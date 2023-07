Christina y Anastasia Petrushevska lanzan ‘La leyenda de Tahina-Can’, una obra juvenil con la que tratan de mostrar la grandeza del ser humano

CÍRCULO ROJO.- Christina y Anastasia Petrushevska son hermanas, como ellas mismas cuentan en su biografía, y se han inspirado en su infancia en América Latina para crear, La leyenda de Tahina-Can, un libro del que ellas las grandes enseñanzas que entraña.





“Lo que puedo destacar de mi obra son las ideas que quisiera compartir con el lector. La primera es que cada ser humano tiene potencial para desarrollar su personalidad y convertir su corazón en una estrella que brilla y puede guiar a otros. Es importante pensar en lo que puedes dar y no en lo que puedes obtener de la vida, solo de esta manera uno puede difundir su propia luz afuera en el espacio e iluminar el mundo. La segunda idea es que un ser humano sincero y honesto siempre tiene apoyo del universo. He pensado mucho en el sentido de la vida y he llegado a una conclusión que cada persona tiene apoyo invisible y cuando se trata de crear algo el universo no tarda en darnos una guía, solamente es cuestión de nuestra percepción: ¿Sí podemos ver y escuchar los signos del universo? Nadie está solo, es solo nuestro egoísmo que nos hace sentir que estamos abandonados”, explican ellas mismas.





Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial; el lector va a encontrar, según las palabras de las autoras, “una historia fascinante, pensamientos filosóficos, un ambiente misterioso y romántico; y también mis propios sentimientos sobre el mundo”.





Sinopsis

Hace mucho tiempo, en la selva amazónica, en el Valle de la Catarata, vivía la tribu Phakchai. Sus habitantes eran gente alegre, no peleaban con las tribus vecinas. Su actividad principal era recolectar los dones de la naturaleza y cazar animales salvajes. Adoraban a los espíritus de la naturaleza, la tierra y el cielo. El líder Inti Waman era chamán y conocía a muchos de los espíritus aliados.





Su hija, llamada Kuichi, hacía predicciones del tiempo desde las nubes y todas las noches iba al acantilado que había al borde del pueblo. En el crepúsculo aparecía una estrella brillante, Tahina-Can, la cual Kuichi admiraba mucho. Le contaba todas sus preocupaciones y sueños a la estrella silenciosa y nunca recibía respuesta.





Pero de repente todo cambió: los espíritus aliados se volvieron contra la tribu Phakchai y Kuichi decidió investigar lo que estaba sucediendo. ¿Será posible resolver este acertijo y prevenir el peligro inminente? A long time ago, in the Amazon jungle, in the Waterfall Valley, the Phakchai tribe lived. Its inhabitants were cheerful people, they did not fight with neighboring tribes. Their main activity was collecting the gifts of nature and hunting wild animals. They worshiped the spirits of nature, Earth and Heaven. The leader Inti Waman was a shaman and knew many of the spirit-allies.





Autoras

Christina y Anastasia Petrushevska son hermanas. Nacieron en una familia de artistas ucranianos.





Anastasia nació en Buenos Aires, Argentina. Ambas habían estudiado en universidades de Ucrania.





Christina es ilustradora gráfica de libros y escritora. Anastasia, la hermana menor, es compositora de música, cantante y escritora.





En Argentina tuvieron años inolvidables durante su infancia que influyeron mucho en su desarrollo creativo.





Estaban creciendo en un entorno de pura naturaleza y les encantaba observar las estrellas.





Este libro es un reflejo de sus recuerdos, pero también una guía para el futuro.





Es su debut en el mundo literario.