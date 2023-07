​Miles de personas por los derechos de los animales y las personas

El pasado jueves las calles de Valencia se llenaron para frenar a la ultraderecha y reivindicar los derechos de todo el mundo, también de los animales que siempre son los más olvidados y una gran marea animalista convocada por la coordinadora animalista de la Comunidad Valenciana, fue parte de la manifestación multitudinaria que salió desde la plaza del Ayuntamiento convocada por la coordinadora feminista de Valencia participando colectivos de feminismo, LGTB, partidos políticos que tenían que ir a nivel personal y un montón de defensores de los animales.





Por mi parte, además de que apoyo todas las causas y reivindicaciones que allí tuvieron lugar, estuve en la parte animalista juntándonos un montón de gente vestida de rojo encabezados por una pancarta de la coordinadora en la cual se leía ni un paso atrás en los derechos de los animales y otras pancartas o carteles detrás.





Participé junto a Dénia Animal Save que llevaba una pancarta en la que se leía "ESPECISMO MATA" e imágenes de cómo innecesariamente utilizamos a los animales para experimentar, alimentarnos, entretenernos o vestirnos.

Sigue las redes "Dénia Animal Save" para conocer su defensa antiespecista de los animales.



La presidenta de la Coordinadora Animalista de la CV Ángela Molina, realizó las siguientes declaraciones: "La derogacion o modificación de la ley 2/2023 de Bienestar y protección animal de la Comunidad Valenciana seria un gran retroceso, un gran paso atrás en la protección de los animales de compañía". Así mismo, comenta Molina, después de años sin organizarse festejos de bous al carrer en Valencia y pedanias la intención del nuevo Conseller de Cultura de "proteger los bous al carrer como patrimonio cultural inmaterial" supondrá que las calles de la Comunidad Valenciana se llenarán de sufrimiento al utilizar a seres indefensos para divertimento de unos pocos en nombre de la tradición.

Entre toda la gente animalista se escuchaban consignas como "Liberación animal, Tauromaquia abolición, colonias felinas protegidas, mismos perros, misma ley, no te alimentes con su sufrimiento...



Hay que decir sin ningún género de dudas que la mayoría de medios de comunicación silenciaron a toda la cantidad de gente defensora de los animales que se congregó allí lo que es lamentable que por parte de periodistas, se oculte un sentir cada vez más importante para la sociedad porque al final, se trata de seres vulnerables que sienten y sufren.

La próxima cita será en el ayuntamiento de Alfafar el 19 de agosto a las 18:30 contra els bous al Carrer y la información interna te la puedo dar si me escribes a defensaanimal2023@gmail.com en el que deberás confirmar asistencia o interés en asistir en su caso ya sea para recibir las pautas o estar directamente en el grupo interno.

M. Jesús Puertes participaba en esta protesta junto a su hija de 10 años y para finalizar el artículo reproduzco sus declaraciones textuales al completo invitando a la reflexión: Hace un par de semanas más o menos me llegó por WhatsApp un mensaje. Era un comunicado de la Coordinadora Feminista de Valencia convocando a los diferentes colectivos sociales para unirse en una manifestación multitudinaria el día 20 de Julio. ¿El motivo? El auge de la derecha y de la extrema derecha, hacer ruido de lo importante que resulta para los derechos y las libertades de las personas acudir el domingo 23 a votar y tratar de frenar a estos partidos políticos.

Como persona, mujer y madre no me faltaban motivos para asistir a esa reunión y manifestación pero como activista por la liberación animal mi alma me dictaminaba que acudiese a la asamblea para explicar a todas las personas allí presentes que los animales importan y que también son víctimas de injusticias, que son seres a tener en cuenta.



Ese día conocí a la Coordinadora Animalista de la CV y se habló de crear un movimiento animalista fuerte y unido.

Llegó el día de la manifestación y acudí junto a muchísimas personas que íbamos de rojo, el color acordado para el bloque animalista. Teníamos que hacer ver que no podemos consentir un retroceso en materia de protección animal, aunque como antiespecista me parezca insuficiente, al mismo tiempo que dar voz a los animales y se hable de las formas de maltrato hacia ellos: de la vergüenza que representa tener una fiesta nacional llamada tauromaquia; del terrible asesinato de animales en los bosques en la caza o por ejemplo que no se cumpla con el método CES en las colonias felinas.



Los animales importan, los animales existen, los animales tienen sentimientos y emociones, los animales deben tener derecho a la vida y a la libertad y estos partidos políticos sólo piensan en apoyar y fomentar su sufrimiento.

Debemos hacer uso de nuestro derecho al voto y votar a partidos que luchen de verdad por los animales.