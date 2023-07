​¿Vacaciones ciberseguras? Diez ideas para protegerte este verano

¿Sabes qué criterios seguir a la hora de reservar tus vacaciones de manera online?, ¿alguna vez te has conectado a redes WIFI públicas?, ¿cada cuánto tiempo cambias las contraseñas de tus dispositivos?, ¿dejas conectados el bluetooth, el wifi y el GPS de manera ilimitada?, ¿eres de esas personas que comparte continuamente información en redes sociales? Entonces estos ciberconsejos veraniegos que aporta Entelgy Innotec Security son para ti:



Reserva tus vacaciones desde páginas de confianza

Te recomendamos que lo hagas desde los sitios web oficiales de hoteles, aerolíneas y coches de alquiler, o desde los de intermediarios reconocidos. Comprueba siempre que la url que estás visitando comienza por https://.

Si recurres a plataformas de alquileres vacacionales, ¡cuidado con los anuncios falsos! Desconfía de aquellos que sean demasiado atractivos, de aquellos cuyos propietarios digan no poder realizar gestiones por encontrarse fuera del país, y de aquellos en los que te pidan con mucha rapidez pagos y datos personales. Sirve de ayuda ver las opiniones de otros usuarios, así como buscar la supuesta localización de una casa de alquiler vacacional para detectar incongruencias con el anuncio en cuestión.

Desconecta conexiones innecesarias

El bluetooth, el wifi o el GPS: lo más recomendable es activar estas conexiones solo cuando se vaya a hacer un uso real de ellas y evitar que un intruso pueda utilizar tus comunicaciones inalámbricas. Desactivar el bluetooth y el wifi reducirá la superficie de un ataque remoto en tu dispositivo. También debes tener especial precaución a la hora de conectar tu teléfono al bluetooth de un coche de alquiler para evitar que se descarguen en él tus datos personales.

Respecto al wifi, que también debes mantener desactivado cuando no lo utilices, es recomendable ocultar el nombre de nuestra red, e incluso hacer que ese nombre no haga ninguna referencia a la marca de tu teléfono. En cuanto al GPS, a pesar de que se pueda obtener tu localización con él desconectado, es mejor mantenerlo apagado para reducir la precisión.

Evita wifis públicas

Llegas al hotel después de un día de playa y posiblemente lo primero que haces es activar el wifi. Sin embargo, a menos que estés ante una urgencia, ¡evita conectarte a redes públicas! Por lo general estas redes no suelen estar cifradas, por lo que tus datos quedan disponibles para cualquiera que tenga acceso a ellas. Un ciberatacante puede obtener toda la información entre el punto de emisión y de recepción con mucha facilidad: tanto si accedes a tus cuentas bancarias como a tu correo electrónico, entre otros. Además, muchas de estas redes están infectadas con todo tipo de virus.

Por otro lado, estas supuestas redes públicas pueden ser en realidad redes falsas creadas por un ciberatacante con un objetivo dudoso (¡incluso por el trabajador de una empresa competidora a la tuya que solo busque tu descuido para conseguir información relevante de la compañía donde trabajas!).

No utilices cargadores USB públicos

Ante un aviso de batería baja podrías caer en el error de cargar tu dispositivo en algún puerto USB que encuentres en el metro, en la calle o en establecimientos. Sin embargo, estos puntos a los que tienen acceso cientos de personas se convierten en un foco de peligro real para tu teléfono. Los ciberdelincuentes aprovechan la facilidad de conexión y la falta de concienciación de los usuarios para manipularlos y obtener toda la información posible de quienes se conectan a los mismos.

¡Por cierto! Si te encuentras algún pendrive abandonado, no pienses que eres una persona afortunada y olvida por completo la idea de conectarlo a tu PC para utilizarlo. ¡Nunca sabes si alguien lo ha olvidado queriendo o sin querer (con la intención de infectar tus máquinas y sacar provecho de ello)!

Usa contraseñas seguras (y cámbialas cada poco tiempo)

El robo de credenciales es una de las principales puertas de entrada para muchos ataques, por lo que lo más recomendable es utilizar un 'llavero' seguro de contraseñas para generar, guardar y renovar las claves de las aplicaciones que tengas en tu teléfono cada varios meses. Es especialmente importante cuidar y mantener a salvo las contraseñas de tus cuentas bancarias, así como las de aplicaciones de pago online y a través de dispositivos móviles (¡y nunca pagar en sitios web dudosos o potencialmente inseguros!).

Revisa tus aplicaciones y desconfía de links

Los días de desconexión en verano pueden hacer que te desentiendas de tu teléfono más de la cuenta. Desde Entelgy Innotec Security aconsejamos que revises cada cierto tiempo aplicaciones sensibles, como la de tu banco, para detectar movimientos extraños o que no hayas hecho tú. Cuanto antes detectes un uso inusual, antes podrás ponerle remedio. Además, no te fíes mucho de los emails y sms que recibas de usuarios desconocidos o con links que no has solicitado. Recuerda que el correo electrónico sigue siendo una de las principales puertas de entrada a tus dispositivos para los ciberatacantes. Por último, no olvides que solo se recomienda descargar aplicaciones de confianza.

Evita publicar demasiada información

Si mantienes un perfil muy activo en redes sociales seguro que estás deseando publicar paso a paso tus vacaciones. Te recomendamos que no lo hagas hasta tu vuelta, así evitarás que 'los malos' tengan demasiada información sobre dónde te encuentras y lo que estás haciendo (además evitarás que alguien vulnere la seguridad física de tu casa aprovechando tu ausencia). Por otro lado, incluso aunque no publiques el lugar exacto en el que te encuentras, recuerda que los metadatos de las imágenes que difundes pueden delatar tu ubicación.

Más allá de las vacaciones, te recomendamos que limites la información que proporcionas sobre ti en redes, especialmente aquella que pueda revelar datos sobre la empresa en la que trabajas, o con la que se pueda llegar a ella y tener acceso a información sensible de tu compañía.

No pierdas de vista tus dispositivos

Tal vez te haya quedado alguna tarea pendiente y hayas decidido teletrabajar desde la playa. Por eso, ten siempre vigilados tus dispositivos, desde el teléfono hasta el ordenador, para prevenir robos y pérdidas que entrañen un peligro para tu organización. Podrías perder proyectos y documentación importante, sensible o que suponga una cuantía destacada de dinero. En este sentido también es importante no conectarse a redes corporativas desde dispositivos personales que puedan caer en manos indebidas, o que estén mucho menos protegidos que los de tu empresa, ni acceder a ellos desde wifis públicas.

Haz copias de seguridad de tu información

Para evitar problemas trata siempre de tener una copia de seguridad de toda la información relevante. Así, en un caso desafortunado de robo o sustracción de dispositivos, te aseguras de no haber perdido todo tu trabajo.

Cuidado con los bizum

Se han convertido en una forma muy habitual de enviar y recibir pequeños pagos de dinero entre amigos pero, cuando se hacen con personas desconocidas, es importante prestar mucha atención al mensaje que estamos recibiendo. Si aprovechas este verano, por ejemplo, para vender por internet cosas que ya no necesitas, y utilizas la opción del bizum, ten la precaución de prestar mucha atención a si el supuesto comprador te está enviando un mensaje de petición o de envío de dinero.

Por otro lado, si recibes un sms que procede supuestamente de alguna entidad reconocida y en el que se te avisa de la necesidad de hacer un pago a través de Bizum, plantéate la posibilidad de que sea una estafa. Comprueba la veracidad del mensaje antes de enviar dinero o de pinchar en un enlace. Lo más recomendable es contactar por otra vía con dicha entidad y preguntar directamente por el contenido del mensaje.