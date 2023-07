​La Asociación Española de Consumidores alerta de miles de “hackeos” de cuentas de Instagram y denuncia la pasividad de la red social

En esta pasada semana hemos tenido multitud de alertas de “hackeo” de cuentas de la red social Instagram. En este sentido, nos ha llegado el aviso de que miles de cuentas han sido intervenidas por ciberdelincuentes, empezando todo por el envío de mensajes privados que al ser abiertos y contestados inocentemente por los seguidores de las cuentas conllevan la intervención de las cuentas.



En algunos casos solicitan el voto para ser considerados “influencers sociales”, en otros se hace publicidad de inversiones en criptomonedas. El problema está en que al poco tiempo de contestar dichos mensajes y acceder a los enlaces que supuestamente nos envía nuestro contacto en Instagram, vemos como nuestra cuenta está bloqueada.

Tal y como nos han relatado los afectados, a pesar de haber contactado con la red social en cuestión para dar alerta de ello e intentar recuperar su cuenta, la respuesta ha sido totalmente negativa. Una cuestión que desde ASESCON consideramos muy negativa en tanto que la red es responsable de los medios de pone a los usuarios así de su seguridad. Entendemos que con esta inactividad y, con la falta de campañas para los ciudadanos de cara a ofrecer recomendaciones básicas al respecto, se está propiciando una situación que podría evitarse en muchos casos.

Lo grave de toda esta situación es que en estos casos es imposible recuperar estas cuentas de Instagram hackeadas. Así, no se ha podido recuperar en ninguno de los casos las contraseñas y no se ha obtenido respuesta al ponerse en contacto con Instagram.

Desde la Asociación Española de Consumidores indicamos algunos consejos para proteger las cuentas de Instagram de hackers:

Debemos entrar en el perfil de Instagram y tocar las tres líneas de la esquina superior derecha. A continuación, tocar Configuración > Centro de cuentas. Aquí se podrán ver todas las cuentas de Meta, incluidas las de Facebook e Instagram, que estén conectadas. Si detectamos una cuenta de Facebook o Instagram desconocida, debemos eliminarla y denunciar el ataque. de inicio de sesión También podemos consultar la actividad de inicio de sesión para ver si alguien desconocido ha conseguido entrar en la cuenta. Debemos hacerlo en Configuración > Seguridad > Actividad de inicio de sesión. Aquí se puede ver una lista de las ubicaciones y fechas de los inicios de sesión en la cuenta, así como los tipos de dispositivo que se utilizaron. Si observa algún lugar o dispositivo desconocido, debemos cambiar inmediatamente la configuración de privacidad de Instagram y las credenciales de inicio de sesión. También las aplicaciones de terceros que se conectan a Instagram pueden suponer una amenaza para la seguridad. Para revisar y eliminar cualquier servicio de terceros que ya no quiera utilizar, abra su configuración de Instagram y toque Seguridad > Aplicaciones y sitios web. En la pestaña Activas, se pueden ver las aplicaciones autorizadas activas que están conectadas actualmente a la cuenta. Debemos eliminar las que no resulten familiares. Debemos usar contraseñas seguras. También es conveniente usar la autenticación en dos pasos Debemos tener actualizados los antivirus Y, sobre todo, usar el sentido común con las redes sociales. Así debemos evitar abrir enlaces desconocidos y que nos resulten raros.



Ante esta situación, Miguel A. Ruiz, Presidente de la Asociación Española de Consumidores intentará contactar con Instagram en España para ver posibles líneas de colaboración a la hora de poner campañas conjuntas de información al consumidor muy necesarias habida cuenta de los problemas con los que nos estamos encontrando.