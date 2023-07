Dron autónomo indoor con visión e IA para la supervisión de almacenes logísticos

DronStore da nombre a este proyecto que desarrolla un sistema de navegación encargado de la localización, el control y la planificación de trayectorias, permitiendo al dron volar de forma autónoma sin la necesidad de un piloto

El proyecto cuenta con la colaboración del PCAMI (Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia del Ejército de Tierra), uno de los principales centros logísticos de abastecimiento de materiales del país.

Se trata de una iniciativa innovadora colaborativa que involucra a 6 entidades: Servicios de Inventarios Logísticos, Dronomy, Alter Technology, Stimulo, IOVI y secpho como coordinador.

Cuenta con la financiación de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras.

Cuando se habla del uso de drones en la gestión logística, la primera asociación que viene a la cabeza es la de vehículo de reparto. No obstante, en estos momentos se plantea la necesidad de que desarrollen funciones de gestión de inventario y ya se empiezan a ver primeras aplicaciones en fase todavía de prototipo.

La idea a futuro es que los drones puedan realizar todo tipo de tareas (revisar zonas altas, localizar artículos u otros). Estas aplicaciones, de ser desarrolladas con éxito, tienen unas ventajas directas en la industria, como la reducción de plazos, la automatización de tareas, reducción de costes o reducción de la inseguridad. Pero, también, existen ciertas barreras de entrada o dificultades que aparecen en su instalación y uso, como las normativas (muy exigentes y poco unificadas), el alto coste, la poca autonomía y las limitaciones derivadas de la falta de madurez de algunas tecnologías necesarias.

En estas últimas dos limitaciones se centra el proyecto de investigación industrial DronStore que busca desarrollar un prototipo de navegación autónoma para la monitorización de incidencias en almacenes logísticos. El éxito de este proyecto podrá ayudar a posicionar a la industria española como referente en este campo.

Las empresas Servicios de Inventarios Logísticos, Dronomy, Alter Technology, Stimulo, IOVI y secpho como coordinador conforman el consorcio del proyecto, que ha sido beneficiario de los fondos Next Generation EU canalizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, cuyo objetivo es digitalizar la industria.

Así pues, el proyecto plantea el reto de utilizar diferentes tecnologías aplicadas en una solución dron piloto, con el objetivo de implementar en un futuro una flota de estos drones en una nueva base logística en Córdoba. Los puntos clave para la mejora y automatización de la logística en este centro son: la seguridad y el mantenimiento mediante revisión de los elementos del almacén; la sensorización para el control de temperatura en almacén de raciones; y el control de stock (codificación e inventario).

Por lo tanto, para el desarrollo de un dron capaz de cumplir los objetivos definidos, existen diversos retos tecnológicos entre los que se encuentran la navegación autónoma, los sistemas de inspección o el sistema de gestión de la información. El sistema de navegación propuesto se encargará de la localización, el control y la planificación de trayectorias, permitiendo al dron volar de forma autónoma sin la necesidad de un piloto y poder así automatizar el proceso.

Tras un primer planteamiento inicial del proyecto y posteriores etapas de desarrollo tecnológico se puede confirmar que actualmente se han cumplido con los objetivos del proyecto Dronstore marcados desde el inicio. El prototipo de la empresa Dronomy S.L. es capaz de, en interiores, sin conocer el entorno de antemano y sin la necesidad de instalar ningún tipo de marcadores visuales ni radiobalizas, localizarse y navegar con precisión de manera totalmente autónoma, es decir, sin el empleo de un piloto ni de sensor GPS y sin tener que realizar un mapeado previo del almacén. Además, como características o habilidades adicionales incluidas en el dron autónomo hay una serie de cargas de pago como la captura de vídeo, el mapeado térmico, la detección de palets atascados y la realización de inventariado o control del stock del almacén.

Finalmente, con el objeto de mejorar la accesibilidad a este tipo de tecnología por parte de los operarios del almacén, se ha desarrollado una interfaz de usuario desde la que comandar diferentes acciones como el comienzo y final del vuelo donde se pueden visualizar datos importantes para el correcto desarrollo de la misión, como la posición y orientación del robot aéreo en todo momento, la temperatura de cada ubicación o el número de códigos de carga identificados.