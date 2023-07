Beneficios de utilizar la bicicleta como medio de transporte urbano

La bicicleta es un medio de movilidad más antiguo que los vehículos motorizados, y antes de ser desplazadas en cierta medida por estos últimos, su presencia era dominante en el paisaje urbano.

Actualmente, ante los preocupantes avances del cambio climático, cada vez más personas están retomando el uso de las bicicletas urbanas como alternativa de movilidad sostenible.

Sanferbike es una empresa que comprende esta realidad. Es por ello que ofrece una gran variedad de bicis en oferta, tanto en sus 3 tiendas de ciclismo en Madrid como en su tienda online. De este modo, busca promover la difusión de la bicicleta y sus beneficios como medio de transporte ecológico.

Las ventajas de usar la bicicleta como medio de movilidad urbana Desplazarse en bicicleta por la ciudad representa grandes ventajas. Para empezar, aporta un significativo ahorro económico frente al coche tradicional, ya que no requiere gastos en combustible, ni grandes créditos para financiar su adquisición. Asimismo, su mantenimiento y reparaciones son mucho más asequibles, y no se ve afectada por costes de aparcamiento, restricciones de circulación o multas de tráfico, siempre y cuando se use con responsabilidad.

Al mismo tiempo, estos vehículos resultan versátiles y adaptables al entorno urbano. Si bien el coche puede viajar mucho más rápido, las normas de circulación y las situaciones de congestión vehicular los obliga a circular a bajas velocidades y los detiene continuamente en atascos. En este contexto, la bicicleta permite evitar la congestión y llegar a tiempo con mayor facilidad, especialmente en distancias cortas.

Además, el uso de la bicicleta es una excelente actividad física, que ayuda a vencer el sedentarismo y las múltiples enfermedades que este conlleva, como sobrepeso, diabetes o problemas cardiovasculares. Esto aporta una mejora en el estado de salud y bienestar general, lo que se traduce también en un mejor humor y estado de ánimo.

Un medio de movilización que ayuda a mejorar las ciudades y el planeta Además de las ventajas que aporta a sus usuarios, la bicicleta también representa un medio para mejorar el entorno urbano y cuidar del medioambiente.

Actualmente, las ciudades españolas tienen altos índices de atropello de peatones. Las bicicletas aportan una poderosa herramienta para combatir esa situación de vulnerabilidad, y así convertir las calles en un lugar más seguro y transitable.

Asimismo, cada persona que decide ocupar su bicicleta representa un coche menos circulando en la urbe, lo cual ayuda a descongestionar las ciudades y, a gran escala, permite generar entornos mucho más habitables y menos contaminados. Otro aspecto de suma importancia es justamente el deterioro ambiental, ya que, mientras los coches son una de las principales fuentes de la contaminación atmosférica, la bicicleta ayuda a reducir de manera eficaz la emisión de gases de efecto invernadero.

Para aprovechar todos estos beneficios, Sanferbike ofrece un amplio catálogo con bicicletas de todo tipo, desde deportivas hasta modelos diseñados específicamente para entornos urbanos. Todo esto, complementado con el equipo y accesorios necesarios para usar la bicicleta con total comodidad, y hacer de ella parte de un mejor estilo de vida.