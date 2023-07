​Manifestación LGTB en Paiporta

El pasado sábado a las 11:00 una marcha defendía de nuevo los derechos del colectivo LGTB en Paiporta coincidiendo muchas de las personas manifestantes en que los cambios de gobiernos en la comunidad Valenciana son muy preocupantes principalmente con la entrada de Vox y el PP que se pone de perfil o en cada sitio dice una cosa ante los derechos humanos de que cada persona viva libremente independientemente de su orientación sexual, que es algo que hace siglos debería estar superado.



Carmina Armengol es una de las vecinas de Paiporta que se unió a esta marcha acompañada de sus animales: "Me he unido al ver a las personas en la plaza mayor y apoyo porque el amor es libre y todas las personas tienen derecho a tener la orientación sexual que quieran en cualquier etapa de la vida. También apoyo otras luchas como el fin dels bous al Carrer que supone un retroceso que el PSOE los haya devuelto a nuestro pueblo. Antes Compromís desde la alcaldía reivindicaba más los derechos LGTB y venía a las protestas al contrario que la actual corporación socialista".

La verdad es que estos días me cansa que por los grupos haya gente diciendo que es hetero y no pone banderitas por ahí o se manifiesta.

Pues obvio señor, usted no sufre ningún tipo de discriminación por su orientación sexual ni jamás ha sufrido una agresión por ello ni sus hijos han sufrido bullying en el colegio por ser lo llamado "diferente" (después tocaremos el tema bullying).

Vaya por delante que en este artículo entrevisto a bastantes personas de Compromís por ser el único partido que participó, pero cualquiera que hubiera querido estar, también hubiera salido en mi artículo.

Rafa Soto es una de las personas pertenecientes al colectivo de Compromís Paiporta que hizo declaraciones: "Es necesario que por pequeño que sea el pueblo haya un orgullo para luchar por un derecho universal del ser humano y Paiporta con el máximo apoyo de nuestro colectivo ha salido a la calle a festejar y revindicar por la igualdad y derechos LGBT".

DESIGUALDAD Y CONCIENCIA EN LA INFANCIA

Sandra (nombre ficticio), quiso también aportar su punto de vista sin que diga su identidad y estuvo allí acompañada de su hija de 7 años plenamente concienciada con la diversidad. "Pienso que desgraciadamente hay que revindicar este día porque en pleno siglo XXI nuestros derechos como colectivo son nulos y existe una desigualdad brutal. Hoy más que nunca, tenemos que hacer partícipes a nuestros niños de la desigualdad de este colectivo, en que consiste y educarles con respecto en que todas las personas tenemos derecho a amar a quién queramos".

Respecto a la infancia y adolescencia LGTB, insultos, aislamiento, marginación, golpes, acoso psicológico, palizas… son solo algunas de las nefastas manifestaciones que puede tener el acoso escolar. Un fenómeno que afecta, según un informe conjunto de la FELGTB y Comisiones Obreras de 2018, a un 43% del alumnado español. Otras encuestas llevadas a cabo por la FELGTB en los últimos años elevan la cifra de prevalencia del acoso escolar LGTBfóbico hasta el 55%.

Por lo general, el tramo de edad en el que se produce un mayor acoso es en plena adolescencia, entre los 12 y los 15 años. Aunque esto no quita que existan casos de acoso desde edades muy tempranas. El tipo de violencia más común es la verbal (un 64%), seguida por la violencia física (41%), el aislamiento o rechazo (39%) y el ciberacoso (14%).

Dentro del colectivo LGTB+, los niños y adolescentes trans son los que sufren mayor violencia. Su grado de exposición al acoso es muy superior, ya que sus "diferencias" son más visibles, haciéndoles más vulnerables y de ahí la importancia en concienciar desde las casas como bien señala la entrevistada.

REIVINDICACIONES DEL COLECTIVO



LesbianBanda era el colectivo que este año organizaba la marcha concluyendo su manifiesto con las siguientes reivindicaciones:

*¡Que se garanticen los derechos de las personas migrantes! Basta de trabas administrativas, demandamos las resoluciones de asilo en el periodo establecido por la ley, demandamos los permisos de trabajo para las personas en la situación administrativa irregular, demandamos el derecho a votar para las personas que tienen el estatuto de refugiadas en España! Hacemos llamamiento a todas/todes y todos que hay que parar ya la discriminación que sufrimos las personas que nos vimos obligadas abandonar nuestros países de origen, nuestras familias por causa de nuestra orientación sexual, identidad de género y seroestatus!.

¡Que se garanticen los derechos de los (las y les) menores trans!, independientemente de su edad, deben contar con un procedimiento para poder solicitar el cambio de sexo en el registro cuando lo necesiten. Todos los menores tienen el derecho de estar formades en igualdad y diversidad, para que no sean victimas de la LGTBIQ+fóbia y que puedan desarrollar su vida en normalidad.

¡Que se reconozca la identidad de las personas no binarias! Que puedan acreditar con su documentación que no se identifican ni como hombres ni como mujeres. Basta de categorizar a las personas contra su voluntad e identidad.

Exigimos a las diferentes administraciones públicas el acceso universal a la salud integral e integrada de todas las personas que vivimos en nuestro país independientemente de su origen o tiempo de estancia.

!Demandamos que se implemente efectivamente la PREP y que se reconozca el Chemsex como la nueva epidemia emergente que está poniendo en peligro la salud social, emocional y física de las personas del Colectivo LGTBIQ+.

Denunciamos que las personas supervivientes al VIH no están recibiendo el trato humano y sanitario que se merecen. Vamos a gritar e insistir para que todos los partidos políticos entiendan que su papel es hacer llegar a las instituciones y administraciones nuestra voz, la voz del colectivo LGTBIQ+.

Y por eso reclamamos, hoy, aquí, un pacto de estado frente a los discursos de odio contra los grupos vulnerables, contra todos ellos. Es fundamental que, desde las instituciones, se deje claro que no se puede permitir alimentar el odio, que se señale a grupos vulnerables, contra ellos no cabe ni en nuestra democracia ni en nuestra sociedad.

No nos conformamos con gestos. No nos conformamos con palabras. No nos conformamos con promesas.

Vamos a vencer convenciendo a la sociedad. Vamos a ganar con esperanza por la igualdad. Vamos a conseguir más derechos para nosotras y para toda la ciudadanía. No nos van a intimidar, no nosvan a hacer volver al armario, no nos van a convertir en personas con odio, rabia y egoísmo, por mucho que nos acosen, por mucho que nos ataquen y por mucho que nos insulten.

Somos un colectivo que sabemos la importancia de luchar unidas, para la igualdad desde la libertad, con resiliencia, convirtiendo dificultades y barreras en avances y éxitos. No nos conformamos con gestos. No nos conformamos con palabras. Queremos igualdad y libertad para toda la diversidad sexual, de género y familiar.

COMPROMÍS PARTICIPÓ EN LA MARCHA DE PAIPORTA Y OTRAS

Pep Val que era candidato a la alcaldía de Paiporta por Compromís y actualmente concejal del partido en el Ayuntamiento de Paiporta, participó junto a otras personas del partido haciendo las siguientes declaraciones: "Compromís se adhirió a la marcha del Orgullo en Paiporta porque los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden y ahora es el momento de defender más que nunca nuestros derechos, nuestra dignidad, nuestra libertad de ser y querer como queramos y en igualdad, de denunciar los discursos de odio que legitimen las agresiones que suframos las personas LGTBI+ y que van en aumento. Es imprescindible continuar luchando por un modelo de sociedad en el que todo el mundo quepa y en el que toda la ciudadanía pueda vivir libremente, en el que ninguna ideología sea excusa para negarnos el derecho a ser libres, a querer libremente, a ser quién somos", explica.

EL TRABAJO REALIZADO POR COMPROMÍS EN ESTE ASPECTO

Respecto a lo que su partido ha realizado en este aspecto explica lo siguiente: "Gracias a los gobiernos con Compromís, el País Valenciano se encuentra al frente del Estado en materia LGTBI+. Hace 8 años, en 2015, el Consejo fue pionero en la creación de la Dirección General de Igualdad en la Diversidad para impulsar un marco normativo e implementar unas políticas públicas para defender los derechos de las personas LGTBI+ y en contra de su discriminación y LGTBIfòbia. Las Cortes Valencianas aprobaron la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana y la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI", señala.

Continúa explicando: "Todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierda tenemos el deber de garantizar la igualdad y la defensa de la convivencia, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, con el convencimiento de que la voluntad mayoritaria de la sociedad es continuar avanzando en el grado de respecto a los derechos humanos y en concreto de los derechos de las personas LGTBI+ conseguidos estos años.

Compromís estuvo en la manifestación en Paiporta, también en València y en Náquera", zanja.

EL ÚLTIMO SUCESO: QUITAN LA BANDERA EN ALBAIDA

Un hombre escalando subió al Ayuntamiento para retirar la bandera por la fuerza y con desprecio. Alejandro Quilis, alcalde el municipio por el partido compromís, ha confirmado que antes de lo sucedido este fin de semana, el hombre ya había manifestado en dependencias municipales sus intenciones, de las que no se ha retractado nunca. Además de ser denunciado por delito de odio, se considera que ha cometido una infracción leve por la acción de escalar al balcón y otra grave de desobediencia, contempladas en la Ley 4/2015.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del pasado sábado al domingo y el autor fue identificado por la Policía Local, según ha confirmado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En el vídeo difundido por la coalición se ve cómo el hombre trepa por la fachada del Ayuntamiento y arranca dos banderas del colectivo LGTBI que estaban colgadas del balcón en coincidencia con la semana del Orgullo.

Junto a ese video, Compromís ha compartido una fotografía previa en la que se ve una bandera franquista colgada al lado del balcón consistorial, junto a los mástiles de las banderas oficiales del Ayuntamiento.



El discurso del odio sigue ahí y por eso, hay que educar desde la infancia y mentalizarse del siglo en el que vivimos en el que ya no tiene cabida el odio hacia las personas sea cual sea su orientación sexual, raza o clase social.