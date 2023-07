​Annacrusa: «¿Quién es Kiko Rivera?»

ANNACRUSA nace en 2019 en Castellón, como un proyecto musical nacido de la unión de diferentes energías, formado por Sevi (guitarra y voz) y Anna Dobon (voz, piano y sintetizador). Más tarde se unieron para completar el cuarteto eléctrico Carlos Pauls (bajo y coros) y Leny Orzaìez (batería y samplers). Todos con un largo bagaje musical: han pasado por diferentes bandas y estilos. Eso hace que el proyecto de Annacrusa sea su propia versión de un rock oscuro y melancólico.



Han pasado por el escenario de varios festivales reconocidos y su actividad es constante, ya que el grupo se divide en una versión eleìctrica muy potente y otra acústica donde se demuestra que sus canciones llegan a cualquier amante de la muìsica sin nombrar estilos.



1. Escuchando vuestras canciones y lo buenos que sois en todos los sentidos, uno piensa -al menos a mí me pasa- que estáis a punto de pasar al tramo más "seguro" de la música, entre grupos como La Oreja de Van Gogh, Héroes del silencio y otros más, que tienen sello propio y tanto su calidad musical como novedad y maravilla de sus creaciones es notoria. ¿En qué punto del viaje estáis -si es que eso se puede estimar-, y teniendo en cuenta que se puede decir que casi casi acabáis de nacer como Annacrusa (aunque todos por separado vengáis de trayectorias largas en otras bandas)? Bueno, primero decir que es un placer contestar las preguntas de alguien que valora tan positivamente nuestro trabajo. ANNACRUSA se encuentra en un momento de crecimiento a nivel nacional. Estamos en plena forma, con la dirección musical clara, y con ganas de llevar el trabajo a todos los sitios posibles. Sabemos que el camino es largo, que la oferta es muy amplia, y además, que nuestra música es difícil de colocar en los estándares del sector, pero nuestro trabajo es más de culto que de modas.

2. Lo más grande vuestro (entre todas las cosas notables que veo) es que tanto podéis recogeos en una canción popular, tipo romancero, poética e íntima, o ensancharos en una trallera canción con guitarras metal de construcción compleja, pasando por híbridos de estilos y géneros musicales que domináis a la perfección. Sé de vuestra humildad, y que os abrumarán los elogios como este mío, pero ¿os sentís respondidos en vuestra labor tanto por la industria como por el público? Como decía en la respuesta anterior, la industria no es muy devota de bandas con estilo propio, es mejor la apuesta segura…Pero sin embargo el público sí recoge nuestro mensaje, a cada paso que damos nos damos cuenta de que el oyente o el asistente a nuestro concierto se lleva una clara imagen de que esto es diferente, trabajado y con estilo propio. Nos llegan muchas buenas críticas que ayudan a fortalecer la cimentación.

3. Si tuvierais que destacar de vuestro repertorio tres canciones que penséis os representen más como banda, ¿cuales serían y por qué? Aunque esto es algo complicado porque nuestro set cambia mucho dependiendo de dónde y para quién toquemos, me atrevería a decir lo siguiente: La primera que elegiría sería “Hacia la luna”, canción de estructura y métrica diferente, estribillo pegadizo y una letra triste pero muy bonita. Uno de nuestros himnos diría yo. La segunda sería “Destino”, también de métrica diferente pero canción directa y potente. Otra vez estribillo pegadizo y buen mensaje. Y por último “Simulación”, canción que hipnotiza y sumerge al oyente en su mundo interior. De corte largo pero estructura simple. Una letra para siempre.

4. Lleváis como banda apenas cuatro años, pero me consta que habéis tocado bastante como Annacrusa. ¿Qué experiencia guardáis con más afecto, o sorpresa, o inquietud, o lo que sea, echando un barrido de memoria atrás, y por qué razón? Pues sí, para el poco tiempo que llevamos, ya guardamos muy buenos recuerdos. Por ejemplo, nuestro primer concierto de presentación en “FeCstival” fue un aquí estamos, el público de Castellón estaba bien enterado de nuestra existencia y tenía ganas de ver qué se cocía en nuestro show; la respuesta fue genial y desde un primer momento ganamos grandes seguidores pese a lo verdes que aun estábamos. Luego la presentación de nuestro primer disco, que fue algo complicada por estar en plena pandemia; finalmente se hizo a lo grande en el auditorio de Castellón con una afluencia de unas 400 personas, los nervios nos comían ya que era la hora de demostrar lo que valemos y podemos hacer, allí demostramos nuestras dos caras de la moneda y dejamos claro que este proyecto es sinónimo de el buen hacer. Cada concierto ha significado mucho para nosotros y preparamos cada show para la ocasión. ANNACRUSA no es solo música, hay mucho amor dentro.

5. Juglares. Eso diría de vosotros. Señaláis cosas, os comunicáis con el público, con la gente. En vuestras canciones hay historias, pero también avisos. No sois, eso está claro, un grupo de pasatiempo tipo Mecano. Vosotros tenéis un algo apocalíptico, que por cierto me encanta. ¿Me equivoco en mi percepción de ese algo de taumaturgia, brujos, videntes? Wow! Qué bonito y qué especial. Sí, aquí hay un mensaje para el oyente, un viaje, un sitio oscuro donde ahogar las penas, un empuje a sacar la fiera. Como ya he dicho antes, aquí, hay amor.

6. Las propuestas musicales en vuestras canciones siempre son redondas. Los comienzos atrapan desde el inicio, cuestión necesaria en toda canción, y con fórmulas que son diferentes que beben de la tradición pero que miran al futuro y tienen entidad propia. Vuestro acerbo es grande. Ahí vuestra trayectoria individual como músicos. ¿Podríamos saber, grosso modo, bandas y pasados de algunos de los músicos de Annacrusa, para entender la enorme paleta de colores que hoy tenéis en las manos? Cada uno de nosotros tiene una paleta diferente, aunque todos coincidimos en muchas. Podría decirte que hay un trasfondo de bandas de grunge de los 90 (Smashing Pumpkins, Soundgarden, Nirvana), pero también hay algo de Anathema, My dying Bride, Pink floid, Led Zeppelin, Black Sabath, Opeth, Steven Wilson, Tool, Puscifer y un gran etc… Pero no dejemos atrás los nacionales, como al gran Robe y otros tantos.

7. Dice el dicho machista que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Yo pienso -olvidemos por favor esa cita machista- que detrás de una gran banda hay enormes artistas, y gigantes referentes, quizá o seguro del arte, pictórico, poético, literario en general, musical... ¿Qué poetas, qué novelistas, qué pintores os han marcado? Tenemos muchas características que parece que hayamos cogido prestadas del Romanticismo, ese afán de darle importancia al individuo, a su imaginario y mundo personal está muy presente en nuestras letras y canciones. Todo lo que surgió como defensa de la oscuridad nos representa bastante. Goya podría ser el pintor que más se acerca a nuestro mundo. De poetas está la música llena, sobre todo la de Roberto Iniesta (segunda vez que lo nombramos), que como letrista es una gran referencia para nosotros.

8. Vivimos en un mundo en el que cada vez se habla más y se hace menos. ¿Consideráis que las buenas canciones son ejemplos de concreción del mensaje y de la transmisión de hechos y caminos? Por mi parte me crie con el heavy metal, con el punk, esas letras, sobre todo las del heavy metal y las de grupos que protestaban me indicaron que mi enfado contra el mundo no era solitario, que había más, mucha más gente, a punto de estallar. Ceyala decía que la poesía es un arma. A Víctor Jara lo persiguieron hasta que le cortaron las manos y lo mataron, para silenciar su voz. ¿Qué tan peligrosa puede ser una canción, una poesía? Has dado en el clavo, para nosotros las canciones son herramientas para decirte que no estás solo en este mundo. Hacer una canción es una responsabilidad, pues no puede ser banal, ni estar vacía de mensaje. La música tiene un poder increíble y no hay que menospreciarla. Hemos hecho canciones que nos han acercado a personas porque las han hecho suyas y también hemos hecho canciones muy personales que han alejado a otras personas de nosotros.

9. No os pregunto sobre política, porque soy anarquista. Pero si queréis decir algo sobre la que está cayendo en este prototipo de país, esta es la pregunta indicada. Adelante. Si la dejáis sin contestar entenderé que estáis vomitando a un lado de vuestro ordenador. La política hace tiempo que ha perdido todo sentido, al menos a nivel global; quizás a nivel local todavía sirva de algo. ¿De qué sirve uno u otro líder de un partido político que ocupe un cargo de importancia si quien va a dictar las decisiones que pueda o no tomar es la oligarquía? Es una pantomima, y los medios (pagados por las élites) se recrean en ella. Lo social no interesa, pues no da dinero y la clase política (que no es clase trabajadora) vive en un mundo paralelo, no entienden las necesidades reales y si las entienden, no pueden hacer nada por cambiarlas. La pobreza se dilata como una pandemia silenciosa pero nos tienen bien entretenidos con milongas que desvían la atención del drama real.

10. ¿En qué proyecto que entendáis más importante para la banda estáis ahora? (Si se puede contar, aunque sea algo de ello). Pues el proyecto actual se basa en estructurar el modus operandi para sacar el tercer disco. Ahora es momento de llamar a puertas para ver si conseguimos algo de apoyo. Estamos muy ilusionados y tenemos muchas ganas de hacer bolos por todo el país, tenemos mucha energía para las personas y necesitamos hacer esta entrega.

11. Creéis que Kiko Rivera algún día aprenderá a cantar, si es que creéis en la reencarnación? ¿Quién es Kiko Rivera?

12. Siempre que vuelca un camión de cerdos, si ni el conductor ni gente de otros vehículos que en ese momento pasaban, han muerto y todos están bien, menos los cerdos, que han muerto a decenas en el desastre vial, en las noticias se dice que "no se lamenta ninguna víctima". ¿Por qué la humanidad niega la vida, la singularidad, la importancia de sus vidas, de todas las demás especies? ¿Por qué estando casi en llamas el planeta sigue habiendo gente que afirma que no-pasa-nada? No tenemos todas las respuestas, nos hacemos las mismas preguntas. Estamos en duelo por el planeta desde hace tiempo, ya lo decía nuestra primera canción, “El murmullo del hielo”.

13. ¿Qué le diríais a Lola Flores, si la vierais rediviva por una calle de vuestro barrio? Pues creo que le pediríamos un abrazo, pues tanta autenticidad puede que se contagie por las venas, ay pena, ay pena, ay pena penita pena…

14. ¿Le diríais algo a Dios si os lo cruzaseis por un descampado? Bueno. Conocemos a tantos dioses que tendríamos que organizar un festival en ese descampado.

15. ¿Algo último que decir, por ahora? Gracias por una entrevista distinta. Ha sido un placer salir de la zona de confort.