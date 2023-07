Ropa japonesa de calidad para mujer en la tienda Koroshi

El fenómeno de la globalización ha influido en todas las esferas de la vida cotidiana. Las tendencias culturales de cada país han traspasado fronteras y el sector de la moda no escapa de esta realidad. De esta forma, diversos productos como las prendas y accesorios de vestir incorporan elementos de diversas culturas del mundo.

Una prueba de esto es la influencia de la cultura nipona en occidente, como se refleja con las colecciones que la tienda de ropa japonesa, Koroshi, lanza al mercado español.

Moda al estilo del sol naciente Koroshi es una tienda de ropa con una clara inspiración japonesa que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo en los diseños de cada una de sus prendas. El resultado es un estilo jovial y libre, caracterizado por la mezcla de tendencias, colores y texturas al mejor modo streetwear o harajuku, que nació en las calles de Tokio.

Sonia Plaza y Miguel Angel Cabot, creadores de esta tienda, han trabajado desde sus inicios por la elaboración de piezas únicas, inspirados por la cultura y mitología japonesa, para imprimir en cada uno de sus diseños la esencia del espíritu y misticismo del país oriental.

De manera complementaria al particular estilo de sus diseños, en Koroshi han incorporado la estrategia HI-LOW (High Quality - Low Price), para acercar al público la experiencia de una marca con alto estándar de calidad.

Las midsales de Koroshi Las ventas de mitad de temporada de la tienda Koroshi vienen con precios insuperables. En su página web, exhiben prendas de ropa japonesa con descuentos especiales alrededor del 70 % del coste original. Para esta época del año, se pueden conseguir prendas con precios a partir de los 19,99 euros para las piezas en rebaja. Pero también tienen secciones con prendas que no están en la oferta de temporada con precios que pueden llegar hasta los 79,99 euros.

Además, en el catálogo online de ropa japonesa para mujer de Koroshi, pueden encontrarse chaquetas, abrigos, vestidos, monos, pantalones, jeans, sudaderas, camisas, blusas, camisetas, tops, faldas, calzado, shorts y bermudas.

Asimismo, la tienda ofrece prendas de vestir para caballeros. Camisetas, camisas, chaquetas, sudaderas, pantalones, bermudas, calzado, ropa interior y accesorios, son algunas de las piezas que se exhiben dentro de la sección masculina del catálogo online.

Las midsales de Koroshi son una excelente oportunidad para renovar el vestuario, que los clientes pueden aprovechar tanto en sus tiendas físicas como comprando a través de su e-commerce. En este cuenta con promociones especiales de la amplia variedad de ropa femenina y masculina que se muestran en el catálogo.