Optimer System pone a disposición un nuevo producto barrera de aislamiento térmico para ventanas

Con la llegada del verano, las temperaturas cada vez son más altas, por eso es necesario encontrar soluciones para conseguir un buen aislamiento térmico en los hogares. En especial en las ventanas, ya que son las zonas por las que más entra el calor.

Una opción efectiva son las barreras térmicas para ventanas que ponen a disposición en Optimer System. Estas permiten reducir la temperatura en un espacio, lo cual tiene como resultado un ambiente más fresco y agradable. Además, son fáciles de instalar y no afectan al diseño de la habitación.

La importancia del aislamiento térmico de las ventanas en verano Un buen aislamiento térmico en las ventanas permite evitar que el calor del verano entre en las casas, consiguiendo un mayor confort térmico. Asimismo, el aislamiento contribuye a la eficiencia energética. Si en los meses cálidos se colocan sistemas de enfriamiento y se cuenta con un buen aislamiento para ventanas, la energía que emplean los aparatos de climatización para mantener la temperatura deseada será mucho menor. En consecuencia, los beneficios también se extienden a los inquilinos y al medioambiente.

Un buen aislamiento impide que las altas temperaturas y los rayos del sol perjudiquen la salud de las personas. En lo que respecta al planeta, ayuda a mantener una temperatura constante, por lo que se requiere menor energía para refrescar el hogar. Como resultado, se minimizan las emisiones de contaminantes al gastar menos electricidad o cualquier otra fuente de energía.

¿Cómo funcionan las barreras térmicas para ventanas de Optimer System? Este producto está compuesto por láminas externas de aluminio, una capa de burbuja de polietileno y cinta de velcro. Las láminas de aluminio cumplen la función de reflejar los rayos del sol, impidiendo que entren en la habitación y calienten el aire. Por otro lado, la capa de burbuja ayuda al aislamiento término, manteniendo el aire fresco en el interior. Estas capas juntas crean una barrera efectiva contra el calor.

Una de sus mayores ventajas que ofrecen es que son seguras para las personas y los animales. Están diseñadas sin productos químicos dañinos y no emiten gases tóxicos, por lo que pueden ser usadas en cualquier tipo de hogar. Además, son impermeables y resistentes al agua y a la humedad, lo cual significa que no se deterioran con el tiempo.

Por último, la instalación de estas barreras es muy sencilla y rápida. Se adhieren de forma fácil a la ventana con la cinta de velcro incluida en el producto y se pueden quitar o poner en cualquier momento. Esto las hace ideales para aquellos que quieren tener la flexibilidad de usarlas o no según el día.

Quienes buscan una manera efectiva y sencilla de protegerse del calor y el sol en verano pueden considerar las barreras térmicas para ventanas de Optimer System. Estas pueden ser adquiridas por medio del sitio web de la firma, por tan solo 29,99 euros.