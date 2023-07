La Notaría Jaime Calvo Francia, un aliado en pólizas, testimonios y segundas copias

La actividad notarial reviste una vital importancia en la sociedad actual debido al papel fundamental que desempeña en materia de seguridad jurídica preventiva, gracias a una doble naturaleza indivisible tanto pública como privada.

El notario, quien es un funcionario público investido por el Estado, a través de su trabajo garantiza la protección de los intereses particulares y generales y elimina los potenciales riesgos que puedan surgir en las transacciones de bienes y servicios.

En este sentido, la Notaría Jaime Calvo Francia reúne a un equipo profesional que ofrece diversos servicios y asistencias jurídicas en pólizas, testimonios y segundas copias.

Incidencia del notario en pólizas, testimonios y segundas copias La entidad legal catalana, entre algunos de sus servicios, interviene en aquellos documentos que son extendidos con posterioridad al otorgamiento de la escritura matriz o documento principal.

Este criterio involucra a subservicios como las segundas copias, donde los especialistas de la notaría remarcan que el notario tiene la obligación de custodiar el protocolo – escrituras notariales y pólizas – y el libro registro (pólizas), autorizadas por él o sus antecesores durante los últimos 25 años.

En este sentido, además de a cada uno de los otorgantes, la ley remarca que pueden solicitar y obtener segundas o ulteriores copias en cualquier tiempo “todas las personas a cuyo favor resulte de la escritura o póliza incorporada al protocolo algún derecho, ya sea directamente, ya adquirido por acto distinto de ella” y también quienes acrediten, a juicio del funcionario público, tener un interés legítimo en el documento.

La prestación de la notaría también abarca el Testimonio por Exhibición, mediante el cual los notarios llevan a cabo la reproducción auténtica de los documentos originales que les son exhibidos o dan fe de la coincidencia de los escritos que les son entregados con la realidad que observen.

Este proceso no alude al juicio del notario sobre la autenticidad o autoría del documento testimoniado. A su vez, estos testimonios pueden emplearse para certificar la presencia de una persona ante el funcionario público.

El subservicio de Testimonios de Legitimación de Firmas, en tanto, acredita el hecho de que una firma haya sido puesta en presencia del escribano, o el juicio de este sobre su pertenencia a una persona determinada.

De acuerdo al marco jurídico, el notario – más allá de comprobar que lo que firma no contiene nada contrario a las leyes, a la moral o a las buenas costumbres - no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento cuyas firmas legitime.

Sobre los Testimonios por Vigencia de Leyes, los funcionarios públicos de la entidad están autorizados a expedir documentos que acrediten en el extranjero la legislación vigente en España o el estatuto personal del requirente.

Otros servicios notariales La Notaría Jaime Calvo Francia, gracias a su amplio equipo de profesionales del derecho, ofrece en territorio español otros servicios personalizados y adaptados a cada cliente como apoyos legales familiares, asesoramiento inmobiliario e hipotecario, sucesiones y donaciones.

La actividad notarial también incluye el registro mercantil, registros y certificaciones de actas y confección de poderes, entre otras.

Se puede contactar con ellos a través del correo electrónico info@notariasbarcelona.es