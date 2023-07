Incendios, robos y okupaciones: lo que más preocupa a los españoles que ocurra en sus hogares, según Movistar Prosegur Alarmas

El 46% de los encuestados por la empresa de seguridad admite errores de seguridad como abrir puerta o portal a desconocidos La seguridad es una cuestión primordial para los españoles, tanto en el hogar como fuera de él. De hecho, la probabilidad de sufrir un incendio (72%), un robo (68%) y una okupación (40%) es lo que más les preocupa que ocurra en sus casas. Así lo revela la segunda oleada de la encuesta* elaborada por Movistar Prosegur Alarmas entre más de 2.000 españoles dentro de su campaña ‘La tranquilidad de sentirse seguro’.

Las principales acciones que llevan a cabo para evitar robos son: contar con una buena puerta y echar siempre la llave (47,5%), evitar la acumulación de correo en el buzón (39%), tener una puerta blindada (37%), no subir fotos a las redes sociales cuando están fuera de casa (30%) y no cerrar las persianas del todo para dar la sensación de casa habitada (28%). Pero, tener en cuenta estas medidas no siempre es suficiente, ya que los robos en el hogar han aumentado un 14,6% en 2022, según el Balance de Criminalidad presentado por el Ministerio del Interior.

A pesar de estos datos, todavía hay un 75% de personas encuestadas en España que no tiene una alarma en su vivienda.

Por comunidades autónomas, Cataluña (36,6%), Aragón (31,3%) y Andalucía (28%) son las que más cuentan con una alarma en el hogar, siendo Castilla y León (11%), Asturias (14%) y País Vasco (18%) las que menos. Asimismo, de las personas que disponen un sistema de seguridad, la mayoría vive con su pareja e hijos (32%) o solo con su pareja (23,5%). Por su parte, el 22,5% de las personas encuestadas que vive en pisos tiene instalado un sistema de seguridad, un porcentaje que aumenta hasta el 34,5% en el caso de aquellos que residen en viviendas unifamiliares.

Entre las funciones más valoradas en un sistema de alarma destacan que avisen a la Policía por ellos (50%), una conexión 24 horas con la Central Receptora de Alarmas (46%) y una cámara de videovigilancia interior (37%).

Los errores más habituales en el día a día

La encuesta realizada por Movistar Prosegur Alarmas también pone de manifiesto cuáles son los cinco errores que más admite la gente cometer en lo que respecta a la seguridad de su hogar:

Abrir la puerta o el portal a desconocidos (46%) Dejar las ventanas entreabiertas al salir poco tiempo de casa (35%) Olvidar echar la llave al salir de casa por poco tiempo (33%) No activar la alarma cuando se sale de casa por poco tiempo (13%) Publicar información en redes sociales estando de viaje (12%) Los errores de seguridad se producen sobre todo cuando los españoles no perciben que pueda haber ningún riesgo de intrusión. Según el estudio, consideran que es en vacaciones de verano (53%), (que es cuando se pasa más tiempo fuera del hogar) cuando pueden ocurrir los robos, y no en cualquier otro momento del año (11%).

"Es importante ser cauteloso con la seguridad del hogar, especialmente en momentos del día a día en los que los usuarios se confían más, como dejar a los niños en el colegio o salir a hacer una compra rápida. Es ahí cuando se baja la guardia, no activando la alarma o no cerrando con llave, y los delincuentes aprovechan para acceder a la vivienda", explica Fernando Saldaña, director Comercial y de Marketing de Movistar Prosegur Alarmas.

Seguridad fuera del hogar

Los españoles no solo se preocupan por lo que puede ocurrir dentro de sus hogares, sino que también se sienten inseguros ante determinadas situaciones fuera de él. Movistar Prosegur Alarmas revela que, las situaciones en las que menos seguros se encuentran los españoles son: estar en la calle de noche (42%), retirar dinero de un cajero automático (42%), pasear por lugares poco transitados (38%), ir a zonas desconocidas (14%) y estar zonas de fiesta o de bares con mucha gente ebria (13,8%).

Ante este tipo de circunstancias, un 40% de los encuestados en España suele ir muy rápido, el 37% llama a una persona de confianza mientras transita por la zona insegura y un 16% usa un sistema de seguridad en la calle. Estos sistemas permiten geolocalizar al usuario a través de una app y, si es necesario, dar aviso a la Policía. Es el caso de ContiGo, la app móvil que ofrece el servicio de Movistar Prosegur Alarmas y que es capaz de reaccionar ante las incidencias fuera del hogar gracias al botón SOS.