¿Cuál es la historia de la bici de montaña o MTB?

El ciclismo de montaña o mountain biking es uno de los deportes más practicados alrededor del mundo, en el que se requiere de bicis de montaña para recorrer el terreno montañoso.

La tienda de ciclismo Sanferbike dispone de bicicletas para realizar recorridos en montaña durante el tiempo libre o bien para practicar este deporte profesionalmente, resaltando el hecho de que para cada tipo de ciclismo de montaña existe una bici específica.

¿Cómo nace el ciclismo de montaña? El nacimiento del ciclismo de montaña se remonta a los años 70, cuando un grupo de chicos del condado de Marín, en California, cogieron sus bicicletas para organizar carreras de descenso desde el monte Tamalpais.

El recorrido de 800 metros incluía una travesía por el terreno montañoso irregular y por las colinas empinadas, donde se experimentaba una adrenalina extrema no apta para cardíacos.

Cuando se inició el ciclismo de montaña se utilizaban las bicis de paseo para su práctica, pero estas no cumplían con las características requeridas para soportar las adversidades de las superficies montañosas, por lo que frecuentemente acababan destrozadas por la exigencia del recorrido o tras sufrir aparatosos golpes con las rocas.

La primera idea que tuvieron para remediar estos problemas fue empezar a sustituir las delgadas ruedas de aquellas bicicletas por neumáticos de balón de 26 x 2.125, añadiendo posteriormente otros componentes de motocicletas con el propósito de proporcionar más resistencia a los vehículos.

Otro de los momentos históricos en la concepción de las bicis de montaña fue en 1974, cuando algunos ya empezaban a incluir un desviador trasero a sus bicicletas de carrera.

Con los años, esta pasión por descender montañas con una bicicleta llegó a otros rincones de Estados Unidos como Colorado. Aquí, el gran santuario para practicar esta disciplina eran las Montañas Rocosas, con el imponente Crested Butte, de 3.709 metros de altitud.

Figuras como la de Gary Fisher volvieron a cambiar la historia, quien añadió un cambio de marchas a su bicicleta y lanzó la primera marca especializada específicamente en este tipo de bicicletas junto con Charlie Kellys, la Kelly-Fisher Mountain Bikes.

En el año 1981, la marca Specialized pone en el mercado la primera bicicleta de montaña fabricada en cadena, la Stumpjumper. Pesaba algo más de 13 kilos, con cuadro de acero, neumáticos de 26″ y mezclaba elementos de bicis de otras disciplinas como la carretera o el BMX. Pero el detalle más importante, era mucho más barata: se vendía a 750 dólares.

Para la década de los 90, el ciclismo de montaña ya se había convertido en todo un fenómeno global, una realidad que llevó a que se convirtiera en disciplina olímpica en los Juegos de Atlanta de 1996.

¿Cómo elegir la bici de montaña correcta? Cabe destacar, que para elegir la bici de montaña correcta, se debe conocer cuáles son los tipos de ciclismo que existen y qué características debe tener la bici a usar en su práctica. Algunos de estos tipos son el Cross Country o XC, Trail / All Mountain, Enduro y Downhill.

En función del tipo de ciclismo de montaña a realizar, los expertos de Sanferbike sugerirán al ciclista la mountain bike más adecuada para él.

Afortunadamente, la tienda cuenta con un amplio catálogo de bicis de montaña de las mejores marcas, desde doble suspensión, siendo unas de las más cómodas y polivalentes, hasta las de suspensión delantera, las cuales son más eficientes a la hora de rodar; todo dependerá de los gustos y presupuesto del cliente.