El toro ahogado en Denia es un símbolo de la crueldad taurina

La anacrónica forma de divertirse que tiene una minoría de personas sin empatía alguna, hizo que un toro muriera ahogado este lunes durante la tercera jornada de los 'bous a la mar' de Denia, cuya noticia ha tenido muchísima difusión, pero tampoco es nada que deba sorprendernos, ya que es con lo que gozan los taurinos: humillando y haciendo sufrir a su víctima todo lo posible.



El perfil de las personas que van a estos festejos suelen ser en su mayoría hombres que consumen gran cantidad de alcohol y chavales que van sin camiseta para parecer más machotes mientras consiguen su objetivo de causar el máximo dolor posible al toro.

Los espectáculos sólo tienen el apoyo de una minoría de la sociedad, pero se mantienen con cantidades indecentes de dinero público y asumiendo en la sanidad pública todos los accidentes por imprudencia que no quieren cubrir las aseguradoras por la altra siniestralidad.

AÑOS DOCUMENTANDO ESTOS FESTEJOS



La aberrante "tradición" tiene lugar cada año en estas fechas, a modo de celebración de las fiestas y tiene como objetivo conseguir que el toro caiga al agua, pero sin empujarlo, después de que los corredores escapen en la arena del animal y se lancen al mar.

Esa es la teoría, pero la práctica es muy diferente y es que estos festejos están llenos de tortura como un año más, volvió a documentar Animanaturalis demostrando como se le estira del rabo y se le tortura sin piedad.

"Estos festejos son de especial crueldad. Estos animales no están acostumbrados al agua y aún así se les acosa e incita a saltar al mar", comentaba la portavoz de Animanaturalis que un día antes apoyaron la exitosa manifestación convocada por el colectivo antiespecista Denia Animal Save rechazando un año más la tortura disfrazada de tradición.

NORMALIZANDO EL SADISMO DESDE LA INFANCIA

Otra de las cosas que especial ilusión hace a los taurinos, es inculcar a sus hijos que torturar y acosar a un animal es algo divertido o cultural. Deberíamos proteger a la infancia de la violencia y la tauromaquia lo es como confirma hasta el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en temas de infancia. Las niñas y niños presencian la utilización aberrante del animal y los atropellos a personas a pesar de que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.

CONVOCAN UNA PROTESTA POR LOS HECHOS



Desde Denia Animal Save, realizarán una protesta hoy a las 20:30 en la calle marqués de campo 53 para condenar estos hechos y pedir el fin de los festejos taurinos para evitar más muertes y sufrimiento.

Desde el colectivo, también hacen otras actividades para concienciar sobre veganismo como colectivo antiespecista. Esta filosofía ética de vida, es tremendamente fácil y nuestra responsabilidad individual respecto a los animales y subsidiariamente con el planeta.

Respecto a la tortura disfrazada de tradición, espero que acudáis a la protesta ya que se debe demostrar que la mayoría de la sociedad está evolucionada y rechaza sucesos como este en el que un toro muere ahogado después de todo el estrés que conlleva estar rodeado de borrachos y gente que le acosa o grita. Los informes veterinarios son muy claros en este aspecto.

Otra protesta apoyada por Denia Animal Save, es la que cada año se hace contra els bous al carrer frente al Ayuntamiento de Alfafar que este año será el 19 de agosto a las 18:30 pudiendo ponerse en contacto conmigo en defensaanimal2023@gmail.com y te doy las pautas internas coordinándonos para sacar un acto lo mejor posible.

Para acabar con estos festejos inútiles que derrochan el dinero público, vulneran los derechos de la infancia y están llenos de sufrimiento inocente, hay que salir a las calles por lo que espero que acudas esta tarde al acto mencionado y me escribas al correo para el otro de agosto.

Mientras nada cambie, seguiremos siendo la voz de los que no pueden defenderse y luchando por la víctima de una diversión minoritaria, sádica y anacrónica. Sigue las redes sociales "Denia Animal Save".