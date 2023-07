El KIA EV9 no deja indiferente a nadie gracias a la carga ultrarrápida de 800 V y sus casi 500 km de autonomía

Por el momento solo hay una versión, el GT Line, que se ofrece en dos configuraciones diferentes, para seis o para siete plazas (la configuración estándar es de siete plazas, pero se puede solicitar con seis), la primera por 85.100 euros y la segunda por 86.200 euros. El EV9 es imponente y esconde multitud de secretos que lo hacen especialmente interesante. Lo más importante es su avanzada tecnología, la velocidad de su recarga que añade 219 km en solo quince minutos, la autonomía total de 497 kilómetros y que su diseño entra por los ojos.

1. Definición: El EV9 es un SUV eléctrico de tres filas de asientos con 7 plazas o 6 de forma opcional, muy espacioso y llamativo además de tecnológicamente avanzado. Ha sido desarrollado sobre la plataforma eléctrica E-GMP del grupo Hyundai Motor, siendo el E-SUV de mayor tamaño de la compañía. Su arquitectura eléctrica plana, permite un sobresaliente aprovechamiento del espacio interior. La longitud es de 5.010 mm, el ancho de 1.980 mm y la altura llega a los 1.750 mm, todo ello con una batalla de 3,1 m para ofrecer un volumen del maletero trasero de 828 litros con 4 o 5 asientos, y de hasta 333 litros en configuración de 6 o 7 asientos. También hay espacio para el maletero delantero, con un volumen de 52 litros en el caso del EV9 de tracción total, que en el tracción trasera sería de 90 litros.



2. Prestaciones: El EV9 de tracción total lleva dos motores eléctricos de 141 kW con una batería de 99,8 kWh con tecnología de cuarta generación de KIA. La versión GT-line alcanza 350 Nm en los dos motores con una velocidad máxima de 200 km/h y un 0 a 100 km/h de 5,3 segundos.

3. Aerodinámica activa: En el frontal se incluyen deflectores de aire activos, Air Curtain, para mejorar la eficiencia aerodinámica y la refrigeración de las baterías, para su óptimo funcionamiento y capacidad de recarga.

4. Viajar en eléctrico: Hay que perder el miedo a viajar con el vehículo eléctrico y para eso se incluye un preciso planificador de rutas especifico de Kia, que determina la ruta en función de los puntos de carga para llegar al destino. El sistema indica de forma automática cuándo y dónde parar para optimizar la autonomía y la carga. Para viajar hablamos de 497 km con la versión de tracción total que es la que se comercializa en España. Además, el sistema se complementa con la carga ultrarrápida gracias a la tecnología de 800 v, que puede añadir hasta 219 km de recorrido adicional en solo 15 minutos.

5. Salón rodante: En KIA han hecho un desarrollo espectacular de confort para cuando el coche esté detenido en un cargador o parado. La primera fila lleva asientos relax que pueden reclinarse con reposapiés extendido y son ajustables electrónicamente. En la configuración de seis plazas el interior se convierte en un salón gracias a que los asientos de la segunda fila son giratorios, aunque por el momento esta opción no está disponible en España.

6. Actualizable: El EV9 es el primer KIA que puede actualizarse por medio de Kia Connect Store. Gracias a este sistema el usuario puede incluir mejoras de todo tipo y añadir actualizaciones que vayan surgiendo a lo largo de la vida del modelo. Puede adquirir funciones adicionales que se instalan de forma remota para tener el vehículo al día, y pueden ser funciones de seguridad, de confort, de prestaciones y hasta de aspecto exterior o infoentretenimiento, tales como el aparcamiento remoto inteligente, para que el EV9 aparque solo.

7. Bidireccional: El EV9 puede alimentar dispositivos y electrodomésticos e incluso cargar otros vehículos eléctricos o alimentar la vivienda en caso de necesidad.



8. Conducción autónoma: El EV9 engloba un universo más amplio que el del vehículo eléctrico familiar, también ha sido desarrollado como un proveedor de soluciones de movilidad y para ello ofrece el nivel 3 de conducción autónoma, que en determinadas vías permitirá al conductor abandonar el volante, cuando eso sea posible en nuestro país, no de momento. Es el primer Kia con el sistema Highway Driving Pilot, que mantiene una distancia de seguridad con el vehículo precedente y mantiene al EV9 centrado en su carril sin que el conductor toque el volante. El sistema puede realizar una maniobra de emergencia para evitar una colisión, y si hay un fallo pide al conductor que tome el control y en su defecto, se detiene.

9. Desde el teléfono: Acceso simplificado, tecnológico y futurista: además de la llave, el usuario puede utilizar su teléfono móvil para abrir el coche, ponerlo en funcionamiento o apagarlo, además de otras funciones como abrir el maletero. No es necesario sacar el teléfono o activarlo, basta con la proximidad, el sistema es la nueva Digital Key 2 con tecnología de banda ultra ancha. Además, la llave digital se puede compartir con tres personas que pueden usar el vehículo.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: “Para ganar lo primero que hay que hacer es llegar”.