Vivir el verano en el paraíso de Formentera con los alojamientos exclusivos de Can Corda Formentera

Considerado como un verdadero paraíso en la tierra, Formentera destaca por sus playas de arena blanca y aguas azul turquesa, convirtiéndolo en el destino ideal para este verano.

Al visitar esta isla, es importante tener en cuenta un alojamiento Formentera que cuente con una excelente ubicación y todas las comodidades necesarias para unas vacaciones inolvidables.

En este sentido, Can Corda Formentera ofrece 5 zonas de alojamiento que preservan la esencia única de la isla y brindan todo lo necesario para disfrutar de una estancia de primera calidad.

Can Corda Formentera: alojarse en área turística del Mediterráneo Es posible vivir un verano en la playa y planificarlo con anticipación. Aquellos que deseen visitar el archipiélago balear, específicamente la isla de Formentera, deben buscar alojamiento en una ubicación estratégica y con todas las comodidades necesarias.

En toda la isla hay una amplia oferta de hospedaje, pero debido a su extensión limitada, es importante elegir entre las opciones recomendadas por turistas que ya han visitado la zona. En este sentido, Can Corda Formentera ofrece un servicio de alojamiento con una variedad de casas vacacionales ideales para el verano.

Esta propiedad tiene sus raíces en 1990 y a lo largo de los años ha adaptado las viviendas a las necesidades de los turistas, proporcionando un entorno que combina la cultura y el turismo.

Para parejas y familias que buscan privacidad, se ofrecen casas independientes con cuatro dormitorios dobles, cinco baños y capacidad para aproximadamente ocho personas.

Reservar alojamiento Formentera para este verano También ofrecen otras opciones como la residencia Piedra, que se caracteriza por sus paredes decoradas con este material y madera. Esta en particular es más pequeña para un aproximado de seis personas.

En el mismo catálogo se encuentra Romero, que es un chalet con piscina con la verdadera esencia mediterránea, y Lavanda, qué complace los gustos más exigentes.

Es importante señalar que todas las opciones disponibles para alojamiento en verano cuentan con todas las comodidades que se requieren para pasar varios días en la isla. Además de dormitorios, estancias y zonas comunes, cuentan con espacio de cocina equipado con frigorífico, horno, microondas, cafetera y lavavajillas. También tiene una zona de lavado con lavadora y secadora, conexión a internet, aire acondicionado y seguridad en todo momento.

Igualmente, su ubicación privilegiada permite movilizarse por toda la zona de manera fácil y accesible.

Para conocer cada vivienda y reservar una con anticipación solo se debe ingresar a la web oficial Can Corda Formentera, seleccionar la casa de destino y la fecha y con solo pulsar un clic se puede reservar.