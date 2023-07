7 de cada 10 directivos españoles creen que existen motivos para temer el avance de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral

Esta es la principal conclusión extraída del estudio realizado por la multinacional de RRHH Gi Group Holding, aunque expertos en Inteligencia Artificial, Tecnología y Recursos Humanos creen que es una oportunidad para incrementar la eficacia de las empresas. Asimismo, casi 8 de cada 10 directivos opinan que la Inteligencia Artificial desencadenará una crisis laboral. Sin embargo, más de la mitad (54,6%) cree que se tratará de una conversión económica, laboral y social El auge de la Inteligencia Artificial (IA) ha generado un gran debate sobre el futuro del mercado laboral. Creación de nuevos puestos de trabajo y destrucción de otros, expectación y cambios en las condiciones del mercado, entre otras, son algunas de las consecuencias de las que se habla y debate desde hace meses. Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, ha querido conocer el impacto que los directivos españoles creen que tendrá la Inteligencia Artificial en el mercado laboral con su informe "El impacto de la Inteligencia Artificial en el mercado laboral español", elaborado a través de una encuesta a más de 1.000 directivos junto con la opinión de varios expertos en Inteligencia Artificial y Recursos Humanos.

¿Hasta qué punto la IA puede ser una amenaza para el mercado laboral? Todo cambio lleva implícito nuevos retos que, en muchas ocasiones, generan inseguridad y miedo. Tanto es así que el 70% de los directivos españoles considera que existen motivos justificados para tener miedo ante el avance la Inteligencia Artificial. Sin duda, el uso de las nuevas tecnologías y de la IA despierta entre los directivos muchos sentimientos, pero los más acentuados son el de expectación (51,1%), seguido de incertidumbre (48,7%) y preocupación (31,9%). "Esta preocupación es natural por los cambios que implica en el mundo laboral la Inteligencia Artificial. Tenemos que verla como una oportunidad que tiene el potencial de incrementar la eficiencia, la innovación y la calidad del trabajo en las empresas, y concentrarnos en cómo aprovechar estas tecnologías emergentes para aumentar la competitividad y el crecimiento en nuestras organizaciones", afirma Juan Julio González, Head of Hyperautomation & AI de NAVANTIA.

Casi 8 de cada 10 directivos españoles opinan que la Inteligencia Artificial desencadenará una crisis laboral. No obstante, más de la mitad de ellos (54,6%) cree que se tratará de una conversión económica, laboral y social frente al 23% que asegura que la sociedad simplemente tendrá que enfrentarse a un cambio en las condiciones del mercado laboral.

Todos estos cambios parece que impactarán en un elemento fundamental: el salario. Así, 7 de cada 10 directivos encuestados consideran que la digitalización del mercado laboral afectará negativamente al salario de los profesionales. De ellos, un 37,7% cree que la reducción salarial afectará en mayor medida a aquellos empleos en los que la tecnología juega un papel profesional, sin embargo 3 de cada 10 encuestados defienden que el salario se vinculará a la valía del profesional. "Los salarios profesionales tendrán que adaptarse en función del talento y la valía del candidato, no tienen por qué verse afectados por la tecnología. La digitalización y el uso de herramientas tecnológicas abrirán nuevas puertas y traerán nuevas profesiones que ahora no existen", asegura Gerardo García, CTO deGi Group Holding.

Creación de nuevos empleos y desaparición de otros

El uso de la IA en el mercado laboral derivará en cambios en los puestos de trabajo. Así lo piensa el 92,5% de los directivos españoles, que creen que esta tecnología puede suponer una amenaza para la destrucción de algunos trabajos, aunque 6 de cada 10 encuestados consideran que también se crearán otros nuevos. En este sentido, expertos en robótica, Internet de las Cosas y M2M (comunicación entre máquinas) serán los perfiles más demandados en los próximos años según los directivos encuestados.

"La Inteligencia Artificial puede generar cambios en el mercado laboral, pero también tiene el potencial de impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo y oportunidades de crecimiento profesional. Para maximizar las ventajas de la IA, es importante fomentar un enfoque de aprendizaje y desarrollo continuo en el lugar de trabajo, así como promover la colaboración entre equipos multidisciplinares que incluyan expertos en IA y profesionales de otros campos", indica Juan Julio González, Head of Hyperautomation & AI de NAVANTIA.

¿Están los trabajadores preparados para el uso de las nuevas tecnologías?

Sólo el 28% de los directivos españoles asegura sentirse preparado para la incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral. Por sectores, los más optimistas son el de la logística (50%) y el inmobiliario (47,1%). En el lado contrario se sitúan el sector asegurador (11,1%) y del transporte (19,2%). Silvia Martínez, Corporate HR Director en Gi Group Holding España, cree que es necesario "encontrar un equilibrio óptimo que combine las tareas con aporte y valor humano sumadas a la innovación. No subirse al tren de la innovación sería quedarse atrás".

En este contexto, la formación será pieza clave para mejorar el mercado laboral del futuro. Preguntados por si la Inteligencia Artificial aumentará la diferencia entre trabajadores de mayor formación sobre el resto, el 34,8% de los directivos españoles considera que sí. Juan Julio González, Head of Hyperautomation & AI de NAVANTIA, apunta que "es fundamental invertir en la formación y adaptación de los empleados a las nuevas tecnologías. Al preparar a nuestra fuerza laboral para el futuro, podremos aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la IA y asegurar un futuro laboral más optimista para todos".

Tal es así que los directivos españoles coinciden en que la formación será esencial para poder incorporarse al mercado laboral en los próximos años (35,1%), sin embargo, solo el 5,1% considera que el sector educativo está preparado para formar a expertos en nuevas tecnologías, siendo el sector asegurador (22%) el más crítico con la falta de preparación del sector educativo. Por el contrario, los sectores logístico (72,7%) y sanitario (59,7%) son los únicos que creen que existe la preparación adecuada por parte del área educativa. En este sentido, Silvia Martínez, Corporate HR Manager en Gi Group Holding España, defiende que "tenemos que ser capaces de realizar una gestión del cambio en este aspecto con programas de reskilling. El sector de la educación tiene que trabajar en esta línea para asegurarnos de que contamos con perfiles especializados en la materia".

Asimismo, las empresas tendrán un papel muy importante en el futuro del empleo según los directivos encuestados, ya que deben ser ellas las que apuesten por una formación continua y personalizada para prepararse ante los cambios y avances del uso de la Inteligencia Artificial. Además, tendrán que hacer frente a desafíos como la adopción de la tecnología por parte de los empleados, el posible riesgo de precariedad laboral y salarial, así como los problemas de continuidad laboral.

