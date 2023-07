Virginia Suarez Dratman se encuentra dictando clases a emprendedores

Algunos emprendedores inician un proyecto de negocio creyendo que con tener una buena idea es suficiente. No obstante, cuando van apareciendo las dificultades en el camino, muchos de ellos se dan por vencidos y terminan fracasando porque no se preparan personalmente para enfrentar los desafíos de ser emprendedor.

Distintos autores del mundo empresarial coinciden en que la motivación es el combustible para el emprendedor. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona, y lo que le permite seguir adelante incluso en situaciones difíciles.

Emprender de forma exitosa Aunque cada persona tiene una motivación diferente a la hora de emprender, algo que no debe faltar es que cada dueño de negocio defina cuál es su pasión, tenga metas claras y se inspire de historias y consejos de otras personas que transitaron por el camino del emprendimiento. Este es precisamente el objetivo de Virginia Suarez Dratman. La emprendedora se encuentra actualmente desarrollando una herramienta motivacional para emprendedores donde pretende compartir, desde una perspectiva cercana, cuáles son las principales motivaciones y fortalezas que debe tener el emprendedor para alcanzar el éxito.

Apostar por una idea de negocio y luchar por ella requiere todo tipo de conocimientos, ya sea a nivel personal, empresarial o financiero. Por esta razón, es esencial que los emprendedores se preparen de manera integral para enfrentar cualquier desafío que se les presente en el camino.

En este contexto, existen autores que se dedican a contar sus experiencias y motivar a otros emprendedores a hacer un cambio en sus hábitos personales para conseguir mayores resultados. Una de ellas es Virginia Suarez Dratman. La emprendedora argentina se encuentra terminando de escribir un libro para emprendedores sobre desarrollo personal que promete ser un aliado en el crecimiento de quienes tienen el sueño de hacer realidad sus ideas de negocio.

Sobre la trayectoria de Virginia Suarez Dratman Virginia Suarez Dratman es fundadora y directora de Rosario Idiomas desde hace más de 2 décadas. La experiencia que ha obtenido en su rol de emprendedora le ha permitido adquirir destrezas y aprendizajes en el mundo de los negocios. Adicionalmente, es Profesora de Emprendimiento certificada por la Universidad de Salamanca y es Life Coach Robbins-Madanes, de la escuela oficial Tony Robbins.

Como parte de su objetivo por ayudar a los emprendedores a crecer en sus negocios, Virginia ofrece gratis clases online donde comparte todas las herramientas y los aprendizajes que ha adquirido a lo largo de su trayectoria, impulsando a las personas a alcanzar sus sueños en el mundo empresarial.

Ha dictado capacitaciones presenciales a New York, Buenos Aires, Córdoba, Salta y Rosario, entre otras ciudades de Argentina, logrando consolidar una comunidad con más de 12.000 emprendedores denominada "Amo Emprender".

Quienes deseen emprender con éxito, fortaleciendo sus habilidades personales de la mano de Virginia Suarez Dratman, pueden ingresar a su página web y recibir mayor información de sus formaciones.