Conociendo a… Paula Fernández Ochoa

Paula es Licenciada en Derecho y Diplomada de estudios empresariales por el ICADE, con PDD en el IESE y Máster en Marketing Digital en ESADE. Además de consultora y speaker en entornos de alta competición, forma parte de la junta directiva de la RFEDI (Real Federación Española de Deportes de Invierno) y de la Comisión de Igualdad el Comité Olímpico Español. Tras ejercer la abogacía durante años, decidió cambiar la seguridad de trabajar por cuenta ajena, por la libertad de hacerlo por su cuenta y creó la Consultora MoreThanLaw+, especializada en marketing y marca personal para el sector legal y directivo y, de fundar la marca VivircorRiendo bajo el lema motivador “Que a reír no te gane nadie”.

Paula pertenece a una saga familiar vinculada al deporte del esquí. En 1972, su padre Paco Fernández Ochoa se convirtió en una leyenda al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno en Sapporo. Siguiendo sus pasos, su tía Blanca obtuvo una meritoria medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Albertville veinte años después, convirtiéndose en la primera mujer española en subirse a un podio olímpico.



- Paula, tras estar un tiempo trabajando por cuenta ajena, ¿cuándo se interesó por el emprendimiento y cómo surgió MoreThanLaw+? El emprendimiento siempre me interesó, lo que ocurre es que el sistema no nos lo pone fácil en cuanto a ayudas al empresario / autónomo. Y creo que en este país estamos cargados de obstáculos en lugar de alicientes.

Me considero un alma libre y 100% emprendedora y, desde que tomé la decisión de llevarlo a cabo, hasta el día de hoy, es algo de lo que no me arrepiento, ¡incluso todo lo contrario, me siento feliz! Surgió por dos motivaciones:

Una externa, debido a la oportunidad de mercado (era año 2012, el sector legal se estaba profesionalizando, entendiendo ya el marketing como partner de su actividad) y, por tanto, siendo abogada y teniendo ya ciertos años de experiencia, creía que podía tener mi sitio.

Y otra interna, porque consideré que era el momento de dar el salto y de montar mi propio proyecto, después de tantos años de ejercicio y de experiencia trabajando por cuenta ajena en despachos como Garrigues, Roca Junyent o Legálitas, ésta última firma mi gran escuela.

- Más allá de la abogacía, ¿qué cree que aporta MoreThanLaw+ al sector legal y qué la distingue de otras consultoras? Somos una consultora especializada en branding y business para el sector legal, enfocada en directivos y entornos de alta competición. Desde la perspectiva de la marca, abarcamos tanto los aspectos tangibles, como son la gestión del logo o el naming, así como la identidad y estrategia desde la que parte la táctica del marketing en el sector jurídico.

Además de los planes de comunicación y desarrollo de negocio, entre otras cosas, siempre trabajamos desde el ADN de la marca, buscando que nuestro cliente se diferencie de la competencia y sea memorable para el mercado al que se dirige.

Creo que nuestra ventaja competitiva radica en nuestra especialización en el sector y en la capacidad de captar esa esencia en nuestros clientes, de manera transversal desde diferentes disciplinas. Aunque en mi caso estoy más especializada en el sector legal, mis partners trabajan en otros sectores, lo cual enriquece nuestra visión con una perspectiva fresca y espontánea al unir nuestro know-how para diseñar e implementar estrategias digitales y adaptarlas al sector legal y a los directivos, ya sea en la marca corporativa o en la marca personal.

- ¿Cuál es el papel de los embajadores de marca dentro de una corporación?, ¿considera que ser embajador de marca fortalece los vínculos con la empresa para la que se trabaja? Hoy en día, los embajadores de marca son clave porque las marcas están humanizándose, están vistiéndose de personas para establecer conexiones. Puede haber un logo o una marca corporativa muy potente, pero los momentos decisivos se gestionan a través de las personas.

Estamos en un punto álgido en el que una marca corporativa se nutre de las marcas personales de los profesionales que la integran, y viceversa. El profesional se beneficia de una marca corporativa sólida, con historia y cierto posicionamiento en el mercado.

Los programas de embajadores de marca son cada vez más populares porque fortalecen el sentimiento de pertenencia y, por ende, la capacidad de llegar al mercado. Construir relaciones win-win entre empresas y profesionales es fundamental para que el resultado sea exitoso. Estamos trabajando en estos programas, ya que, si bien nos encontramos en la era digital, indudablemente también estamos en la era de las personas. Solo podemos llegar a las personas a través de personas, por lo tanto, los embajadores de marca son absolutamente clave.

- Paula, en su opinión ¿cuáles pueden ser los obstáculos por los que muchas personas optan por continuar soportando “piedras en el zapato” que les causan las situaciones incómodas, en lugar de buscar una reinvención profesional? Creo que hay dos tipos de obstáculos. Por un lado, están los externos, que como mencioné anteriormente, se refieren a que el sistema no facilita el emprendimiento, la reinvención, comenzar desde cero y, por si esto fuera poco, considero que la gestión del fracaso está mal entendida.

Por otro lado, estamos en un momento complicado en cuanto a la coyuntura, tanto a nivel profesional como emocional, debido a los impactos de la pandemia y los cambios intensos y rápidos que estamos presenciando.

Además, también existen obstáculos internos, y aquí es donde cada individuo debe asumir su responsabilidad. El autoconocimiento y la autogestión son clave. Es importante reconocer los miedos, las inseguridades y la falta de propósito y enfoque, pues son los que nos alejan de nuestro camino, de la capacidad de brillar y de aportar valor.

Cuando gestiono la marca personal de mis clientes, siempre les pregunto cuál es su propósito vital. Muchas veces nos encontramos en una situación en la que estamos dando vueltas sin cesar, como un hámster en una jaula, pero sin avanzar. Si no tenemos un objetivo claro, una pasión y un plan para alcanzarlo, las personas suelen sentirse perdidas y, terminan quedándose en una falsa zona de confort de lo conocido, simplemente porque no se atreven o no saben hacia dónde dirigirse. Por lo tanto, ese punto interno de trabajo, de valentía y autoconocimiento, es fundamental.

- En ese sentido ¿Cómo influye la construcción de una marca personal en el proceso de superar el miedo a la reinvención y facilitar el camino hacia nuevos horizontes profesionales? Creo que la gestión de la marca personal es absolutamente clave porque en un contexto tan competitivo, donde hay mucha gente talentosa, es necesario tener algo que te diferencie y te haga destacar, para que seas la opción elegida. La gestión de la marca personal te ayuda precisamente a encontrar ese talento y saber posicionarte en el mercado.

Todos tenemos talento, pero a veces no sabemos identificarlo y tomar las decisiones adecuadas para potenciarlo.

En mi caso, ejerciendo como abogada, me iba bien en la vida, pero consideraba que no era mi verdadero camino. Sentía vértigo al pensar en reinventarme después de años trabajando en ese campo. Sin embargo, en este proceso de autoconocimiento, descubrí que soy un alma social y libre, alguien que disfruta ayudando a las personas a brillar. Me gusta combinar la psicología con la estrategia y los negocios.

La gestión de la marca personal me ha permitido hacer precisamente eso: conocerme bien, identificar y analizar el mercado para encontrar mi lugar y saber dónde aporto valor.

Estamos saturados de personas con un perfil neutro, que restan en lugar de sumar. La marca personal te ayuda a tomar las riendas de tu vida, a decir "estoy aquí para algo" y a brillar, tanto para ti como para los demás. Ese es el propósito de toda marca personal, tener y dar calidad.

- En un mercado profesional saturado y competitivo ¿qué acciones recomienda llevar a cabo para alcanzar notoriedad profesional, ser recordable y elegible entre tanta “marca blanca”? Si decides ser una marca blanca, estás compitiendo principalmente por precio. Puede ser una opción en ciertos modelos de negocio basados en volumen, pero en el contexto actual, no considero que sea el camino ideal, especialmente cuando hablamos de personas.

Si deseas destacar, debes diferenciarte. Tienes que mojarte.

Siempre digo a mis clientes y a las personas a las que imparto cursos sobre marca personal que una marca personal potente tiene enemigos, ¡No podemos gustar a todos! De la misma manera que no todos nos gustan a nosotros. Hay personas que no se atreven a exponerse por miedo a la crítica o al hecho de no agradar. Pero debemos dejar de preocuparnos por eso.

Muchas veces, ese miedo nos lleva a renunciar a sacar nuestra esencia, nuestra autenticidad y a no arriesgarnos. Debes ser auténtico y saber que aquellos a quienes les gustas, se enamorarán de ti, mientras que aquellos a quienes no, simplemente no te elegirán. Pero eso no debe hacer que diluyas tu esencia.

Por lo tanto, recomiendo que encuentres esa diferenciación que te hace brillar y te llena de ilusión. Debes exponerte y buscar mejorar cada día para dar lo mejor de ti y posicionarte en el mercado. Pero si no te atreves a dejar huella, y a marcar la diferencia, lamento decirte que deberías apartarte pues no vas a calar en nadie.

- Nos suele gustar escuchar historias, no tanto a los vendehúmos. ¿Qué importancia tiene en la comunicación de la propuesta de valor, vincular un storytelling efectivo a la marca personal? El storytelling es una técnica y herramienta fundamental para darte a conocer y conectar con tu audiencia. A través de él, puedes generar sinergias y relaciones. Hoy en día, simplemente hablar de tus logros y habilidades no es suficiente para ganarte a las personas y dejar una huella perdurable. Una marca personal deja huella en el corazón y en la mente de los demás, y para lograrlo, debes conectar desde el corazón. Por lo tanto, el storytelling es absolutamente imprescindible en este proceso.

Se trata de mostrar nuestro talento profesional, pero también de establecer una conexión personal, siendo necesario generar una química emocional, algo que enganche al público. Para lograrlo, es importante abrir nuestro corazón estratégicamente y conectar con los demás desde el storytelling, desde nuestra verdad, nuestras emociones y una perspectiva más personal.

- Si la salsa de las redes sociales es compartir contenido, ¿qué opinión le merecen las personas que, con escasas o nulas aportaciones, adoptan una postura pasiva en las RR.SS?, ¿Les podríamos decir eso tan suyo de “si no aportas, aparta”? Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que puede ser una opción, pero para mí es una opción perdedora. La forma en que cada uno enfoca la vida determina si eres protagonista o espectador. Yo solo creo en los protagonistas, y para serlo, debes trazar tu propio camino. Si te quedas simplemente mirando, no te elegirán, no aportarás y vivirás a medio gas. ¿Quieres que te lo cuenten o quieres vivirlo?

Las redes sociales son una extensión más de nuestra vida. Ya no son solo un canal separado de nuestro día a día, sino que forman parte de nuestra vida y de cómo la entendemos. Yendo un paso más allá, no solo se trata de mirar, sino también de compartir contenido. Antes se decía que el contenido era el rey, y eso sigue siendo cierto. Sin embargo, hoy en día, la conversación es la reina. Si solo hablas de ti de manera unidireccional, sin generar interacción, no conectarás y no gustarás. Se trata de generar conversación, engagement y esa bidireccionalidad es fundamental en todas las relaciones y escenarios, ya sea en el mundo offline como en el mundo online.

Entonces, aquellos que solo miran y no se involucran están perdiendo la esencia de la vida y nunca tendrán éxito con esa opción.

- Paula, realiza un cameo en el último capítulo de la miniserie “La hora de los hombres medios” en la que Sergio Ayala recrea su participación en el evento TEDx Eixample. ¿La creación de material audiovisual es una oportunidad única para potenciar la marca personal?, ¿cómo se sintió interpretándose a sí misma? Lo primero es dejar claro que todo aquello lo que venga de la mano de Sergio Ayala, brillará. Es una persona tocada por la varita mágica, que convierte en oro lo que hace. Es un tesoro de profesional. Así que, para mí, es un privilegio estar a su lado como profesional y como amiga, y compartir proyectos.

Dicho esto, cada persona y, por tanto, marca personal, tiene que escoger los canales más adecuados en su estrategia, considerando su mercado, forma de ser y habilidades. Hoy día, sin duda, lo audiovisual es importantísimo.

Estamos saturados de tanto leer, y necesitamos imágenes o audios. Por eso, los podcasts funcionan cada vez mejor, impactan y nos llaman la atención. Sin embargo, no todo el mundo sabe o puede hacerlo.

Si es tu perfil, como es el caso de Sergio Ayala, lo recomiendo al 100%, ya que sin duda impacta en este momento de saturación de texto. Pero es importante recordar que no existe una fórmula válida para todos. Cada marca personal tiene su propia estrategia y camino para conseguirlo. En general, el material audiovisual es muy interesante, pero no debe generar la presión de que todos debemos hacerlo obligatoriamente. Se debe adaptar a cada estrategia.

En cuanto a cómo me sentí con mi papel en la serie, realmente fue fácil, porque nos permitieron ser como somos. De hecho, nos escogieron a cada uno de los que formamos parte de su cameo precisamente por nuestra autenticidad. Pero insisto, con Sergio, por suerte, todo es fácil. Y esto también aplica a la marca personal. No se trata de interpretar, sino de ser uno mismo y actuar en consecuencia.

- En homenaje a su tía Blanca, RTVE estrenaba el documental “El viaje. La medalla de la salud mental”. ¿Cree que estamos cerca de superar el estigma hacia las personas con enfermedades mentales en nuestra sociedad?, ¿considera que es hora de abordar abiertamente la salud mental sin rodeos? Este documental se centró en el sector deportivo y aprovecho esta oportunidad para enviar un abrazo al cielo a mi tía Blanca, quien sigue siendo un referente y nos puede enseñar mucho a través de su vida, su esfuerzo, sacrificio y luchas. Su caso fue un ejemplo de las consecuencias de la salud mental.

No creo que estemos cerca de superar por completo el estigma asociado a la salud mental, pero sí es cierto que estamos trabajando en ello cada vez más.

La importancia y gravedad de la salud mental es una realidad que afecta a todas las personas y en todos los sectores, siendo necesario dar un paso al frente y hablar abiertamente sobre la salud mental, así como de prevenir en lugar de tener que curar.

Hay mucho por hacer en este aspecto, porque nos encontramos en un contexto de alto voltaje, tanto a nivel profesional como personal y, gestionar tanta intensidad no es fácil pudiendo generar estrés y problemas de salud mental y, afortunadamente existen fundaciones como la de mi tía Blanca o la Fundación Barcelona Olímpica, así como empresas y personas que están comprometidas y liderando este cambio, esta transición hacia hablar de manera natural sobre la salud mental, tomando todas las medidas posibles como parte de nuestra calidad de vida, de nuestro rendimiento profesional y requiere un trabajo profundo y significativo.

En las distancias cortas

- Paula, ¿qué lecciones de la práctica deportiva extrapola al ámbito profesional o empresarial? Para mí, el deporte es uno de los grandes motores de mi vida. Siempre veo reflejado en él a mi padre, el esquiador olímpico Paco Fernández Ochoa, que falleció en 2006 debido al cáncer.

Tiene dos aplicaciones directas en la vida profesional: En primer lugar, valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la capacidad de superación y la disciplina que se aprenden a través del deporte son extrapolables al ámbito profesional y son fundamentales para obtener resultados.

En segundo lugar, el deporte aporta beneficios físicos, mentales y emocionales. Gracias a estos beneficios, se puede alcanzar un alto rendimiento y productividad en el ámbito profesional.

El deporte también funciona como una terapia, brindando agilidad mental. Es una lección constante y un imprescindible compañero de viaje para todos.

- En Contigo, Joaquín Sabina comienza la canción con esta frase “Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena de un sofá”. ¿Considera que continúa siendo costoso derribar las expectativas que la sociedad pretende imponer con las relaciones amorosas más convencionales? ¡Me encanta que hayas escogido esta canción porque soy sabinera hasta la médula!

Aquí, permíteme introducir una cuña. Estamos en un punto en el que parece que todo vale. Para mí, esto me lleva a preferir las relaciones amorosas convencionales antes incluso que las que estamos viviendo ahora. Las relaciones actuales no me gustan en el sentido de libertinaje más que libertad, de egoísmo más que de generosidad. El amor es generosidad y, sobre todo, lealtad. Y en las relaciones de hoy en día ésta es una palabra que brilla por su ausencia.

Dicho esto, sí, creo también que hay que ser más modernos en cuanto al estado civil. Yo soy soltera. Y es una opción. Todavía sigue habiendo gente que me dice: “No digas soltera, di 'single', que queda más chic". Soltera o single, al final es igual. O llegan a insinuar “¿Qué problemas debes tener para estar soltera? “, “Se te va a pasar el arroz”. No, al contrario, ni tengo, ni quiero problemas.

Hay que verlo con la naturalidad de que estar soltera y no tener hijos puede ser una elección y muy acertada.

Yo me siento realmente en una vida plena, y no necesariamente necesito ni una pareja, ni hijos para sentirme incluso familiar. Adoro a mis hermanos, a mi madre, a mis primos, a mis amigos, que considero mi familia. Y creo que sí, que la sociedad igualmente tiene que dar un paso más al frente para entender que hay personas como yo, solteras, que nos sentimos completas, que nos sentimos felices.

Volviendo a Sabina, yo tampoco quiero según qué tipo de “amor civilizado” que está muerto en vida en una rutina cargada de renuncias. Hay parejas que construyen una vivienda familiar hipotecando sus respectivas parcelas privadas, en las que ya no se cultivan ilusiones sino obligaciones. Hace tiempo escribí un poema en esta línea, permíteme que transcriba una de sus estrofas:

Yo no quiero relaciones de cine de domingos,

de beso de buenas noches y pijamas

mientras las sábanas tiemblan de frío

La soledad que más duele es la que sufres cuando,

estando tumbado en la misma cama,

sientes un vacío enorme

y tragas silencios que no te salvarán de tus cicatrices.

Yo no quiero ese Ramo de Novia.

Cuando las canciones que suenan a ti se apaguen,

cuando tú busques un beso y por mi carmín no te lo quiera dar,

cuando tus historias no me entretengan sino me taladren,

y cuando pesen más los recuerdos que las ilusiones...

No, yo ya no estaré allí.

Y me iré sin ese Ramo de Novia

- Según la radiografía de su nombre, las mujeres llamadas Paula soléis ser alegres y optimistas, sabéis guardar un secreto y reservadas en vuestra vida privada. ¿Te sientes plenamente identificada con estas cualidades? Me encanta que me veas así, alegre y optimista y, creo que lo soy.

Sí, me siento identificada. Además, soy muy amiga de mis amigos, de guardar secretos, como has dicho y, reservada en mi vida privada. Y aquí hago un matiz, porque más de una vez me han dicho: “Tú eres muy abierta, muy social, cuentas todo de tu vida” y, claro que gestiono parte de mi vida personal y la comparto, pero mucho de mi vida privada queda para mí y tengo ese puntito de reservada, sin lugar a dudas.

- En nuestra cultura, especialmente en la práctica deportiva, la competitividad es un elemento arraigado que pone demasiado énfasis en el éxito de los ganadores y el fracaso de los perdedores. ¿Es esta una de las razones por las que practica deportes con el objetivo de superarse a sí misma? Fracaso o perdedor son palabras que están muy alejadas de mi día a día. Lo que el deporte me enseña es que cada persona tiene su propio proceso de mejora y crecimiento. Es cierto que en lo profesional –como en todo- algunos obtienen éxito y otros no, es un dato objetivo, pero en la práctica del deporte, especialmente en los deportes populares, la enseñanza es que todos ganamos porque el deporte es salud, el deporte es vida y es superación. Siempre que lo practiques, mejoras. Está implícito en el ADN del deporte, las ganas de competir contigo mismo y de ir a más, de ser un poco mejor cada día. Jamás asociaría el deporte con el fracaso porque todos ganamos de alguna manera.

Al hilo de esto que acabas de mencionar, Pedro Delgado dice que estamos creando iconos victoriosos en esta sociedad en la que parece que solo el ganador tiene valor, pero la esencia del deportista va más allá de ganar.

Es cierto que hay un podio, un ganador, segundo y tercer lugar, pero más allá de eso, todos los demás también han ganado, porque el deportista en general lleva consigo valores como la entrega, la capacidad de superación y la disciplina. Y ahí es donde creo que radica la verdadera enseñanza y la belleza del deporte.

Fotógrafo: @rodrigounderwater



- Fiel a su lema “Llena tu vida de primeras veces”, recientemente participó en El Marathon des Sables, una de las carreras de ultra distancia más desafiantes y prestigiosas del mundo ¿Qué la inspiró a participar en esta prueba?, ¿Cómo ha sido su preparación física y mental para enfrentar los desafíos de esta carrera en el desierto? El Marathon des Sables es una de las carreras épicas con las que todo corredor de ultra distancia sueña. Siempre lo tuve como objetivo a largo plazo y, con el paso de los años, cada vez me sentía más preparada. Cuando me lo propusieron fue un reto absoluto, tanto emocional como físico, porque llevaba tiempo deseando hacerla. Además, llegó en un momento de mi vida muy oportuno, ya que falleció uno de mis mejores amigos como consecuencia de ELA, un gran deportista con quien compartía muchas pruebas.

Recuerdo que el día que me lo propusieron, él había optado por la eutanasia y se despidió de mí diciéndome: "Paula, por favor, apúntate a todo, por ti y por mí. La vida, a veces, es corta y cuando menos te lo esperas llega a su fin". Y cuando en ese momento me llamaron y me preguntaron si quería participar, sentí que era como una señal divina y decidí correrla por los dos.

En cuanto a la preparación, dadas las circunstancias, tuve poco tiempo, ya que esto sucedió a finales de diciembre/principios de enero, y la carrera era en abril. Es una carrera difícil de preparar y más cuando, por el día a día profesional, tienes una agenda con al que hacer malabarismos, pero ya contaba con cierta base y la condensé en esos apenas tres meses que tuve. Fue un proceso muy mental también.

Considero que tengo una mente fuerte para afrontar el sufrimiento que implica este tipo de carreras. Además, el hecho de saber que estoy luchando por superarme, por hacer realidad un sueño, por completar una carrera que es considerada épica por excelencia en el mundo de las distancias largas…es todo un aliciente. Y también es una forma de demostrármelo a mí misma y a las personas que me quieren y me apoyan, sé que me empujaban con sus ánimos.

Haber logrado completar esta carrera me hace sentir privilegiada y, si cabe, más fuerte emocional y físicamente. Me entregué por completo. Me salieron ampollas, infección en los pies, heridas… y tuve que enfrentarme a muchos desafíos, pero forman parte del aprendizaje de la vida.

Es una metáfora, cuando se presentan obstáculos, debes saber gestionar tus herramientas, tu tolerancia al dolor, tu estrategia, tu disciplina para superarlos.

Paula, ha demostrado ampliamente su predisposición a desafiar la monotonía de la vida. Casi sin haber recuperado el resuello desde su reciente aventura ¿está buscando otras experiencias audaces que le hagan sentir realmente viva? Suelo vivir en una aventura continua. El día que no me veáis trajinando algo, por favor, ¡venid a rescatarme!

Lo de llenar mi vida de primeras veces es una máxima que quiero seguir aplicando hasta el día que me muera. El día que no esté buscando esas aventuras, es que he muerto. Y lo aplico en todos los ámbitos. A raíz del Sables, ahora me he apuntado a la Coastal Challenge, en Costa Rica, 240 km por etapas, cruzando ríos, montañas, recorriendo una distancia similar a maratón a diario. Y para ello, evidentemente, hasta que llegue en febrero a esta carrera, participaré en otras.

Profesionalmente, estoy escribiendo un libro, con el que espero avanzar mucho este verano para poder publicarlo lo antes posible y en lo personal, mucho autoconocimiento, darme permiso a sentir, perdonarme. Todos los años te vas conociendo y queriendo más, con los cambios que vas experimentando. Y no deja de ser un aprendizaje de la vida, que es cíclica, que fluye y que tienes que aceptar cada una de las etapas. Pero, por favor, ¡insisto! si no me veis en retos…preocuparos, porque algo me pasa.

- ¿Cuál es tu estrategia infalible para vencer a la pereza en esos momentos de debilidad, cuando intenta convencerte de posponer ciertas tareas? Tengo varios. En primer lugar, hay que tener un objetivo claro, un objetivo que desees con todas tus fuerzas, pongamos el ejemplo de Sables. Yo deseaba cruzar esa meta con toda mi alma y esa ilusión hace que saques lo mejor de ti.

En segundo lugar, no dar opción, no plantearme si me apetece o no me apetece. Es tener muy claro que es parte del camino que necesito hacer para lograr mis objetivos, para crecer, para no caer en pérdidas de tiempo. Es ese no dar opción a si quiero, me apetece o no me apetece, lo hago y punto. Siguiendo con Sables, había días en la preparación en los que no me apetecía salir a correr, pero lo hacía aun sin ganas, mirando con luces largas, sabiendo lo mucho que disfrutaría cruzando la meta y que cada entreno era imprescindible para lograrlo.

La pereza es una palabra horrorosa que solo te conduce al fracaso y aunque es natural sentirla, no negocies con ella. Apártala de tu camino y sigue. ¡Autoliderazgo!

Suelo correr por la mañana, pero como autónoma, viajo mucho, trabajo a distintas horas según los proyectos, y lo que hago es adaptarme a mis horarios profesionales, porque no deja de ser también un equilibrio. Creo que es clave conocerse y saber cuándo rindes más y mejor. Soy alondra, es decir, diurna 100% y me levanto muy vital con la energía totalmente cargada.

La pereza me viene cuando tengo que correr al mediodía, o por la noche. Pero cada uno sabe cuáles son sus momentos más fuertes o más débiles y, la clave está en no negociar con ella, en no darle opción. Saber que te visita, pero sin permitirle que se instale en ti. Portazo o capotazo, y que pase.

Muchas veces no es cuestión de tiempo, sino de ganas. Y el cargarse de excusas, son solo eso, excusas que jamás te llevarán a lograr tu sueño.