón de madera que se encontraba en la plaza.

“No son casos aislados. Los golpes, accidentes, desplomes, estrés y agotamiento son quizá lo más común para los animales que son obligados a participar en estos eventos”, dice Gascón. “Y lo que tampoco es inusual es la coordinación de aficionados y organizadores para evitar que podamos documentar y sacar a la luz la realidad de los festejos populares con toros”, agrega.



LAS COACCIONES SUFRIDAS

El toro cayó desplomado y notablemente aturdido. Inmediatamente, varios aficionados corrieron hasta el equipo al grito de “¡baja la cámara!”. Un grupo de hombres se colocó delante, llegando incluso a agarrar las cámaras amenazantes. Entre mofas y comentarios machistas, el grupo justificó su actitud reconociendo que la escena “no era agradable” y manifestando que no querían que quedase constancia de “lo más ruin” de la fiesta, en palabras de un taurino.

Pasaron varios minutos hasta que la organización logró arrastrar al animal hasta los toriles. Este seguía tambaleándose y cayendo una vez tras otra en la plaza, aunque fue imposible obtener imágenes del momento. El equipo de investigación temió por su integridad física y vivió momentos de extrema tensión. Incluso habiéndose retirado este grupo de aficionados, continuaron recibiendo patadas por la espalda y comentarios de burla por megafonía.

En cuanto al estado de salud del animal, en ningún momento se informó al público de que se encontraba bien ni se lamentó el dramático incidente. Evidentemente, está más que demostrado el pánico y sufrimiento general de los toros durante estos espectáculos violentos y anacrónicos. La escena volvió a repetirse minutos después de la tercera embolada, cuando otro toro embistió contra una enorme maraña de cuerda que los participantes habían abandonado en la arena. El astado quedó con la cabeza enredada en un pesado rollo de soga, con el riesgo de incendiarse. Rápidamente, los mismos hombres y algunos aficionados más comenzaron a tapar las cámaras e increpar a las dos activistas.

INTENTARON TAPAR LAS VERGÜENZAS TAURINAS MEDIANTE LA INTIMIDACIÓN

"Desde AnimaNaturalis y CAS denunciamos la censura y la situación de violencia vivida el sábado en Morella por nuestras las fotógrafas, que se encontraban pacíficamente en la plaza documentando el evento. Este intento de restringir el derecho a la información demuestra la preocupación del sector taurino porque se hagan públicas imágenes de la cruel realidad de sus fiestas", señala Animanaturalis en su página web.

Hechos parecidos recordareis que conté en otro artículo de opinión cuando por mi parte, me infiltré en los festejos de Beniparrell (Valencia) siendo denunciado un taurino ante la Guardia civil por amenazas que reconocía, ya tuvieron lugar cuando me vio intentando documentar la cabalgata de Reyes de Picassent en la que se usaban equinos y toros llamados "mansos".

Lamentablemente, seguramente el caso se archivará por la pasividad de las autoridades que estaban presentes que no sé tan siquiera si llegaron a identificar a la persona ya que dijeron que "más tarde". Pude ver incluso niños tirados en la grada de cualquier manera a las tantas de la madrugada sin supervisión alguna o una niña quejándose de que padecía viendo sufrir al animal quedando grabado desde mi teléfono móvil su voz que se nota que es la de una niña de unos 8 años.

PRESENCIA DE MENORES

Si Animanaturalis no hubiera estado allí, esto jamás habría salido a lo que como sabrás, se destinan indecentes cantidades de dinero público que es de lo que vive la tauromaquia. Tras ser preguntada en televisiones nacionales por la posible presencia de menores, la directora Aída Gascón, afirma que sí con total seguridad pese a que el comité de derechos del niño de la ONU lleva desde 2018 pidiendo que se aparte totalmente a los menores de la violenta tauromaquia por su salud mental y estabilidad emocional.

Como siempre, el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, es un paripé puesto que nunca se cumple : “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

No se cumple porque hemos visto que se les pone en peligro de muerte constantemente. también , se vulnera su derecho a la seguridad, presencian tanto la tortura animal como atropellos a personas vulnerando claramente este artículo, pero las denuncias administrativas suelen ser archivadas salvo hechos muy graves como el denunciado por Animanaturalis en Náquera por niños de 10 y 8 años delante de un toro poniendo las bolas de fuego lo que acarreó una sanción.

FIRMAS Y FUTURAS PROTESTAS

Animanaturalis tiene una página web con el fin de recoger firmas contra este tipo de festejos superando ya las 100.000 por lo que esperemos que si quieres acabar con la crueldad absoluta a los animales, el despilfarro de dinero público y que la infancia tenga unos valores acordes al siglo en el que vivimos, firmes en un momento la petición: https://www.fiestascrueles.org .

En septiembre como se pondrá en las redes sociales del partido Animalista PACMA, se realizará un año más la gran manifestación contra la tauromaquia en Madrid bajo el lema "Misión Abolición". Por otro lado, el próximo 19 de agosto a las 18:30 la plataforma antitaurina de Alfafar organizamos una protesta contra todos estos festejos crueles a las puertas del Ayuntamiento y en representación de todos los pueblos que se divierten de esta manera siendo Animanaturalis uno de los colectivos que ya ha confirmado su adhesión.

Tenemos un grupo de coordinación interno en el que se puede estar o no, pero igualmente, si tienes interés en esta protesta, deberás escribirme a defensaanimal2023@gmail.com para recibir las pautas de funcionamiento e incluso personas de Alicante han mostrado su interés un año más por venir y se está viendo la manera de gestionarlo.

Por ello, finalizo señalando que estos festejos se celebran masivamente especialmente durante el verano por un montón de pueblos y los animales sufren horrores tanto en el momento como en el transporte.

Es por ello que te pido que escribas al correo para la participación en esta concentración, que estés pendiente de la Nacional de Madrid y que firmes el enlace ya aportado en el artículo para acabar con estos festejos que incluso en las peores de las situaciones, se han seguido apoyando y dándose privilegios hasta las últimas consecuencias pase lo que pase y sufra quien sufra. Necesitamos tu implicación, los animales la necesitan.