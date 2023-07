Outsourcing. ¿Por qué es conveniente la tercerización de recursos humanos en Panamá?

Soluciones para las empresas de hoy: la tercerización de recursos humanos gana terreno Los beneficios de externalizar personal son más que conocidos, desde el ahorro de tiempo y dinero, hasta el aumento de la productividad. Sin embargo, bien aplicado resulta mucho más provechoso, pero ¿dónde es más conveniente destinarlo?.

El equipo de Panama Outsourcing, una de las mejores compañías en Panamá dedicadas a la tercerización de personal, sostiene que “La tercerización de recursos humanos es lo más recomendable para las medianas y grandes empresas, pues permite obtener beneficios no solamente económicos, sino también de tiempo”.

Según explican, no se trata de nada nuevo. De hecho, es una práctica cada vez más popular. Se va a conocer qué hay detrás de esta decisión:

Tercerización de recursos humanos, ¿sí o no? En el entorno empresarial actual, las organizaciones se enfrentan a numerosos desafíos para mantenerse competitivas y eficientes. Aunque tercerizar promete ser una solución, hay quienes tienen prejuicios respecto a derivar el trabajo. En la experiencia de Panama Outsourcing esto sucede por desconfianza. Explican que en las empresas suelen creer que “nadie lo hace como ellos” y, en consecuencia tienden al hermetismo.

Este pensamiento es muy perjudicial, dado que limita el crecimiento. La perspectiva de una compañía especialista en el tema, que además se actualiza regularmente, siempre es conveniente.

Errores comunes al no subcontratar los recursos humanos: Antes de profundizar en los beneficios de la tercerización de recursos humanos, es importante comprender los errores más frecuentes que cometen las compañías al no optar por esta alternativa. Al mantener la gestión de los recursos humanos internamente, las organizaciones pueden enfrentar los siguientes desafíos:

Inexperiencia: la gestión de los recursos humanos implica una amplia gama de responsabilidades, desde la contratación y el reclutamiento hasta la nómina y el cumplimiento normativo. Sin especialistas en cada una de estas áreas, es más probable cometer errores y enfrentar dificultades en la toma de decisiones estratégicas.

Altos costes operativos: mantener un departamento de recursos humanos interno puede representar mucho dinero. Los gastos incluyen salarios, beneficios, capacitación, adquisición de software y equipos, así como los costes asociados con la actualización constante de las políticas y normativas laborales. Estas sumas pueden ser una carga para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas.

Falta atención en actividades clave: la gestión de los recursos humanos requiere tiempo y dedicación significativos. Al mantener estas funciones internamente, las empresas pueden distraerse de sus actividades principales y estratégicas. Esto puede limitar su capacidad para innovar, crecer y mantenerse competitivo en el mercado.

Beneficios subcontratar en esta área La tercerización de recursos humanos ofrece numerosos beneficios que pueden ayudar a las empresas a superar los desafíos mencionados anteriormente. Además, el equipo de Panama Outsourcing detalla algunas otras ventajas que suelen brindar a sus clientes:

Aumento de la eficiencia: al externalizar, las empresas pueden evitar gastos adicionales y mejorar el funcionamiento interno, liberando tiempo y recursos para que las empresas se enfoquen en su crecimiento y desarrollo.

Cumplimiento normativo y reducción de riesgos: las empresas como Panama Outsourcing están al tanto de las regulaciones laborales y normativas. Esto garantiza que las empresas estén al día y cumplan con todas las regulaciones aplicables, a modo de evitar sanciones costosas.

Flexibilidad: la tercerización de recursos humanos brinda adaptabilidad y escalabilidad a las empresas. Pueden adaptar los servicios según sus necesidades cambiantes, ya sea aumentando o reduciendo el personal necesario. Esta flexibilidad permite a las empresas responder rápidamente a las demandas del mercado y mantenerse ágiles en un entorno empresarial dinámico.

