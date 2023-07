Praim facilita a la industria la integración de tecnologías y procesos a través de ThinMan, la consola de gestión segura, centralizada y remota

Ofrece también soluciones para optimizar la gestión de dispositivos Windows 10 IoT con un sistema integrado en la mayoría de los dispositivos industriales: Agile4PC, el agente de software instalable en cualquier dispositivo Windows Praim, líder en soluciones de gestión de endpoints a través de dispositivos Thin Client, analizó detenidamente la revolución digital en el sector industrial para ofrecer soluciones integradoras, operativas y seguras. La compañía italiana, está especializada en el desarrollo de soluciones software para la gestión automatizada, eficiente y escalable de dispositivos digitales (ya sean los propios Praim Thin Clients o flotas de dispositivos homogéneos o no, también compuestas por otros dispositivos como PCs de cada tipo). Y desde su experiencia aporta las herramientas necesarias a la industria.

El reto de las fábricas 4.0

El impulso hacia las inversiones en sistemas, software y hardware ha llevado a la multiplicación de los sistemas informáticos integrados con los sistemas físicos en la industria, asignándoles a estos y al software que llevan, un papel cada vez más central, omnipresente e insustituible en la producción. Sin embargo, las empresas no siempre están estructuradas, organizadas y equipadas con las habilidades y los recursos adecuados para gestionar este nuevo impacto y papel de las TIC en el mundo de la industria. Tras la urgencia por la digitalización, sigue la necesidad de gestionar lo digital y abordar los problemas y procesos relacionados con la seguridad de TI y la solidez y eficiencia de la gestión de TI.

La adopción o renovación de soluciones informáticas, de hardware y de software, capaces de interconectar todos los eslabones de la cadena productiva (desde el pedido hasta la producción, desde el control de calidad hasta la logística interna, etc), crece así exponencialmente, impulsada por todos estos factores, ya sean tecnologías digitales integradas directamente en la maquinaria o a bordo de la máquina y conectadas a ella.

El foco de esta transformación, sin embargo, hoy gira en torno al tema de monitorear, controlar y mejorar los procesos productivos a través de la recopilación, difusión y gestión de todos los datos e información que se incluyen en este proceso en todos los niveles. Por tanto, la conectividad e interconexión de los sistemas dentro de las industrias y la cantidad de dispositivos integrados en la maquinaria o en todo caso directamente conectados a ella son cada vez mayores.

La gestión de infraestructuras y dispositivos digitales (TI) en la Industria 4.0, con impactos y consecuencias tanto en términos de la seguridad de la implementación de las vulnerabilidades de TI como en términos del proceso de gestión, con los consiguientes problemas de tiempo, recursos, costes y capacidad, son de capital importancia.

Las soluciones de Praim

En particular, se centra en ThinMan, la consola de gestión segura, centralizada y remota, se puede configurar en un servidor local o en la nube y permite administrar sin problemas incluso los dispositivos que están conectados en ubicaciones remotas. Por lo tanto, proporciona una solución uniforme para todos los dispositivos corporativos, ya sea que estén en la oficina, operativos o incluso en los departamentos de producción.

Además, Praim ofrece soluciones para optimizar la gestión de dispositivos Windows 10 IoT con un sistema integrado en la mayoría de los dispositivos industriales: Agile4PC, el agente de software instalable en cualquier dispositivo Windows, permite ofrecer una administración optimizada, gestionando el Filtro de escritura y las actualizaciones (a discreción del administrador de TI) y permitiendo la distribución de los recursos de software necesarios.

La posibilidad de gestionar de manera uniforme los dispositivos corporativos se extiende también a los basados ​​en Linux, securizándolos aún más para acceder a los recursos virtuales a través del sistema operativo ThinOX4PC, que se puede instalar en cualquier PC.

La experiencia de décadas de Praim en la gestión de dispositivos es independiente de las diversas soluciones de software de la Industria 4.0 que se utilizan en las empresas y les ayuda a mantener la asistencia y la gestión remotas del dispositivo físico y su sistema operativo.

Además, las soluciones de Praim ayudan a reducir los costes y el impacto en términos de recursos y tiempo necesarios para administrar la flota endpoints, apoyando a los departamentos de TI.

Sobre Praim

Praim es una compañía global italiana que desarrolla y produce soluciones Thin Client y software de gestión de infraestructuras de IT. Fundada en 1987, actualmente da servicio a clientes en más de 40 países, entre los que se encuentran el St George’s University Hospitals en UK, la Universidad de Florencia o Media Markt Italia. En el país la compañía da servicio a numerosos ayuntamientos y a grandes hospitales, así como a empresas del sector Retail y Logística.

Creada para satisfacer la primera necesidad de mantenimiento alternativo de los sistemas de IBM, Praim ha ganado rápidamente el liderazgo absoluto en el mercado italiano de los dispositivos Thin Client y de las soluciones de administración de endpoints, y ofrece apoyo a empresas de todos los tamaños mediante tecnologías innovadoras y simples para el acceso a recursos remotos.

Praim permite la integración y el acceso de las personas a la tecnología de una manera sencilla y segura. La compañía ofrece un completo sistema para crear y administrar estaciones de trabajo de hardware y software potentes, seguras, eficientes y listas para la nube. Es partner certificado de Citrix, Vmware, Microsoft y Virtual Cable, y ha firmado más de 20 alianzas tecnológicas para garantizar el suministro continuo de tecnología de vanguardia.