Recomendaciones para evitar averías en lampara de fotopolimerización

La lámpara de fotopolimerización dental es una herramienta esencial en el campo de la odontología. Este dispositivo emite una luz de alta intensidad que sirve para polimerizar los materiales dentales de forma rápida y eficiente. Sin embargo, para alargar la vida útil de estos aparatos y evitar futuras averías, se debe tomar en consideración diferentes recomendaciones.

RD Express es una empresa en Madrid que trabaja en toda la península ibérica se dedica a la reparación y mantenimiento de instrumental dental, por lo que a través de sus servicios, ofrece soluciones oportunas y profesionales a los odontólogos de la ciudad que deseen reemplazar o reparar sus lámparas de fotocurado.

Lámpara de fotopolimerización: ¿qué es y para qué sirve? La lámpara de fotopolimerización o también conocida como lámpara de autocuración, es un dispositivo odontológico que se utiliza para activar materiales restauradores a nivel dental o acelerar los tratamientos de blanqueamiento dental, ambos procedimientos son muy habituales en las clínicas odontológicas.

Estos aparatos dentales, la gran mayoría, son inalámbricos y cuentan con tecnología LED, por ende, actúan mediante una fuente de luz de alta densidad, provocando el endurecimiento de los compuestos restauradores, como lo es el composite o el adhesivo dental, por ejemplo, en cuestión de segundos.

Recomendaciones para evitar averías en los dispositivos dentales de fotopolimerización Cuando los dispositivos fotocuradores dentales presentan algún tipo de avería, puede ser un gran problema para los profesionales de la salud dental durante su labor en la clínica. Considerando la vida útil de la lámpara, fabricante, tipo y el cuidado de la misma, esta podría o no presentar algún tipo de error.

Por tal motivo, es importante que el profesional siempre tenga a mano las instrucciones e indicaciones del fabricante, ya que no siempre el mantenimiento es igual, debido a que existen diferentes marcas y tipos de lámparas, como las halógenas, arco de plasma o la más utilizada, la fotocuradora LED.

Algunas de las recomendaciones para evitar futuras averías en una lámpara de fotopolimerización es no sobrecargar la lámpara, tener cuidado con la fibra óptica, ya que esta es una de las piezas más sensibles y puede romperse fácilmente al caerse o manipularse para limpiarlas.

Por último, es necesario colocar siempre la lámpara en su base firme y libre de agentes líquidos, para así evitar daños en los contactos eléctricos o el aparato en sí.

No obstante, en caso de que la lámpara presente una avería grave o el especialista dental quiera comprar una lámpara nueva, en RD Express puede comprarla o reparar la que ya tiene de forma rápida.

La empresa madrileña, gracias a sus años de experiencia en el sector, trabaja con todas las marcas dentales disponibles en el mercado y cuenta con un sólido equipo técnico que garantiza instrumentales dentales como nuevos y en perfectas condiciones.