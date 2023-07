​El campeonato mundial ABB FIA Fórmula E de 2023 termina en las calles de Londres este fin de semana, y el Jaguar TCS Racing vuelve a correr en casa

Después del torbellino de emociones de la doble manga de Roma, el equipo Jaguar TCS Racing está decidido a luchar por el máximo número de puntos posible en las rondas 15 y 16. El Jaguar I-TYPE 6 cierra el círculo al debutar en competición en Londres ocho meses después de revelar su emblemático diseño con distintivo de color negro, blanco y dorado en la capital inglesa durante la presentación del equipo para la temporada 2023.



Se trata de la tercera vez que el equipo corre en este singular circuito interior y exterior, donde ya ha conseguido sumar puntos y se ha hecho con un podio. En la antesala de la carrera, el piloto de Jaguar TCS Racing Sam Bird visitará una de las organizaciones benéficas locales del Centro de Exposiciones ExCeL, la Newham All Star Sports Academy (NASSA), que impulsa el cambio social a través del deporte y tiene su sede en la Universidad de East London. El miércoles 26 de julio, el piloto británico participará con el bólido Jaguar I-TYPE 6 en un campamento deportivo que organiza la academia, donde hablará con los jóvenes sobre la importancia del deporte y del ejercicio para la salud mental. La academia, que se fundó en 2006, empezó organizando competiciones de baloncesto para niños y jóvenes de la zona, ofreciendo un lugar seguro donde hacer deporte, lejos del alcohol, las drogas y la delincuencia que predominan en uno de los barrios más pobres de Londres. Su intención es que lleguen a ser adultos responsables con ambición y éxito, además de poner a su disposición una alternativa a la conducta antisocial.



Unos días más tarde, Sam competirá en casa junto a su compañero Mitch Evans. El dúo de Jaguar tiene por delante posiblemente las dos carreras más importantes de la temporada, ya que decidirán quién se alza con el campeonato mundial de pilotos y equipos.

Esta temporada ha sido una de las mejores de Jaguar TCS Racing hasta la fecha: aún quedan dos carreras y ya han batido su récord de podios y pole positions. Si sumamos sus resultados a los del equipo cliente Envision Racing, los bólidos de Jaguar han logrado seis victorias, 16 podios y cuatro pole positions por ahora, más que cualquier otro fabricante.

Jaguar TCS Racing ocupa la tercera plaza en la clasificación de equipos, mientras que Mitch Evans y Sam Bird son tercero y noveno en la clasificación de pilotos.



James Barclay, Team Principal de Jaguar TCS Racing, afirmó: «Me llena de orgullo que volvamos a llegar al último fin de semana de competición del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E de 2023 con Jaguar TCS Racing entre los tres primeros de la clasificación de equipos. Durante las pasadas tres temporadas, hemos llegado al último fin de semana de competición en posición de luchar por el campeonato de pilotos o equipos, lo que demuestra la impresionante constancia y determinación del equipo. Además, nuestro equipo cliente Envision Racing también está entre los tres primeros de la clasificación de equipos del campeonato mundial. Desde que empezamos en enero, ambos hemos sumado seis victorias y 16 podios, lo que deja patente lo competitivos que han sido los dos equipos y el Jaguar I-TYPE 6 esta temporada. Ya solo queda la doble manga final, así que estamos muy motivados para dar lo mejor de nosotros una vez más y pelear por ambos campeonatos en Londres». Mitch Evans, piloto de Jaguar TCS Racing n.º 9, añadió: «Me fui de Roma con sentimientos encontrados, pero voy a Londres preparado para acabar a lo grande, darlo todo y aspirar al mejor resultado posible. Ha sido una temporada fantástica: a los mandos de un bólido rápido y eficiente como el Jaguar I-TYPE 6 he conseguido tres victorias y cinco podios, una cifra que me gustaría aumentar este fin de semana».

Sam Bird, piloto de Jaguar TCS Racing n.º 10, declaró: «Correr en casa siempre es muy especial para mí y estoy deseando ver cómo se comporta el Jaguar I-TYPE 6 en este circuito. Llego al fin de semana con la convicción de esforzarme al máximo por el equipo en nuestra cruzada por el campeonato de equipos».

Phil Charles, Technical Manager de Jaguar TCS Racing, declaró: «El circuito de Londres es absolutamente único. Es el más corto de la temporada, pero incluye 20 curvas en poco más de 2 km de serpenteante recorrido interior y exterior. Los edificios suelen provocar interferencias en la comunicación por radio con los pilotos, lo que puede dificultar la gestión del tráfico en las sesiones y la clasificación. Prevemos mucha emoción este fin de semana con los dos campeonatos pendientes de un hilo».

Las rondas del campeonato mundial ABB FIA Fórmula E de 2023 comienzan a las 17:00 (hora local) el sábado 29 y el domingo 30 de julio.

