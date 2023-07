Auditoría de daños producidos por terceros. Un caso real de recuperación de servidores, por la firma NOÁTICA Programadores y Servicios Informáticos

El buen funcionamiento de los servidores informáticos se ha vuelto fundamental para el éxito de las empresas. La pronta reparación de estos servidores, en caso de fallos, es crucial para minimizar el impacto en la actividad empresarial. Sin embargo, muchos negocios aún subestiman la importancia de contratar un buen servicio de mantenimiento y reparación de sus servidores de manera eficiente y rápida. D. Ángel González, director de NOÁTICA - Programadores y Servicios Informáticos, proporciona su perspectiva y experiencia en esta entrevista exclusiva.

En la era digital, la mayoría de las empresas dependen de servidores informáticos para almacenar datos, ejecutar aplicaciones y mantener su infraestructura tecnológica. Los fallos en los servidores pueden tener graves consecuencias tanto económicas como de reputación para las empresas. La falta de acceso a la información centralizada, software y datos puede generar problemas de recursos, tiempo y fallos operativos que afectan negativamente a la productividad y a los costes de la empresa. Ante este escenario, NOÁTICA se ha convertido en un referente en el ámbito de la reparación de servidores y mantenimiento informático.

¿Cuáles son los fallos más comunes en los servidores de una empresa? D. Ángel González comenta que en NOÁTICA son conscientes de la importancia crítica de los servidores informáticos en las empresas. Los fallos más comunes suelen estar relacionados con problemas de hardware, software obsoleto, sobrecargas y errores de configuración. Por ejemplo, fallos de hardware como discos duros defectuosos o fuentes de alimentación averiadas pueden afectar el funcionamiento del servidor. El software obsoleto puede generar problemas de seguridad y rendimiento, mientras que las sobrecargas son causadas por un crecimiento empresarial que supera la capacidad del servidor. Los errores de configuración también pueden ocasionar interrupciones en el servicio. El equipo de expertos técnicos de NOÁTICA está preparado para abordar eficientemente estos fallos y minimizar el tiempo de inactividad, garantizando el óptimo rendimiento de los servidores empresariales.

¿Qué ocurre si un administrador de sistemas tiene que hacer labores que no son propias de su puesto, cómo le pueden ayudar los técnicos de NOÁTICA? Cuando un administrador de sistemas se ve obligado a asumir tareas que no son propias de su puesto, puede afectar negativamente su rendimiento y su capacidad para gestionar los servidores de manera eficiente. D. Ángel advierte: "Los administradores de sistemas son profesionales altamente capacitados para mantener y administrar los servidores de una empresa. Sin embargo, si se les asignan tareas adicionales que no están dentro de su ámbito de experiencia, puede haber un impacto significativo en la calidad del mantenimiento. En NOÁTICA, ofrecemos servicios especializados para aliviar esta carga y ayudar a los administradores de sistemas a centrarse en su trabajo principal".

¿Cómo se evalúa el daño producido en los servidores de una empresa? ¿Se puede demostrar si el fallo ha sido producido por un tercero para reclamar al seguro? D. Ángel comenta que recientemente han trabajado en un caso de reparación de servidores con auditoría de daños producidos por un tercero. Este caso particular involucró la rotura de una tubería en un edificio adyacente que filtró agua en las oficinas de un cliente de NOÁTICA. D. Ángel explica detalladamente el caso: "Nuestro equipo de técnicos informáticos acudió al lugar para evaluar los daños y determinar si la causa del problema fue producida por una tercera persona. En este caso, se comprobó que la rotura de una tubería del vecino fue la causa del daño. Realizamos una auditoría exhaustiva, evaluamos los equipos informáticos afectados y llevamos a cabo la recuperación de datos del servidor dañado. Además, trasladamos los datos a un servidor virtual para prevenir futuros problemas y optimizar los costes y el espacio". Gracias a la auditoría, nuestro cliente pudo reclamar al seguro de la parte contraria, el importe de los equipos dañados.

¿Qué otros servicios de mantenimiento informático ofrece NOÁTICA a las empresas? Además de la reparación de servidores, NOÁTICA ofrece una amplia gama de servicios de mantenimiento informático. Entre estos servicios se encuentra el Mantenimiento Informático en remoto para empresas, el cual permite un monitoreo constante de los servidores y una respuesta rápida ante cualquier incidencia. Mediante este tipo de mantenimiento, los técnicos de NOÁTICA pueden brindar asistencia y solucionar problemas informáticos de forma remota, utilizando la virtualización de servidores como una herramienta eficiente para acceder a los sistemas y resolver incidencias sin necesidad de estar físicamente en el lugar. La virtualización de servidores ofrece numerosas ventajas, como la reducción de costos de hardware, el ahorro de espacio físico, la mejora en la seguridad, la flexibilidad y escalabilidad del sistema, así como la implementación de soluciones de alta disponibilidad, lo que garantiza un funcionamiento ininterrumpido del sistema.

Además, NOÁTICA también ofrece servicios de Mantenimiento Informático Interconectado para empresas con múltiples sedes. Este tipo de mantenimiento proporciona una solución integral para mantener la coherencia y el rendimiento en todas las ubicaciones de la empresa. A través de la interconexión de sistemas informáticos y la implementación de soluciones centralizadas, NOÁTICA asegura que todos los servidores y dispositivos de las diferentes sedes funcionen de manera eficiente y estén sincronizados, lo que facilita la gestión y evita problemas de inconsistencia o pérdida de datos.

Por último, el servicio de Infraestructura Informática para empresas de NOÁTICA garantiza un entorno tecnológico seguro y escalable. Esto incluye servicios de programación a medida, gestión en la nube de ERP/CRM, almacenamiento y backup, seguridad de redes y servidores, auditorías de seguridad, automatización de tareas, integraciones de WhatsApp y e-mail, y recuperación de datos, entre otros. Con estos servicios, NOÁTICA ofrece a las empresas soluciones personalizadas que se adaptan a sus necesidades y les permiten contar con un entorno tecnológico confiable y eficiente.