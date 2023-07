Preserva tus recuerdos de forma especial: descubre el nuevo 'e-commerce' de álbumes fotográficos en España

¿Te gustaría conservar tus recuerdos favoritos en un álbum de fotos? ¿Has intentado hacer dicho álbum por tu cuenta pero te resulta complicado lograr un acabado que te convenza? Pese a que en Internet pueden encontrarse varios negocios que se dedican a este tipo de servicios, casi ninguno es capaz de ofrecer un servicio lo suficientemente flexible como para adaptarse a lo que buscan sus clientes.

Casi todos, menos FlexiLivre.

¿Qué es FlexiLivre?

FlexiLivre se trata de una empresa que nació de la idea de dos amigos aficionados a los viajes que, cuando regresaban de sus travesías, querían hacer albumes de fotos con los que poder contar con un registro de sus aventuras alrededor del mundo. En 2013, con la finalidad de crear un servicio que pudiera satisfacer esta necesidad, este par de amigos decidió fundar FlexiLivre, 'e-commerce' que busca ofrecer el mejor servicio de creación de álbumes de fotos y de libros de fotos.

El servicio de creación de álbumes de fotos de FlexiLivre

A través del servicio de FlexiLivre podrás disfrutar de lo mejor en creación de álbumes de fotos. Todos los libros de fotos que hacen en esta 'e-commerce' se fabrican con productos de calidad, empleando para ello páginas y papel grueso de 200 gramos con la finalidad de lograr un resultado premium, así como cubiertas de todo tipo y formatos adaptados a todo tipo de diseños para, de esta manera, garantizar una oferta lo más completa posible.

Estos álbumes son personalizados y personalizables no solo en sus páginas interiores, sino también en sus portadas. La imprenta de FlexiLivre se especializa en la impresión de álbumes de fotos, lo que te asegurará la mejor calidad y un servicio de entrega rápido por el mejor precio del mercado. Recuerda que, en caso de tener alguna duda en relación a los productos y/o servicios que facilita FlexiLivre, podrás ponerte en contacto con ellos por correo electrónico o teléfono cualquiera de los 7 días de la semana hasta las 23:00.

La herramienta de personalización de álbumes de FlexiLivre

Cada vez son más las personas que desean disponer de un álbum de fotos que les permita conservar sus recuerdos más bellos y mantenerlos intactos con el paso de los años. El software en línea que ofrece FlexiLivre es bastante simple de manejar, puesto que lo único que deberás hacer con él será elegir el diseño que más te convenza, la cubierta y el formato para, de esta manera, crear tu propio libro de fotos personalizado.

Gracias a este grado de personalización que facilita la herramienta de esta 'e-commerce', tendrás la posibilidad de crear un álbum de fotos personalizado que se adapte fácilmente a todos y cada uno de los momentos más importantes de tu vida. Una vez tengas listo el diseño, bastará con confirmar tu decisión y esperar a que el álbum se imprima y, por último, a que el pedido llegue a tu domicilio. ¡Así de fácil!

El compromiso medioambiental de FlexiLivre

En FlexiLivre apuestan firmemente por el compromiso con el cuidado al medio ambiente, al reducir todo lo posible el impacto medioambiental de su actividad y contribuir en todo lo posible paraincentivar su conservación. Por ello, desde el comienzo de la aventura empresarial de este par de amigos, se han tomado las decisiones pertinentes para respetar, en la medida de lo posible, esta premisa.

Esta es la razón por la que los álbumes que imprimen en FlexiLivre han sido impresos en papel procedente de gestión forestal sostenible y responsable, limitando así la generación de residuos con la finalidad de garantizar un mejor reciclaje. La imprenta que emplea esta 'e-commerce' ha sido certificada con el sello "Imprim'Vert" compromiso que busca la reducción de los impactos ambientales que estén relacionados con las actividades de la imprenta.

¿Qué tipos de álbumes de fotos puedo hacer en FlexiLivre?

A continuación, vamos a mostrarte algunos de los muchos tipos de álbumes de fotos con los que trabajan en FlexiLivre:

Álbum de recuerdos familiar Gracias al sitio web de FlexiLivre, podrás diseñar un álbum de recuerdos de tus hijos importando y agregando, para ello, fotos e imágenes que podrías haber almacenado previamente en tu disco duro, o bien haber publicado a través de redes sociales. Personaliza como prefieras tu álbum de fotos e inmortaliza con él momentos inolvidables en familia.

Álbum de recetas de familia Muchas recetas de familia permanecen escritas en trozos de papel y acaban perdiéndose, olvidadas en lo más hondo de un cajón. Por suerte, ya no necesitas apuntar todos y cada uno de los ingredientes para evitar olvidar cualquier detalle de la receta en cuestión, dado que FlexiLivre te ofrece las herramientas que necesitas para crear, sin apenas complicaciones, un libro de recetas de cocina que podrás transmitir a tus hijos para que pase de generación en generación.

Álbum de fotos de viajes

Si ya no dispones de un disco duro en el que poder almacenar las fotos de tu viaje, ¿qué mejor manera de conservarlas que con un álbum? Gracias a estos álbumes podrás compartir tus recuerdos más preciados de estos viajes para evitar que queden en el olvido. Los diseños de viaje y de vacaciones con los que cuenta este negocio te permitirán elegir cualquier tipo de formato para, así, crear un fotolibro de viaje completamente personalizado por ti.