​Kobe Motor cuenta sus participaciones por victorias en la temporada 2023 del Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno

Tres victorias de tres carreras. Este pasado fin de semana, Alberto Dorsch y Marcos Martínez volvieron a imponerse en la categoría T2 de la Baja España Aragón, la cita con mayor historia de la especialidad en nuestro país que también fue valedera para la Copa del Mundo FIA de Bajas Cross Country.



En su decimoctava participación en la prueba turolense, el concesionario madrileño y Alberto Dorsch vivieron una de las ediciones más duras de los últimos años. La acción empezó el viernes por la mañana con una prólogo en la que el equipo capitalino arrancó con un planteamiento conservador. Como consecuencia, tuvo que partir muy atrás en el primer tramo, que se disputó por la tarde con 180 kilómetros cronometrados, lo que le hizo encontrarse un terreno muy roto y complicado.



“La primera especial de la carrera fue durísima. En el kilómetro 70 del tramo dimos un golpe contra una raíz y dañamos los bajos del Toyota Land Cruiser, aunque nos las apañamos para llegar a la meta con el coche renqueante”, explicó Alberto Dorsch al término de la primera etapa.

En la asistencia nocturna del viernes, el equipo de mecánicos encontró que el golpe había roto el cárter, ocasionándole una fuga de aceite. “Afortunadamente, la asistencia de Miracar estuvo trabajando en ello toda la noche y pudieron repararlo para la jornada del sábado. Fue increíble su labor y quiero agradecérselo al máximo”, añadió Dorsch.

La segunda etapa de la Baja España Aragón constó de dos tramos selectivos de 155 y 171 kilómetros, respectivamente. El terreno que se encontraron los de Kobe Motor volvió a ser durísimo, ya que la caravana de coches y camiones que partía por delante lo dejaba impracticable. En los últimos compases de la primera especial del día, el vehículo del equipo se paró, y tuvieron que ingeniárselas para encontrar una solución que les permitiera retomar la marcha, como así fue. En la última especial, sólo pudieron adoptar un ritmo de supervivencia, ya que el terreno estaba tan deteriorado y las condiciones eran tan complicadas para un coche de serie, que no tuvieron más remedio que armarse de paciencia y pericia para superar la dura prueba que tenían ante sí.

“El sábado también fue durísimo. Nuestro objetivo era llegar al parque cerrado y ganar en T2, pero fue misión casi imposible. A 20 kilómetros de la meta del TC2, el coche se detuvo, debido al maltrato al que lo habíamos sometido. Estuvimos una hora buscando la avería, hasta que la encontramos y logramos seguir adelante. En el TC3 decidimos bajar un poco más el ritmo para asegurarnos terminar la carrera, algo que por momentos nos pareció difícil de conseguir, así que cuando cruzamos la meta, pudimos respirar aliviados”, explicó el piloto madrileño que, al igual que Kobe Motor, también disputaba su decimoctava Baja España Aragón.



Con su tercera victoria en tres carreras esta temporada en el CERTT, Alberto Dorsch quedó satisfecho de su actuación en Teruel. “Fuimos los únicos T2 en llegar hasta el final del raid, lo que prueba la dureza y exigencia que tuvo esta edición de la Baja. Logramos el objetivo y ahora afrontaremos la segunda mitad de la temporada con un buen colchón de puntos para intentar alzarnos con el título nacional de nuestra categoría”, añadió.

“Quiero dedicarle el triunfo a toda la gente de mi alrededor que lo está pasando mal. Nos hemos acordado mucho de ellos durante estos días, este éxito es para ellos”, agregó a título personal el piloto madrileño.

Tras la Baja España Aragón, Kobe Motor se toma un merecido descanso vacacional en el CERTT antes de afrontar la segunda mitad de la temporada. El próximo reto será el Cierzo Rally Ejército de Tierra que se disputará los días 2 y 3 de septiembre.

