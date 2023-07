Los retos y tendencias de la industria crediticia ibérica

La industria crediticia española hay que entenderla dentro del contexto financiero europeo e internacional. Sus retos pasan por controlar la inflación, combatir el recobro, la necesidad de que fluya el crédito, una mayor flexibilidad crediticia o la creciente implementación de las nuevas tecnologías. Según GDS, la tecnología, la Inteligencia Artificial y la Gestión Inteligente en todo el proceso cumplen un papel prioritario a la hora de abordar de forma eficiente las tendencias crediticias Tras la crisis de la pandemia no cesan las adversidades para Iberia, y pese a que los bancos y entidades financieras españolas cuentan con balances saneados y una posición de capital y liquidez sólida, el clima financiero internacional sigue siendo hostil, viéndose afectada la industria local por la caída del banco SVB y la crisis de Credit Suisse, que han repercutido fuertemente en el sector financiero europeo, español y en la propia evolución del crédito para éste 2023.

Los principales retos de la cultura crediticia ibérica según GDS Modellica pasan por la fuerte influencia del, ahora en crisis, ecosistema financiero internacional, la creciente necesidad de que fluya el crédito para reactivar y hacer crecer la economía, hacer frente a la inflación, o combatir el fraude financiero y afrontar otro año con gran foco de interés en el recobro de deuda de las carteras.

Las subidas de tipos o la elevada inflación están golpeando de manera directa a la capacidad de ahorro y consumo de los clientes. El crédito al consumo ha sido uno de los sectores más afectados por la inflación y las incesantes incertidumbres económicas. Las entidades, a tenor de las circunstancias, intuyen una posible contracción de la demanda de crédito al consumo al tener menor renta disponible para aplazar sus decisiones de consumo. A la par, prevén también un repunte de la morosidad.

En concreto, la demanda del crédito global en España, según el Informe de Tendencias de Crédito, elaborado por ASNEF y EQUIFAX, cerró el primer trimestre de 2023 en los niveles máximos de los últimos años, 129% respecto a enero de 2019, y se consolida así la tendencia positiva de los últimos trimestres. El perfil de riesgo de la demanda es uno de los registros más bajos (79% respecto a enero de 2019). En cuanto a la demanda de crédito por sectores son las financieras de consumo y microfinancieras las que registran los niveles más altos en los últimos años.

Pese a estos indicadores, el Banco de España, ha detectado un ligero repunte de los créditos en vigilancia especial, o "stage2" (créditos que no han derivado en impago) y han empezado a dar las primeras señales de alarma a finales de marzo, en concreto, un 7,2 %, cambiando la tendencia respecto de 2022 al incrementarse un 0,1% respecto al anterior trimestre. En cuanto a lospréstamos dudosos de los bancos, stage 3, han caído en el primer trimestre un 3,37 % hasta los 38.916 millones de euros, frente a los 40.277 millones de diciembre de 2022. La ratio de dudosos continua su tendencia descendente en marzo de este año era de 3,4 %, en el pasado diciembre 3,5 % y un 4,2 % a finales del 2021.

Otro dato relevante es la morosidad bancaria, según el Banco de España a finales del 2023 era del 3,54%, el nivel más bajo desde diciembre de 2008. Datos, que, en principio, no hacen saltar las alarmas de una tendencia recesiva en cuanto a morosidad e impagos. Estos resultados no son fruto del azar, sino del esfuerzo realizado por las entidades financieras para buscar y encontrar soluciones digitales como Modellica Digital Onboarding y proveedores de soluciones decisionales como la misma GDS Modellica, capaces de dar una respuesta eficiente y optimizar los procesos de recobro de crédito así como permiten diseñar e implementar e manera sencilla estrategias complejas para mitigar los riesgos de impago, de concesión, o de fraude, entre otros.

Las entidades financieras han de dar respuesta en tiempo y forma a los clientes, de ahí su necesidad de explorar nuevos productos financieros y experimentar con varios proveedores, así como optar y buscar soluciones digitales que garanticen el acceso rápido, fácil y flexible. La banca es cada vez más digital y móvil, y los usuarios son cada vez más maduros, informados y exigen soluciones más avanzadas (instantáneas prácticamente). La tecnología, la Inteligencia Artificial y la gestión de decisiones cumplen un papel prioritario a la hora abordar las nuevas tendencias crediticias de forma eficiente. Antonio García Rouco detalla cómo lo hacen en su consultora.

La Inteligencia Artificial y la Gestión Inteligente cumplen un papel imprescindible, de hecho, la capacidad predictiva de la gestión inteligente de decisiones aplicada al ciclo de riesgo de un cliente debe ser unos de los grandes aliados de las entidades de crédito.

Una mejor y más rentable admisión. Conseguir un crecimiento de la cartera de crédito y una mayor inclusión financiera sin una exposición adicional al riesgo son ya una realidad. Un ejemplo es Modellica Digital Onboarding, un proceso totalmente digital e instantáneo para capturar los datos de los clientes, procesar la solicitud y ofrecer una respuesta instantánea.

Una Gestión de Clientes inteligente, para crecer y mantener la cartera rentable, tome decisiones basadas en el comportamiento de sus clientes, tenga capacidad para gestionar sus límites y prevenir la mora antes de que ocurra. Modellica Collections Engine es la solución para optimizar y digitalizar los procesos de recobro, así como hacer frente a la morosidad. Las entidades que quieran liderar, evolucionar, agilizar procesos, concluye García Rouco han de apoyarse en modelos y soluciones como las de GDS Modellica:

Es cierto que muchas entidades cuentan con la capacidad de asumir un desarrollo "in-house" de este tipo de soluciones, pero la experiencia y las estadísticas están demostrando un sesgo positivo hacia la externalización de estos servicios a especialistas de nicho, para los procesos de decisión y orquestación de Datos. Las capacidades técnicas y el "expertise" son difícilmente replicables y los especialistas en este tipo de soluciones llevamos un camino recorrido que para los nuevos competidores que quieran construir sus soluciones, está aún por recorrer, como el entrenamiento de los modelos, la optimización de uso de la gestión de estrategias, o la robustez de sistemas testados y de los que ya se ha comprobado su efectividad, destaca García Rouco entre otros factores que dificultan la entrada a producción eficiente para un desarrollo interno versus externalizarlo a especialistas.

