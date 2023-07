El sistema de estantería modular, String Furniture

A la hora de diseñar y decorar un salón o una habitación, las estanterías son elementos que permiten disfrutar de una mejor organización del espacio. En particular, no solo cumplen con una función decorativa, sino que sirven para almacenar distintos objetos. Con respecto a esto, es importante que no estén ni muy llenas ni muy vacías, ya que esto perjudica la estética que ofrecen.

Según indican los especialistas de la tienda online de decoración Midimal, los modelos de la marca String Furniture ofrecen un diseño y acabados de calidad. Además, este tipo de estantería modular resulta versátil y permite una amplia variedad de posibilidades para equipar una estancia.

String Furniture es una marca asociada al prestigio y la calidad El sistema de estantería flexible que actualmente produce String Furniture fue diseñado por el arquitecto sueco Nisse Strinning con la colaboración de su esposa Kajsa Strinning en 1949 y, desde entonces, conserva un aire minimalista. Estos módulos son tan polivalentes que sirven para crear un mural en el salón, una zona de escritorio o incluso un despacho en el que todos los documentos estén ordenados.

Por otra parte, estas piezas de alta calidad y estilo escandinavo tienen un diseño atemporal y funcional. En particular, estas estanterías se pueden componer con distintos módulos, rejillas, estantes o apliques que permiten múltiples combinaciones. De esta manera, cada persona puede dar su toque personal a las estanterías String. Además, estos productos son tan versátiles que se adaptan sin problemas a distintas estancias de un hogar.

En este sentido, las estanterías String pueden funcionar como sistema de almacenaje en una cocina amplia. Para ello, es necesario enganchar a la pared los paneles laterales de malla metálica y después añadir los demás elementos, que pueden ser estantes, cajones o armarios con o sin puertas. Asimismo, su estilo elegante y ligero también se adapta muy bien a espacios como un recibidor o un pasillo.

Modelos String Pocket en la tienda online Midimal Este e-commerce cuenta con un amplio catálogo de productos de la marca String Furniture que incluye los modelos String Pocket. A su vez, estos se venden como una estantería completa, aunque ofrece la misma flexibilidad que los demás modelos. A propósito de esto, es posible combinar dos o tres estanterías String Pocket para conseguir una de mayor tamaño. Asimismo, se pueden combinar distintos colores y tipos de madera para adaptar el diseño a diversos estilos de decoración.

Por último, estas estanterías se caracterizan por ser prácticas y compactas. Debido a esto funcionan tanto en un pasillo como al lado de una cama, cumpliendo las funciones de mesita de noche.

En la tienda Midimal es posible encontrar distintos modelos de estantería String Furniture para equipar un hogar con productos versátiles que cuentan con un diseño de alta calidad.