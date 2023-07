Preactiva consigue solucionar humedades de manera eficaz con el sistema de electro ósmosis inalámbrica

La humedad en paredes y suelos es un problema que afecta a gran parte de las viviendas en Madrid, motivo por el cual resulta fundamental contratar un servicio garantizado para eliminar de forma definitiva este fenómeno.

Preactiva es una empresa especializada en ofrecer opciones para particulares, empresas y profesionales del sector que buscan eliminar la presencia de humedad por capilaridad. Con base en un sistema de electro ósmosis inalámbrica, los clientes pueden prevenir y solucionar las humedades de manera eficaz, rápida, segura, económica y sin obras.

El método de electro ósmosis inalámbrica registra una gran efectividad a la hora de eliminar la humedad La electro ósmosis inalámbrica es un método que utiliza una onda de baja frecuencia de ultrasonido para invertir los polos dentro de los átomos en las partículas de agua. Esto provoca su descenso, como resultado de la propia gravedad, logrando una desorientación de las moléculas de agua para disminuir la concentración de la humedad.

Sin embargo, la empresa Preactiva decidió mejorar la técnica tradicional de electro ósmosis inalámbrica y diseñar un sistema electrofísico para eliminar la humedad por capilaridad de forma permanente. La ventaja de este sistema es que transmite las ondas por las paredes y no por el aire, logrando secar hasta 4 veces más rápido las paredes y suelos.

Para prevenir y eliminar la humedad repartida por toda la casa, el personal de la compañía instala el sistema electrofísico inalámbrico hacia la mitad de la pared periférica más larga. Por su parte, el dispositivo puede ser cubierto con una caja no metálica o con un armario empotrado directamente en la pared, de manera que no sea visible a simple vista.

¿Por qué confiar en los servicios de Preactiva? A diferencia de otras compañías que se dedican a tratar los problemas de humedad en viviendas y negocios, los equipos Preactiva presentan un diseño elegante, limpio y eficaz. De igual manera, el proceso de instalación es bastante sencillo y se lleva a cabo en apenas 3 minutos, además de que el dispositivo no requiere un mantenimiento continuo.

Otro de los motivos para confiar en el sistema Preactiva es que los clientes pueden proteger todas las paredes de un edificio con un solo equipo, debido a que registra una amplia gama de coberturas. Mientras que el coste de la instalación es un 80 % menor que otros métodos y reduce el coste de la calefacción hasta en un 30 %, aproximadamente.

Todos los equipos Preactiva para solucionar los problemas de humedad están certificados, por lo que protege la salud de las personas, animales y plantas. Asimismo, este dispositivo cuenta con el certificado de compatibilidad electromagnética europeo, por lo que no genera interferencias con otros aparatos eléctricos.