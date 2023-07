¿Buscas el éxito de tu equipo de trabajo? Sigue estos cinco consejos​

¿Cómo definir a un equipo de trabajo exitoso? Esta es una pregunta que a simple vista parece sencilla, incluso podríamos listar una serie de cualidades indispensables que todo grupo de colaboradores debe contemplar a la hora de ir tras un nuevo proyecto. Sin embargo, somos testigos de que la realidad puede ser significativamente diferente.

Tal como señala el especialista en gestión de Trusts, Alejandro Zubiría, para ser verdaderamente efectivo, el trabajo en equipo requiere, por un lado, de la movilización de recursos y, por otro lado, de una variedad de habilidades, aptitudes y conocimientos especializados. Sus integrantes, además, deben poder adaptarse a diferentes contextos o situaciones inesperadas.

A grandes rasgos, los equipos exitosos son aquellos que logran afianzarse en una sólida estructura de trabajo, están organizados y cada rol cuenta a la hora de concretar los objetivos propuestos. Trabajar con personas que se encuentren en la misma línea que uno es indispensable para que los procesos fluyan con eficiencia y constancia.

5 consejos para formar un grupo de trabajo exitoso

Más que características innovadoras o revolucionarias, un equipo de trabajo orientado al éxito reconoce 5 pilares fundamentales: comunicación, organización, motivación, resolución de conflictos y trabajo colaborativo.

1. Comunicación

Se trate de un número mayor o menor de colaboradores, una actitud generalizada de diálogo marca importantes diferencias. Aquellas palabras que comienzan siendo una duda, una simple pregunta o una nueva idea pueden convertirse en un proyecto exitoso; o bien, en un claro llamado de atención para hacerlo mejor y prevenir errores.

Las personas no leemos mentes y la comunicación nunca puede ser subestimada. Establecer reuniones periódicas, socializar las tareas y procesos en curso, relevar dudas y compartir los avances cotidianos es una de las mayores claves del éxito. Traza un vínculo recíproco y empático entre los colaboradores, dónde el trabajo de cada uno es reconocido y considerado.

Claridad, empatía y respeto son las bases de la comunicación asertiva. Además, como en cualquier otro ámbito social, el diálogo nunca deja de ser una oportunidad de aprendizaje y un vehículo a partir del cual compartir lo que sabemos en beneficio de otros. De esta forma, la transparencia comunicativa contribuye a identificar soluciones y prevenir conflictos.

2. Organización

La improvisación puede funcionar alguna vez, pero no puede asegurar el rendimiento a largo plazo. Un equipo de trabajo exitoso es un equipo altamente organizado. Tareas, plazos, roles, metas, objetivos y visiones han sido claramente definidos e integrados en un plan de acción común.

En esta organización es importante contemplar diversos aspectos: decidir quienes integrarán el grupo de trabajo, definir procesos y plazos de tiempo, establecer una ejecución encadenada de las tareas así como, también, metas semanales, mensuales o trimestrales.

3. Motivación

Fomentar un ambiente de trabajo que facilite el crecimiento personal y profesional es otra importante variable del éxito. Cuanto mayor es la identificación de una persona con los valores de la empresa, mayor es también su compromiso y su motivación diaria.

Es fundamental, en este sentido, que las organizaciones apoyen el desarrollo de sus colaboradores; les brinden razones tanto personales como comunes al equipo de trabajo que impulsen el cumplimiento de los objetivos

Nuevos retos y proyectos son, para muchos trabajadores, oportunidades de crecimiento y de mayores beneficios laborales. Sin embargo, definir claramente un propósito común al interior del equipo de trabajo es lo que ofrece un contexto desde el cual comprender y sostener esas iniciativas a lo largo del tiempo.

Luego, cuando los objetivos se cumplen y los frutos son visibles, cada colaborador se siente parte de este y experimenta el valor real de su trabajo.

4. Resolución de conflictos

En una cultura empresarial orientada al éxito, siempre debe prevalecer la búsqueda de soluciones. Los equipos laborales exitosos no se detienen en los obstáculos, se adaptan y se entregan a la búsqueda de alternativas.

Las situaciones de conflicto son siempre momentos de aprendizaje. Una oportunidad de aceptar nuevos retos y de profundizar la capacidad resolutiva del equipo de trabajo. Quien ocupe un rol de liderazgo, tiene aquí una función muy especial: es quien releva los aspectos positivos y señala los caminos de superación del conflicto.

Los conflictos oportunamente resueltos fortalecen profesionalmente a cada miembro del equipo. Además, aportan herramientas y conocimientos con los que enfrentar de forma más eficiente futuros proyectos.

5. Trabajo colaborativo

Cada integrante tiene la capacidad de aportar grandes ideas. En conjunto, sus conocimientos y habilidades pueden potenciarse mutuamente, creando redes de retroalimentación constante.

El desarrollo de un modelo de trabajo colaborativo, además, genera instancias de diálogo y permite la expresión de ideas, dudas e inquietudes de cada colaborador. De esta forma, se logra un equipo de trabajo orgánico, donde el aporte y valor de cada integrante para alcanzar los objetivos acordados es explícitamente visible.

En ambientes de cooperación, se alcanzan enfoques y perspectivas multidisciplinares que enriquecen los procesos y la planificación estratégica. Se plasma así una diversidad de puntos de vista que permite el abordaje integral de cada situación, meta o proyecto.

¿Por qué fomentar estas cualidades en mi equipo de trabajo?

Si bien hemos recorrido una serie de consejos generales, estos no son tan fáciles de trasladar en acciones concretas. En muchas ocasiones, asesores profesionales acompañan a las empresas en la implementación de programas personalizados que se adaptan a los requerimientos particulares de sus equipos de trabajo.

Alejandro Zubiría, especialista en gestión de fideicomisos, enfatiza que, más allá del tamaño de la entidad o del número de trabajadores, poder transmitir a cada uno de ellos estos valores es indispensable para crecer como equipo de trabajo y orientarse en forma conjunta hacia el éxito.

Un camino largo, sin duda, pero que vale la pena recorrer, porque conduce de forma directa hacia el crecimiento de la organización y el fortalecimiento de su capital humano.

¿Y vos? ¿Buscás el éxito con tu equipo de trabajo? ¡Te invitamos a reflexionar sobre estos importantes puntos y enriquecer tu rol a diario!