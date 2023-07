Clínica DKF innova en el tratamiento del Alzheimer en fase temprana

Clínica DKF ha sido reconocida como una de las líderes en el tratamiento de enfermedades neurológicas, gracias a su enfoque revolucionario en el tratamiento del Alzheimer en fase temprana.

Congreso Internacional sobre enfermedades de Alzheimer y Parkinson Durante el Congreso Internacional sobre enfermedades de Alzheimer y Parkinson (AD-PD 2023) celebrado recientemente en Gotemburgo, Suecia, la clínica presentó su exitoso método de estimulación transcraneal utilizando la tecnología Neurolith ®.

Este enfoque ha sido aclamado por la comunidad científica mundial y ha posicionado a Clínica DKF como un centro de referencia para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas.

Método Neurolith ® Hace más de dos años, la Clínica DKF tomó la decisión de tratar a sus pacientes con Alzheimer y deterioro cognitivo utilizando el método Neurolith ®, una técnica innovadora basada en la estimulación transcraneal por pulsos.

La clínica cree firmemente en la importancia de compartir sus resultados con la comunidad científica y, como resultado, su estudio fue seleccionado entre los 1000 mejores trabajos presentados en el congreso internacional más importante sobre Alzheimer.

El interés y la aceptación científica de este tratamiento continúan expandiéndose de manera imparable.

Durante la presentación en Gotemburgo, la Clínica DKF compartió sus resultados impactantes.

Los pacientes tratados con esta tecnología, la cual es pionera en el mundo y exclusiva en España, experimentaron mejoras significativas en su rendimiento cognitivo general y una ralentización en la progresión de la enfermedad.

Este enfoque no invasivo y libre de efectos adversos complementa los tratamientos existentes que los pacientes reciben.

Además, la estimulación transcraneal con Neurolith ® genera una activación de las neuronas, la liberación de neurotransmisores y estimula el riego sanguíneo, mejorando así el acceso de la medicación al cerebro, entre otros beneficios.

Si bien el Alzheimer sigue siendo una enfermedad neurodegenerativa sin cura, Clínica DKF ha observado que el avance del deterioro cognitivo es más lento con el método Neurolith ® y funciones cognitivas específicas, como la emocional, la orientación temporal y la memoria, mejoran notablemente.

Estos resultados no solo mejoran la calidad de vida de los pacientes, sino que también impactan positivamente en sus cuidadores, quienes son también afectados de forma indirecta por estas enfermedades.

Clínica DKF Clínica DKF se enorgullece de ser el único centro en España que ofrece este innovador tratamiento.

A medida que la prevalencia de las enfermedades de deterioro cognitivo continúa aumentando, es fundamental contar con centros de referencia como Clínica DKF, que se dedican a la investigación y a la implementación de tratamientos innovadores.

Estos avances no solo mejoran la vida de los pacientes actuales, sino que también sientan las bases para un futuro en el que el Alzheimer y otras enfermedades neurológicas puedan ser tratadas de manera más efectiva.

Desde la clínica, se trabaja constantemente para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ofrecer los tratamientos más innovadores para las enfermedades neurológicas.

El enfoque de Clínica DKF en el tratamiento del Alzheimer en fase temprana con el método Neurolith ® ha captado la atención de la comunidad científica y está marcando un antes y un después en el cuidado de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas.

Con su compromiso continuo con la investigación y la innovación, Clínica DKF está liderando el camino hacia avances significativos en el tratamiento del Alzheimer y otras enfermedades neurológicas.

Tratamiento para la fase temprana del Alzheimer El método Neurolith ® utilizado en Clínica DKF es una prueba concreta de cómo la estimulación transcraneal puede marcar la diferencia en la fase temprana del Alzheimer. Esta técnica no invasiva y segura ofrece múltiples beneficios para los pacientes, mejorando su calidad de vida y brindando esperanza en una situación que antes parecía desalentadora.

La estimulación transcraneal por pulsos proporciona una activación de las neuronas, lo que a su vez estimula el flujo sanguíneo y la liberación de neurotransmisores. Esto tiene un impacto positivo en el acceso de la medicación al cerebro, lo que ayuda a frenar el avance de la enfermedad.

Además, se ha observado una mejora en las funciones cognitivas clave, lo que se traduce en una mayor independencia y bienestar para los pacientes.

Clínica DKF está marcando la pauta en España al ser el único centro que ofrece esta tecnología innovadora.

Es importante destacar que el tratamiento del Alzheimer en fase temprana es fundamental para ralentizar su progresión y preservar la funcionalidad cognitiva de los pacientes. La detección temprana y la intervención oportuna pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida a largo plazo.

La comunidad científica mundial ha reconocido el trabajo realizado en Clínica DKF, y su presentación en el Congreso Internacional sobre enfermedades de Alzheimer y Parkinson ha validado la efectividad del método Neurolith ®.

Este reconocimiento no solo resalta la labor de la clínica, sino que también proporciona esperanza a los pacientes y a sus familias.

Cómo es el tratamiento para la fase temprana del Alzheimer El tratamiento con Neurolith se recomienda especialmente para las etapas leves y moderadas de la enfermedad de Alzheimer. También se ha observado beneficio en pacientes con Parkinson y trastornos del estado de ánimo, lo que demuestra su versatilidad y efectividad en diversas condiciones neurológicas.

La técnica de Neurolith ® se basa en la estimulación transcraneal con ondas de choque mecanoacústicas. Estas ondas se aplican superficialmente en el cuero cabelludo y se propagan hasta alcanzar las neuronas del cerebro, activándolas y estimulando la liberación de neurotransmisores y factores de crecimiento. Esta activación neuronal mejora el funcionamiento del cerebro y tiene un impacto positivo en el rendimiento cognitivo del paciente.

El tratamiento consta de seis sesiones, que se llevan a cabo en días alternos durante dos semanas. Cada sesión dura aproximadamente 30 minutos y es completamente indolora, sin efectos adversos.

Una vez finalizadas las seis sesiones iniciales, se realiza una sesión de refuerzo al mes y se realizan evaluaciones neuropsicológicas periódicas para evaluar el progreso del paciente a lo largo del tiempo.

Una de las ventajas clave de Neurolith ® es su naturaleza ambulatoria, lo que significa que el paciente no requiere hospitalización y puede llevar a cabo sus actividades diarias sin interrupción. Esto brinda comodidad y flexibilidad tanto al paciente como a sus familiares.

La aprobación de Neurolith ® por parte de la CE y su amplio uso en más de 1.500 pacientes respaldan su eficacia y seguridad. Es reconocido como uno de los mejores tratamientos para el Alzheimer en 2022.

Conclusión En conclusión, el tratamiento del Alzheimer en fase temprana con el método Neurolith ® en Clínica DKF es un hito importante en la lucha contra esta enfermedad devastadora.

Gracias a la estimulación transcraneal y a la dedicación de profesionales comprometidos, se están logrando avances significativos en la mejora de la calidad de vida de los pacientes y en la búsqueda de una cura para el Alzheimer.

Clínica DKF se posiciona como una de las líderes en este campo y continúa trabajando arduamente para ofrecer los tratamientos más innovadores y efectivos para las enfermedades neurológicas.