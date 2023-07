​Los ciberdelincuentes no se van de vacaciones

El continuado aumento en el registro de los ataques de ciberseguridad es una realidad, especialmente durante las vacaciones de verano. Los ciberdelincuentes no son ni de playa ni de montaña, si no que aprovechan especialmente este periodo en el que los usuarios están menos alerta para hacer de las suyas.



Avast, empresa líder en seguridad digital y privacidad, y una marca de Gen™ (NASDAQ: GEN), ha realizado una investigación sobre la situación de la ciberseguridad en verano entre la población española. Entre las actividades que son más habituales durante las vacaciones, viajar es la más común (68%), pero también destacan algunas online como la distracción en redes sociales (38%) o comprar y buscar ofertas online (29%).

El informe constata que viajar no siempre es sinónimo de desconectar ya que los encuestados afirman que durante sus vacaciones dedican tiempo a las apps de mensajería (89%), revisión de emails (74%), uso de redes sociales (64%), apps financieras (54%) y escuchar música online (52%). En este sentido, las preocupaciones sobre ciberseguridad más recurrentes entre los usuarios durante las vacaciones son el robo de información de la tarjeta de crédito al realizar compras online (85%), sufrir un hackeo en una red de Wi-Fi pública (79%) o dar clic a links peligrosos al buscar ofertas (78%).

“En vacaciones, los intentos de phishing y los ataques de ingeniería social crecen ya que es un periodo en el que el usuario no presta tanta atención a las cosas. Por ello, se recomienda no bajar la guardia y revisar la bandeja del mail con detenimiento, comprobando los remitentes y evitando descargar cualquier archivo adjunto de origen desconocido o hacer clic en algún enlace sospechoso”, advierte Luis Corrons, Security Evangelist de Avast.

En efecto, algunas de las preocupaciones de los usuarios se cumplen. El 45% de ellos ha sufrido un robo de información de la tarjeta de crédito; el 31% denuncia estafas en agencias de viajes y webs de reserva de hoteles; mientras que el 21% ha caído en estafas sobre vacaciones gratuitas; otro 17% en fraudes de alquiler y el 14% ha sufrido robo de identidad.

Además, los investigadores de Gen, han descubierto que, en España, prácticamente el 32% de los routers Wi-Fi públicos tienen problemas de seguridad. Este dato significa que actores maliciosos pueden acceder fácilmente a los dispositivos personales al navegar por espacios públicos y así acceder a datos personales, redirigir el tráfico, infectar el dispositivo o aprovecharse de él.

“Las puertas de entrada son variadas por lo que conviene estar alerta. Un claro ejemplo es el Wi-Fi público al que recurren muchos usuarios cuando viajan de un lugar a otro. Sin embargo, la desventaja del Wi-Fi público es eso, que es público. Y al igual que el usuario en cuestión disfruta de una buena conexión gratuita, los piratas informáticos también lo hacen. Eso significa que toda la información que este envía y recibe, incluidas sus contraseñas y otros datos personales, podría ser expuesta a los delincuentes informáticos si están espiando en esa red”, añade Corrons.

Las principales precauciones que deben tener los usuarios a la hora de navegar por Internet, sea en el periodo que sea, son: Comprar en webs de tiendas conocidas (61%)

Reservar viajes en navegadores seguros (56%)

Contar con un servicio de pago para proteger la información personal, como VPNs, antivirus, etc. (15%)

El 39% de la muestra encuestada no ha utilizado nunca una VPN (red privada virtual) para su uso personal en sus dispositivos tecnológicos, mientras que un 18% la usa en la actualidad y un 26% la ha usado en el pasado.

“Una VPN es crucial para garantizar una conexión a Internet segura y privada para cifrar los datos e información personal. Estas permiten ocultar la dirección IP real, garantizando el anonimato, la ubicación y las actividades online", comenta Luis Corrons. “En definitiva, se trata de una excelente solución para burlar la discriminación de precios y otras tácticas de precios dinámicos de las aerolíneas, los hoteles e incluso los servicios de alquiler de coches. Además, proporcionará las mejores ofertas y las tarifas más baratas", concluye.