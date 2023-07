​Málaga dejó un inicio complicado en su cuadro final: no hubo mucha opción de relajarse

Se esperaba que, con el desgaste acumulado tras tres semanas seguidas de torneos (Valencia de World Padel Tour e Italia y Madrid de Premier Padel), las fuerzas llegaran más justitas pero la realidad es que, las pocas o muchas que quedaban en el depósito las pusieron sobre la pista.



Tanto los favoritos, que a la postre acabaron ganando todos, como los rivales, ofrecieron en la mayoría de choques iniciales de 1/16 de final de la prueba malagueña una entrega absoluta y no permitieron en casi ningún caso que los resultados fuesen demasiado abultados, por lo que las parejas de más alto ranking tuvieron que pelear por seguir en el torneo.

Así, Edu Alonso y Juanlu Esbrí necesitaron de un doble 6-4 para superar a Javier García y José Solano, dupla de nueva formación, mientras que Lucas Bergamini y Víctor Ruiz tiraron de remontada ante Javier Valdés y José David Sánchez Serrano (2-6, 6-4 y 6-2), algo que puede convertirse en muy habitual si tenemos en cuenta que las parejas de más abajo en el ranking tienen algo más de tiempo entre torneos para descansar y recuperar fuerzas, lo que conforme avance la temporada se irá notando más.

Tendríamos también sorpresa, la protagonizada por Jaime Muñoz e Iván Ramírez, quienes en el torneo de Madrid de hace unos días cayeron a las primeras de cambio y ahora, en Marbella, han dado un golpe en la mesa y han conseguido, con una magnífica actuación y remontando, eliminar a Ramiro Moyano y 'Xisco' Gil, y hacerlo tras obtener un muy mal primer set que, no obstante, encontró rápida respuesta en el segundo (1-6, 6-1 y 7-5).

Fede Chingotto y Paquito Navarro, apenas dos días después de caer en la final del Madrid Premier Padel P1, se vestían nuevamente de corto y se jugaban el pase a octavos ante Álvaro y Pedro Meléndez, quienes les plantarían cara y les obligarían a estar siempre conectados en el encuentro, sin un solo despistes (7-5 y 6-4). Igual les sucedió a Miguel Yanguas y Fernando Belasteguín, quienes obtuvieron un 6-3 y 6-4 engañoso, pues les costó soltarse en el marcador, ante Antón Sans y Teo Zapata.

Mientras, Antonio 'Pincho' Fernández y Pablo Cardona (pareja que destila buen juego y que cada vez se gusta más en la pista) se apuraron incluso más en los registros frente a Jairo José Bautista y Juan Martín Díaz, quienes siguen dejando buenas sensaciones y solo les falta una pizca de empuje más para la victoria (6-4 y 7-6).

Por último, Álex Ruiz y Juan Tello sí que pudieron gozar de la tranquilidad del trabajo resolutivo y de encontrar la vía para tener un resultado cómodo con el que ahorrar energías. Ante José Rico y Agustín Gutiérrez, duelo que se anunciaba movido e intenso, fueron netamente superiores y les despidieron con un 6-3 y 6-2.