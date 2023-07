Se presenta Impulsa23, programa de fomento de las industrias culturales y creativas en territorios rurales de Castilla y León, Aragón y Castilla – La Mancha, promovido por Culturia a través de la plataforma Emprendoteca.es

Impulsa23 mantiene una formación online especializada para emprendedores enfocada a la gestión empresarial desde diferentes ámbitos, con sesiones de mentoring y eventos de networking, subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de las ayudas para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y lucha contra la despoblación El espacio Impact Hub Alameda de Madrid ha acogido la presentación de Impulsa23, programa de fomento de industrias culturales y creativas en territorios rurales de Castilla y León, Aragón y Castilla – La Mancha, promovido por Culturia a través de la plataforma Emprendoteca.es y subvencionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de las ayudas para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y lucha contra la despoblación.

En Impulsa23 participan veinte proyectos seleccionados de un total de más de cincuenta propuestas recibidas, cuyo ámbito de acción es de localidades de menos de 5.000 habitantes, en base a los siguientes criterios: Impacto en el desarrollo local, grado de innovación, valor diferencial que aporta, escalabilidad de la propuesta y distribución geográfica, amplitud de diversidad y pluralidad en el emprendimiento cultural en zonas rurales.

El objetivo de Impulsa23 es fomentar la viabilidad de los proyectos participantes, los cuales reciben a través del programa formación específica para su progreso y gestión empresarial desde diferentes ámbitos, tales como análisis de mercado, big data, innovación abierta, design thinking y otros procesos creativos, modelo de negocio, planificación financiera y fuentes de financiación, metodologías de venta, identidad y territorio rural, plan de comunicación, marketing digital, alianzas estratégicas y técnicas de pitching para aplicar en el avance de nuevas propuestas culturales y creativas.

Impulsa23 tiene con fin además favorecer el crecimiento del Ecosistema Emprendedor Rural, conjunto de actores, recursos y condiciones que posibilitan el surgimiento y desarrollo de emprendimientos en territorios rurales.

Este ecosistema incluye a las y los emprendedores rurales, las organizaciones y redes de apoyo a emprendedores, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, las empresas y proveedores de servicios, los recursos naturales y culturales de la zona y las condiciones socioeconómicas y políticas del entorno.

Cada proyecto seleccionado en Impulsa23 cuenta con el acompañamiento de promotoras y promotores locales para dar soporte en la aplicación práctica del contenido formativo, proporcionando herramientas y conocimiento provenientes de su propia experiencia de trabajo en territorio para contribuir a la consecución de redes de colaboración.

Proyectos Seleccionados en Impulsa23

En Impulsa23 participan los siguientes proyectos, presentados por Florencia Martini, responsable de proyectos de Culturia, y que han tenido la oportunidad de exponer los resultados del programa de formación realizado durante los últimos tres meses.

Las y los emprendedores rurales pudieron plantear las propuestas de valor diferencial de cada uno de sus proyectos, definiendo su aportación al territorio y modo de llevarlo a cabo, estableciéndose un intercambio y puesta en común para poder mejorar su planteamiento y ejecución:

Tradĕre: memoria colectiva del paisaje cultural. Paula Santos Jiménez (Solana de Ávila, Ávila) Espacio artístico-cultural para la reflexión y creación en torno a la memoria colectiva rural.

Recetas para la Vida. Sara y David de Bosque Anouk (Itinerancia por la provincia, Zaragoza) Talleres y charlas intergeneracionales con la comunidad local. Filandón con recogida de testimonios de los mayores.

La Arrebol. Miriam Nieva Ramos (El Real de San Vicente, Toledo) Servicios de la mediación cultural, talleres creativos en sinergia con la naturaleza y actividades de Educación Ambiental y para el Cuidado de la Tierra.

Soloátame. Miriam Rodríguez Hervás (Seseña viejo, Toledo) Joyas de autor, ediciones limitadas y piezas únicas.

Re-viviendo. Cecilia Falo López (Torralba de los Sisones, Teruel) Intervenciones de mediación cultural en pueblos que tengan necesidad de vivienda. Solución de economía circular que reutilizar casas y conserva el patrimonio rural.

Bus InnóvaTe. Marta Prieto Méndez (Itinerancia por el territorio nacional) Ruta itinerante por municipios desarrollando talleres de drones, realidad virtual y aumentada.

Desde la Sierra, Obrador creativo. Daniela Albert Ribes (Comarca de Albarracín, Teruel) Elaboración de productos alimenticios de proximidad en la Sierra de Albarracín que invita a redescubrir la relación del diseño y los alimentos.

Festival de Arte Rural CetinArte. Elena Martínez Millán (Cetina, Zaragoza) Alternativa de ocio y acercamiento a la cultura contemporánea al medio rural donde convergen diferentes tipos de artes, tanto plásticas como vivas y de diseño.

Patrimonio Digital. Ángel Aguado Cañamares (Escala nacional) Digitalización de patrimonio cultural y proyectos de dinamización turística.

Las abejas, trabajo en equipo. Isabel Monge Alonso (Monteagudo de las Vicarias, Soria) Jornadas educativas en colegios sobre la organización en la colmena, la importancia de los polinizadores en la naturaleza, productos de la colmena y sus usos.

Fundación DEARTE. Palacio Ducal y Ágora La Maison d'Eros. José Antonio Molina Candela (Medinaceli, Soria) El Ágora La Maison d'Eros es un espacio innovador que ofrece tanto al artista poder mostrar sus obras referentes a la temática sensual.

Granja de flores La Moderna Rural shop. ClaraSanz Pascual (Somáen, Soria) Espacio para conocer las flores y plantas que se pueden cultivar en Soria, talleres y cursos de arte floral.

VEYVE. Santiago del Pozo Ruiz (Escala nacional) Un proyecto de turismo inteligente desarrollado en iOS, Android y Web para fomentar y mejorar la experiencia con sección de eventos, puntos turísticos, rutas y profesionales mediante geolocalización.

Centro Musical y artístico. Juan De Ildefonso Garcia (La Alberca, Salamanca) Creación de un centro Musical para ofrecer cursos de música a la población local de la Sierra de Francia. Ofrecer un espacio y los conocimientos para realizar grabaciones de estudio.

Cómo ser un alcalde o alcaldesa rural innovador/a. Pilar Saura (Urríes, Zaragoza) Recursos, herramientas, network para enfrentar la despoblación con innovación estratégica y creatividad.

Digitorural. Latitánika Estudio. Esther Montes Blasco (Peguerinos, Ávila) Soporte digital, visibilización, estrategia rural y talleres creativos.

Estudio de pintura. Elisa Marín Gargallo (Mirambel, Teruel) Estudio de pintura y alojamiento en un entorno rural.

El horno de ayer. Ana Maturana Muñoz (Huesa del común, Teruel) Pan y repostería tradicional de Teruel, productos para colectivos especiales y productos no perecederos y de primera necesidad.

Gre2Jazz. Susana Ferreira Rodríguez (El barco de Ávila, Ávila) Festival Internacional en la Sierra de Gredos.

Murales, diseño, ilustración por Miss Peach. Andrea Calvo Herrero (Coca, Segovia). Creatividad y diseño aplicado en territorio rural. Mesa Redonda "Emprendimiento y reto demográfico"

A continuación de la presentación de los proyectos participantes en Impulsa23, se celebró la mesa redonda "Emprendimiento y reto demográfico", moderada por Germán Mori, CEO-confundador de Culturia, con la asistencia de Eloy G. Cuéllar, Subdirector General de Iniciativas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MiTEco); Juana Escudero, Subdirectora de Educación, Cultura, Patrimonio, Deportes y Ocio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ; y Belén Elisa Díaz, Presidenta de España Creativa (Red de Ciudades y Territorios Creativos de España).

Los representantes institucionales y de las diferentes entidades asistentes a la jornada han valorado los proyectos presentados por acercar la cultura al mundo rural con el objetivo de evitar la despoblación y a su vez atraer a nuevos emprendedores que aportan sello y economía propios. Asimismo, agradecieron su apuesta por acercar la cultura de calidad a los pueblos para que sigan vivos y tengan las mismas oportunidades de acceso que las grandes ciudades, generando comunidad y mayor cohesión social.

Con programas como Impulsa23 se incrementa el valor diferencial de un territorio a través de su identidad cultural y esto hace que se conozca y reconozca desde fuera, transformándolo y haciéndolo crecer, por lo que es muy importante la conexión entre iniciativas de distintas áreas, no solo desde el medio rural, sino también del urbano. La labor de los diferentes organismos y administraciones públicas es hacer que estos proyectos se puedan desarrollar y no entorpecer su camino, por lo que deben facilitar los recursos, equipamientos y espacios necesarios para su sostenibilidad, siendo otras de las conclusiones de la sesión.

Durante el panel se hizo un repaso de las líneas de financiación actuales y previstas en los próximos meses por parte del MiTEco y del FEMP para emprendedores, destacando que las industrias creativas y culturales generan más riqueza que el sector turístico y por ello se debe reforzar la cultura como generadora de empleo de calidad en zonas rurales.

Emprendoteca.es, plataforma para el emprendimiento cultural y creativo en el ámbito rural

Emprendoteca.es es una plataforma que promueve e impulsa el emprendimiento cultural en entornos rurales y se articula a través de diferentes recursos con la finalidad de facilitar el acceso a información y métodos formativos que permitan abordar la gestión empresarial en las industrias culturales y creativas y dinamizar modelos de negocios innovadores afines al sector creativo. A la vez que pone en contacto a los agentes culturales, estimulando la creación de redes colaborativas, la reflexión y el intercambio de conocimiento y experiencias. En la actualidad cuenta con más de 600 usuarios/as en su comunidad con proyectos de toda España.

Emprendoteca.es, iniciativa de Culturia con la financiación del Ministerio de Cultura y Deporte, posiciona a España como una referencia internacional en materia de fomento e incubación de las industrias creativas en el ecosistema rural.

Culturia es una consultora y productora especializada en el diseño y puesta en marcha de propuestas innovadoras, que vinculan la participación ciudadana con la acción cultural.