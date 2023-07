Terapia EMDR ayuda a superar traumas en terapia online

Cuando se piensa en traumas psicológicos, normalmente, se asocia este término con sucesos profundamente trágicos o dolorosos, como la pérdida de un ser querido. Sin embargo, a nivel psicológico, este concepto alude a la respuesta de las personas a un evento estresante y que el cerebro no sea capaz de asimilarlo de manera correcta. Lo que ocurre de forma más habitual de lo que se suele pensar.

Existen varios eventos que pueden ser traumáticos, como asaltos, un accidente de tráfico, rupturas, una relación de maltrato y experiencias vividas en la infancia que impactan en lo emocional y condicionan en la vida adulta como la herida del rechazo, del abandono, de la traición que se han podido repetir a lo largo de los años. Muchos de ellos requieren terapia psicológica profesional para su tratamiento, como la de Ángel Rull. Este psicólogo especializado en terapia online en Madrid ofrece alternativas eficaces para superar los traumas, como la terapia EMDR.

¿Qué es la terapia EMDR? EMDR significa Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares. La terapia EMDR es una técnica enfocada en reprogramar los recuerdos traumáticos por medio de movimientos oculares. Sus bases teóricas plantean que los traumas son originados por recuerdos no procesados o adaptados incorrectamente por parte del cerebro. Debido a los fallos en su procesamiento, estas memorias traumáticas acumulan una fuerte carga emocional con el tiempo, lo que puede manifestarse en diversos síntomas, como recuerdos obsesivos que se recrean de forma vívida e involuntaria, así como pesadillas y sensaciones angustiantes reiterativas. También se materializan en varias señales físicas, como dolor, náuseas, temblores o sudoración excesiva.

El objetivo de la terapia EMDR es tratar estos recuerdos traumáticos y sus desencadenantes actuales, para ayudar a las personas a sobrellevar adecuadamente estas situaciones en su presente y futuro.

El terapeuta guía al paciente a desbloquear la información almacenada en el cerebro y procesarla de una forma más saludable. Ya que con esta terapia se desbloquean los recuerdos y emociones asociados con el evento traumático, permitiendo al cerebro procesar la experiencia de manera más funcional. Esto permite generar nuevas conexiones alrededor de estas memorias y transformarlas en episodios menos estresantes con los que se puede lidiar de mejor manera.

Evidencias científicas de la terapia EMDR en el tratamiento de traumas El tratamiento EMDR es conocido desde finales de la década de 1980 y cada vez más estudios aportan evidencia sobre su alta efectividad en el tratamiento de traumas psicológicos. Su funcionamiento se basa en movimientos oculares que se realizan de un lado hacia al otro, siguiendo un objeto, una luz o el dedo del terapeuta.

Estos movimientos oculares imitan una determinada fase del sueño, la cual se encarga de procesar los sucesos ocurridos durante el día. No obstante, una larga lista de casos y estudios científicos ratifican la efectividad de esta técnica para tratar diversos traumas y problemas mentales, como el trastorno de estrés postraumático y la depresión. Por ello, cada vez más psicoterapeutas se suman al uso de este tratamiento, como Ángel Rull, cuyo consultorio ofrece las ventajas de la técnica EMDR a través de sesiones de terapia online.