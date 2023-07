​PACMA documenta en Albal terribles imágenes del tiro y arrastre

El pasado viernes, todos los partidos se encontraban cerrando sus campañas menos el partido Animalista PACMA que se estuvo en Albal (Valencia) documentando una sádica competición del deporte autóctono conocido como Tiro y Arrastre. Durante la grabación de las imágenes, la formación política animalista denuncia el clarísimo abuso hacia los caballos en forma de rodillazos, puños y palmadas por la mera diversión de unas pocas personas sin empatía.



Para echar al PSOE de la alcaldía, el PP, VOX y Avant sumaron un pacto por el que gobiernan el pueblo, pero el partido "socialista" ha permitido el tiro y arrastre o los festejos taurinos durante años y años que llevan gobernando Albal por lo que no veo ninguna política progresista de las que tanto hablan en la supuesta izquierda.

Al comienzo del vídeo difundido en las redes sociales del partido animalista, se aprecia cómo uno de los participantes frena al animal propinándole un rodillazo en la cara. Acto seguido, varios participantes rodean a otro caballo y lo espolean con palmadas y puños para que tire de la carreta. Los gritos y tirones son los protagonistas de la competición.

Recordemos que aunque estos espectáculos lamentables de tortura solamente satisfacen a una minoría muy pequeña, se mantienen a costa de un montón de dinero público que nos quitan en contra de nuestro sentir y nuestra voluntad, la voluntad de la mayoría de la sociedad que prefiere que el dinero se destine a cosas productivas y NO a maltratar caballos (o toros por otra parte).

EXCLUIDOS DE LA LEY DE MALESTAR ANIMAL REALIZADA POR PODEMOS

Desde PACMA recriminan tanto el amparo de los sucesivos gobiernos de la Comunidad Valenciana hacia este tipo de actividades desde que comenzaron a celebrarse en 1940, como la exclusión de estos animales de la Ley de desprotección Animal, que entrará en vigor en el mes de septiembre dejándolos sin amparo por considerarse «de producción».

Denuncian que su explotación será regulada por una normativa específica que, para el Partido Animalista, se ajustará a las «necesidades y requerimientos de sus explotadores».

Las imágenes, que han sido publicadas en las redes sociales de PACMA, muestran el nivel de exigencia física al que son sometidos los caballos que, según su peso, pueden llegar a arrastrar carretas cargadas con hasta 500kg de arena.

El Partido Animalista afirma que atacar legalmente estos deportes se vuelve una «tarea imposible» debido al amparo legislativo del que disfrutan. Sin embargo, aseguran que seguirán de cerca del desarrollo de estas actividades para denunciar cualquier tipo de abuso que pueda ser castigado. El partido no ha obtenido representación durante estas elecciones principalmente por ser víctima de un acoso y persecución preocupante con incluso datos falseados de que otros partidos son más animalistas que el propio partido animalista lo que es absolutamente falso a lo que se suma el poco apoyo de los medios de comunicación "tradicionales".

Igualmente, cada voto hace que el partido sea más fuerte y tenga más logros por lo que seguirá trabajando por los animales incansablemente y sin venderse por un sillón como llevan haciendo desde sus inicios en 2003 no uniéndose lógicamente a partidos que ni nombran la caza, estos espectáculos documentados y un larguísimo etcétera.

EL SUFRIMIENTO ANIMAL

Según destaca el profesor de la CEU UCH Juan Manuel Lomillos tras un estudio muy reciente, «la competición provoca un aumento significativo de las frecuencias cardiaca y respiratoria, de la temperatura y de parámetros como el calcio y el lactato, entre otros, y una disminución de los valores plasmáticos de la presión parcial de dióxido de carbono».

El tiro y arrastre es una tradición valenciana en la que un caballo, cargado con un carro de sacos de arena recorre entre 50 y 60 metros sobre una pista de arena. El objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible, que no puede exceder de los 5 minutos por lo que se aumentan los nervios y el trato al animal por esta estúpida tradición en cuyo vídeo se ve a niños de espaldas presenciando todo el maltrato a los animales con las consecuencias que conlleva normalizar esto a los más pequeños.

También es cuestionable que sea legal la presencia de niños en base a que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, expone claramente: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

PACMA ya publicó hace varios años imágenes grabadas en varios campeonatos de tiro y arrastre en diferentes poblaciones valencianas. El partido Animalista denunciaba que las imágenes recogían puñetazos en la cabeza a los caballos, golpes, patadas, y otras conductas que implican maltrato evidente y claro a los animales.

DIVERSIÓN CRUEL Y SUBVENCIONADA

¿Cuál es el interés exacto para que no se ataje una diversión muy minoritaria y anacrónica manteniéndola constantemente con dinero público como sucede con la tauromaquia?

Esa es la pregunta que la mayoría de la sociedad se hace puesto que con la cantidad de cosas que hay que solucionar con el dinero público, se gastan indecentes cantidades de fondos en espectáculos crueles con los animales que la sociedad en su gran mayoría rechaza.

Por eso, la supuesta izquierda suele atribuirse un sentimiento y defensa de los animales totalmente falso puesto que en 4 años han seguido permitiendo infinidad de espectáculos crueles con los animales, no han fomentado las espectaculares alternativas vegetales desde el ministerio de consumo, nada de las granjas peleteras o experimentos con los animales pese a cobrar Sergio García Torres 80.000€ al año en la Dirección General de Derechos de los Animales haciendo una ley que supone un retroceso según abogados, veterinarios, protectoras, biólogos o santuarios de animales.

Ya el colmo es que el PSOE presentó la enmienda de la vergüenza para excluir a los perros de caza y podemos tiró para adelante a pesar de decir Sergio que retiraría la ley y dimitiría si no se incluían a los perros de caza, pero ha querido seguir lucrándose de los animales y la realidad hay que contarla como es al igual que tengo que decir que en muchos pueblos, tienen personas que valen la pena, pero es la persona concreta y no el partido.

SE VISIBILIZA LA CRUELDAD DEL TIRO Y ARRASTRE

El vídeo difundido en las redes sociales de PACMA, ha tenido una amplia difusión y en anteriores ocasiones más de lo mismo por la palpable crueldad que sufren los caballos que deberíamos equiparar con cualquier animal utilizado de cualquiera de las maneras ya sea para entretenimiento, innecesaria alimentación con animales y derivados, experimentos o pieles de animales.

Los animales no merecen ser utilizados para ningún fin y por eso incluso cada vez más personas se informan del veganismo que no siendo nada privativo, evita un infierno a los animales, atajaría la crisis climática, problemas de salud y el hambre en el mundo.



En el caso de los caballos, sufren e incluso en ocasiones mueren en estos lamentables espectáculos exactamente igual que pasa en cabalgatas o festejos taurinos, que todos sabemos ya lo que son, tanto en las plazas como en las calles.

Estamos organizando una protesta contra los festejos crueles para agosto frente al Ayuntamiento de Alfafar (Valencia) por lo que deberás escribir a defensaanimal2023@gmail.com si tienes interés en defender a las víctimas, el que se priorice el dinero público y a la infancia que se le hace partícipe de estos lamentables eventos.