Las opciones para los fumadores se han multiplicado en los últimos años. Ahora ya no solo hay que elegir entre puros y cigarrillos y las distintas marcas, tipos de curación, etc., sino que existen aparatos electrónicos que han modificado la forma de consumo.

El uso tanto del vaper recargable como del vaper desechable es el gran hito dentro del mundo de los fumadores en esta década. Este aparato emite un humo inhalable compuesto por diversos químicos. Lo más interesante del vaper es que el humo se puede aderezar con sabores y aromas. Y además es un dispositivo que está ayudando a muchas personas a dejar de fumar, al reducir paulatinamente el consumo de nicotina.

Más allá de ello, ¿usar el vaper es interesante desde el punto de vista económico? Dicho de otra manera: ¿qué es más barato, fumar o vapear? Analizamos el gasto que un usuario medio hace en ambos tipos de consumo para llegar a unas conclusiones claras.

Fumar o vapear: qué es más económico

Según datos oficiales, España está entre los diez países de la Unión Europea con mayor número de fumadores. De ellos, un 5 % consume al menos 20 cigarrillos al día y un 6 % superan incluso esa cifra.

Teniendo en cuenta que el tamaño de los paquetes de tabaco es de 20 cigarrillos, consideramos que un alto porcentaje de los fumadores españoles gasta un paquete al día, como poco, lo que supone un gasto mensual de 150 euros de media y un total de 1800 euros al año.

Por otro lado, están los vapers. En este caso, el consumidor tiene que hacer una inversión inicial más alta en el aparato y luego adquirir las recargas de las sustancias que generan el humo. ¿Cuál es el gasto medio de un vapeador?

Con una inversión inicial que no supera en estos momentos los 60 euros, y la compra de los consumibles que hay que ir sustituyendo, los expertos del sector calculan que un usuario habitual no gasta más de 75 euros al mes de media, lo que ofrece un total de 900 euros al año.

Los datos son claros y evidentes: fumar en vaper es más barato que apostar por el tabaco tradicional. Esto ha hecho que cada vez más personas apuesten por este tipo de consumo y disfrutar del humo con sabores y aromas variados mientras se ahorra dinero.

Vaper recargable vs. vaper desechable

Una vez que la balanza se ha decantado por el vapeador, la segunda duda que surge es si es más interesante el vaper recargable que el desechable. Los modelos desechables son de usar y tirar, mientras que los recargables pueden acompañar al fumador durante mucho tiempo si se cuidan y se les hace un mantenimiento adecuado.



Obviamente, el momento de compra inicial hace que los usuarios se decanten por los modelos desechables, puesto que la primera inversión es mucho más baja. Sin embargo, como cualquier producto reutilizable, a medio y largo plazo el vaper recargable es la opción más interesante para quienes desean fumar con un coste más bajo.