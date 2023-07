La Casona Encanto Rural, un lugar con mucho encanto desde donde conocer Asturias

Asturias, gracias a sus afamadas playas naturales y su proximidad a los Picos de Europa, se presenta como un lugar ideal para disfrutar de todo tipo de actividades de naturaleza así como visitas culturales a sus bonitas ciudades como Oviedo, Gijón y Avilés y a las cuevas de arte rupestre más afamadas de España.

Con estos parámetros de búsqueda, existe un enclave desde donde se pueden visitar todos los lugares de interés dentro de Asturias, centrándose en Llanes, al ser el mejor destino turístico de Asturias.

Una excelente opción para alojarse es La Casona Encanto Rural, un lugar donde se respira paz, tranquilidad y armonía. Un hotel rural en Llanes con mucho encanto, con una esmerada atención por parte de todo su personal. No en vano, está distinguido como un establecimiento con calidad en destino por la Secretaria General de Turismo.

La Casona Encanto Rural se encuentra en Cué, una bonita y típica aldea asturiana en la costa, junto a Llanes (a 1,5 kms) que conserva todo su encanto rural, donde se puede disfrutar de la tranquilidad y, al mismo tiempo, tener muy cerca todos los servicios fundamentales que se encuentran en Llanes,

Solo en Cué, se puede disfrutar de sus espectaculares acantilados y sus bufones, así como de la Senda Costera, una ruta de senderismo que transcurre entre el Mar Cantábrico y los Picos de Europa. También de sus fantásticas playas como Portiellu, Antilles y Ballota. Las playas de Llanes son maravillosos arenales que se cubren con la marea alta. Están muy cerca de la Cordillera Cantábrica, lo que hace que estas costas sean altas y que estas playas sean calas rodeadas de acantilados. En el Concejo de Llanes hay más de 30 playas muchas de ellas monumentos naturales y algunas tan curiosas que se abren como lagos en medio de prados, pero que mantienen sus mareas y olas, como la de Gulpiyuri o Cobijeru.

Llanes, la capital del Concejo, es una villa señorial llena de historia de la que se ven impregnada todas sus calles, plazas, rincones y casonas. Un paseo por la villa al anochecer hechiza todos los sentidos.

Asimismo, hay otros lugares en Asturias que no hay que perderse y todos ellos están, como mucho, a una hora de la Casona encanto rural:

Picos Europa por Asturias para visitar el sitio de Covadonga, Lagos de Covadonga el histórico pueblo de Cangas de Onís, el Mirador del Fito.

Piscos de Europa por Cantabria, visitando Potes y Fuente Dé.

Pueblos o Villas marineras como Tazones, Villaviciosa y su cercano paraje natural como es la su Ría, Lastres, Ribadesella y como no, Llanes.

Pero, además, se pueden realizar actividades muy divertidas en familia, como el Descenso del Sella, rutas de senderismo, como es el Camin Encantau o la Ruta de los Colores del Valle Oscuru.

También se pueden visitar las maravillosas Cuevas de Tito Bustillo y del Pindal.

En definitiva, una alternativa ideal para pasar unas vacaciones maravillosas donde disfrutar de playas, de senderismo, de actividades de multiaventura muy divertidas y, además, para conocer toda la belleza y encanto de Asturias.