El precio del brent resiste entre los 71 y los 78 dólares por el temor a la desaceleración mundial

El precio del brent ha mantenido su cotización en un rango compuesto entre los 71 y los 78 dólares por barril, un hecho “sorprendente” en un contexto en el que las preocupaciones de carácter económico se han impuesto a los fundamentos “puramente físicos”. Una de las principales evidencias de esta situación han sido los anuncios de las dos nuevas rondas de recortes de la OPEP+, que “no han logrado situar al petróleo en la cota de los 80 dólares por barril”, según han apuntado los expertos de la consultora energética Tempos Energía.



Para el director de Tempos Energía, Antonio Aceituno, si bien el brent ha mantenido una reciente tendencia a la estabilidad, “sus futuros han caído casi un 12% desde los máximos alcanzados a principio de año, registrando así una racha de pérdidas de cuatro trimestres”, algo que para el experto “no tiene precedentes”.

“En su práctica totalidad, el crudo está siendo dirigido por las preocupaciones macroeconómicas más que por los fundamentos, por lo que el temor a una desaceleración mundial, junto a una débil recuperación de China, están ganando la partida a los recortes de producción de la OPEP+”, ha explicado Aceituno. A ello se ha añadido que “las robustas exportaciones de crudo de Rusia e Irán, que han mantenido los suministros amplios, no hacen mucho por ayudar”, ha indicado.

En cuanto al papel de Rusia en el mercado del crudo, los expertos de Tempos Energía han recordado que “Moscú nunca ha querido implementar los recortes prometidos en el seno de la OPEP+”, debido a que “necesita mantener el flujo de fondo para una larga guerra”. Así, las importaciones de crudo ruso por parte de las refinerías indias alcanzaron el pasado mes de mayo un máximo histórico de casi dos millares de barriles diarios y, por su parte, China también logró otro máximo de 2,30 millares de barriles diarios, factor que para la consultora supone una “prueba evidente de que el comercio con Asia está alejado de posibles interrupciones, o sanciones”.

A pesar de este dato favorable, China se ha situado “por debajo de toda expectativa” tras su reapertura económica. En contra de “lo esperado” para el gigante asiático, “un rápido crecimiento en el que emergiera como un motor clave para el crecimiento global”, los mercados han recortado las estimaciones de PIB para este 2023 del 5,5% al 5,1%, han destacado desde la consultora.

Asimismo, Aceituno ha explicado que las exportaciones chinas han caído en mayo a casi 60.000 millones de dólares desde los máximos de 340.000 millones alcanzados en diciembre del año 2021, y “lo más importante es que se espera que la tendencia continúe, debido en gran medida a que el aumento de las tasas de interés va a debilitar el crecimiento en Europa y Estados Unidos”.

No obstante, el crecimiento de Estados Unidos está marcado por “luces y sombras”, ya que el análisis de Tempos Energía ha tenido en cuenta que este ‘player’ del mercado del petróleo ha comenzado su temporada de conducción, alcanzando el consumo de gasolina (a nivel promedio) la cota más alta desde diciembre de 2021. Además, la demanda de combustible para aviones también ha subido a su nivel más alto desde 2019, aunque los precios del crudo siguen acotados superiormente por un techo de 78 dólares por barril, permaneciendo “prácticamente inmunes” a estos fundamentos “puramente físicos”.

En esta línea, el país norteamericano ha demostrado que está resistiendo la crisis económica “mucho mejor de lo previsto”; sin embargo, esta resiliencia constituye “todo un incentivo” para que la Reserva Federal aumente “todavía más” las tasas de interés. Por tanto, desde la consultora han vislumbrado que, “si todo transcurre con normalidad”, los mercados “van a seguir observando la potencial recesión económica mundial y probablemente seguirán manteniendo una actitud defensiva”, provocando así que el brent siga cotizando entre los raíles de 71 y 78 dólares por barril.

A pesar de lo anterior, han aclarado que, si en algún momento China despierta y las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía llegan a cumplirse -de forma que la demanda mundial supere a la oferta en dos millares de barriles diarios-, las cotizaciones del crudo “podrían tocar con los dedos los 90 dólares por barril en un futuro no demasiado lejano”.